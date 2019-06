Romanii cumpara tot mai multe masini electrice - vezi topul celor mai vandute marci

Numarul autoturismelor "verzi" comercializate in Romania, in primele cinci luni ale anului, a ajuns la 2.285 de unitati, in crestere cu 69% fata de acelasi interval din 2018, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).



Conform datelor de specialitate, ponderea autoturismelor ecologice noi in totalul vanzarilor, la nivel national, s-a situat, in perioada de referinta, la 3,4%, fata de 2,3% cat se inregistra in intervalul ianuarie - mai 2018.



Din totalul vanzarilor de masini prietenoase cu mediul, inregistrat in primele cinci luni, 1.814…