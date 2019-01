Românii dau 118 mil. dolari pe whisky, o categorie care a crescut în ultimii ani Consumul de whisky, una dintre cele mai apreciate bauturi in perioada sarbatorilor, a ajuns in 2017 la 5,2 milioane de litri, adica circa un pahar de 200 ml per capita, arata o analiza ZF pe baza datelor companiei de cercetare The IWSR. Consumul de whisky a fost pe o panta ascendenta in ultimii ani, avand in vedere ca in 2013 acesta se situa la 4,36 milioane de litri. Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, la Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara, șefa departamentului de comunicare al companiei maghiare Wizz Air a susținut o conferința de presa in cadrul careia a adus mai multe vești pozitive pentru intreaga zona de vest a Romaniei, dar și pentru cetațenii sarbi care s-au obișnuit sa…

- Romanii s-ar putea bucura de o noua minivacanța la finalul lunii ianuarie 2019, de Ziua Principatelor Unite. Data de 24 ianuarie este declarata zi libera de la Guvern. Aceasta pica intr-o zi de joi, iar acest fapt le-ar putea aduce bugetarilor un beneficiu, si anume, Guvernul ar putea lua decizia…

- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti (RAPPS) a atribuit, fara licitație, in luna mai din acest an, un contract de peste 26,2 milioane de dolari catre firma canadiana Canadian Bank Note Company, pentru furnizarea a 1,68 milioane permise de conducere, 2,5 milioane…

- Hei, saluuut, știi cat beau romanii? Nu, nu e o emisiune a lui Cabral, n-a intrebat 100 de romani, ci sunt date oficiale. Romanii consuma, in medie, intr-un an, 89 de litri de bere pe cap de locuitor, cu 7 litri mai mult decat la ultimul studiul al Institutului Național de Statistica. In ceea ce privește…

- Primul stat care va beneficia de acest ajutor va fi Pennsylvania - care va primi 10 milioane de dolari - fiind statul cu cel mai mare procent de cazuri de supradoza din tara - 44,3 la suta la 100.000 de locuitori in 2017 (dublu fata de media nationala). In 2017, 5.400 de persoane au murit de supradoza…

- Christie a vandut diamantul "Pink Legacy" la licitația de marți pentru mai mult de 50 de milioane de dolari, incluzand taxele aferente tranzacției, spunand ca astfel a fost inregistrat un nou record mondial al prețului de vanzare pentru un diamant roz, transmite ABC News .

- Romania ramane unul dintre statele europene in care antibioticele sunt consumate la cea mai usoara raceala, pacientii avand acces la ele chiar si fara reteta, desi acest lucru e interzis. In plus, antibioticele sunt folosite din plin la animale, pentru stimularea cresterii iar ca si consecinta, oamenii…

- In era tehnologiei, cand totul este inregistrat, urmarit si usor de verificat, un angajat al Tesla, compania care produce unele dintre cele mai avansate masini din punct de vedere tehnologic, a crezut ca este o idee buna sa incerce sa fure bani din conturile acesteia. Desigur, incercarea nu a mers,…