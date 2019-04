Românii de la Birmingan au luat 'lumină cu scântei': Bătaie în toată regula în faţa unei biserici din Anglia O incaierare s-a iscat in noaptea de Inviere, la o biserica din Wolverhampton, oraș de langa Birmingham, intre mai mulți romani, potrivit digi24.ro. Scandalul ar fi pornit dupa ce cațiva petrecareți nu au fost lasați sa intre in biserica. Un alt martor la incident a povestit pentru Digi24 ca „mai mulți indivizi veniți pentru distracție au forțat intrarea, nepasandu-le de oamenii de ordine și de cei care erau acolo pentru dirijarea și pastrarea ordinii publice”. Citește și: Ministrul interimar al Justiției, REACȚIE FULGER la suicidul de la Parchetul General Potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Sute de romani s-au luat la bataie, in noaptea de Inviere, in fața unei biserici ortodoxe din Birmingham (Marea Britanie), dupa ce The post Bataie intre romani, Live pe Facebook, in noaptea de Inviere, la o biserica din Birmingham appeared first on Renasterea banateana .

- Noaptea de Paște s-a desfașurat cu peripeții pentru cateva zeci de romani stabiliți in Anglia in orașul Wolverhampton, orașel apropiat de Birmingham. Potrivit unui martor cațiva petrecareți au incercat sa intre in biserica. Oamenii pareau sa fie beți. In momentul in care li s-a interzis acest lucru,…

