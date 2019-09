Românii cu venituri mici plătesc unele dintre cele mai mari taxe din Europa. Bogații sunt impozitați sub media europeană Romanii cu venituri mici platesc unele dintre cele mai mari taxe din Europa. Bogații sunt impozitați sub media europeana Romania face parte dintre țarile care ii taxeaza mult pe cei care caștiga puțin, in timp ce impozitarea pentru venituri peste 1,5 milioane de dolari se situeaza sub media europeana, arata un studiu realizat de rețeaua internaționala de servicii de contabilitate UHY International. “În lume sunt puține țări cu cote unice la impozitarea veniturilor din salarii, o parte dintre acestea fiind în Europa de Est, iar România una dintre ele.… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

