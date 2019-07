Stiri pe aceeasi tema

- Noi, aștia care am ramas aici și cand a fost nasol, suntem mai puțin valoroși decat aia care au plecat peste granițe. Aveam, pana la un anumit moment al vieții mele, posibilitatea de a revendica cetațenia franceza. Dar de ce aș fi facut-o atunci? Ne pregateam sa intram in UE. Vedeam, cu ochii minții,…

- Romanii manifesta conservatorism in economisire, directionandu-si economiile, cu precadere, in plasamente cu grad de risc limitat. Cel mai utilizate plasamente raman in continuare depozitele bancare. Acestea...

- STIRIPESURSE.RO va prezinta noi statistici din sondajul exit-poll realizat de CURS-Avangarde la alegerile europarlamentare. Statisticile in functie de nivelul de studii al alegatorilor arata ca PSD s-a impus categoric in randul celor care nu au facut nici liceul. Cei mai multi romani absolventi de…

- Este oficial! Romanii care au depus cereri de resituire a taxei auto pana la 31 august 2018 iși vor primi banii pana la sfarșitul lunii mai, intrucat ministrul Finanțelor Publice a anunțat ca vor fi transferați 700 de milioane de lei din fondul de rezerva al Guvernului in cel de mediu.

- Romanii care traiesc in strainatate vor putea transfera banii in tara fara plata comisioanelor, prin sucursale CEC Bank ce se vor infiinta in alte țari, a anunțat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „O posibilitate, un mecanism de transfer mult mai facil al fondurilor pe care romanii care sunt…

- Romanii cu pensii mai mici de 600 de lei primesc o veste nesperat de buna, in condițiile in care noua lege prevede ca aceasta categorie sa beneficieze de o indemnizație sociala, potrivit stiripesurse.ro. Astfel, din 2019, pensia minima va crește cu 10%, ajungand de la 640 de lei, la 704 lei. Potrivit…

- Circa sapte din zece romani au facut cel putin o donatie in ultimii doi ani, iar majoritatea rezoneaza in principal cu cauzele locale si foarte putin cu cele de peste granite, arata rezultatele primului studiu Romanian Individual Philanthropy Monitor.

- Romanii care vor sa se bazeze exclusiv pe statul roman la varsta pensionarii au posibilitatea, incepand de luna trecuta, sa renunte la contributiile pe care in mod normal le faceau in cadrul fondurilor de pensii private obligatorii (Pilon II) si sa...