Romanii cred ca tara merge intr-o directie gresita si ca va fi mai rau in 2018 - sondaj IRES

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Cei 27 de sefi de stat si de guverne UE, mai putin Regatul Unit, au decis vineri sa deschida a doua faza a negocierilor Brexitului. Astfel, se deschide calea discutiilor despre viitoarea relatie intre cele doua parti, relateaza AFP. "Liderii UE (sunt) de acord sa treaca la a doua…

- Volkswagen a adus si in Romania versiunea sport a noului Polo. Potrivit unui comunicat oficial, este disponibila o singura motorizare, cu motor 2.0 TSI pe benzina, capabil sa dezvolte 200 de cai putere. Pretul pentru aceasta versiune este de 21.882 de euro, cu TVA inclus.…

- Autoritatile din Iasi vor sa construiasca un stadion nou in inima Moldovei. Primarul Mihai Chirica a inclus acest proiect pe lista celor 17 prioritare pentru oras si spera sa obtina finantare de la Guvern. 55 de milioane de euro vor sa investeasca cei din Iasi in constructia noului…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Romania a intreprins in perioada 2006 - 2016 cea mai bizara politica a fondurilor publice dintre toate statele europene, potrivit unei analize date publicitatii de Eurostat. Pornita de pe ultimul loc in ceea ce priveste ponderea veniturilor bugetare in PIB, tara noastra a luptat din greu pentru a le…

- Partida anuala de vanatoare organizata de omul de afaceri Ion Tiriac nu va mai avea loc anul acesta la Balc, in judetul Bihor, ci la Ersig, in Caras-Severin, pe un domeniu de vanatoare de 700 de hectare achizitionat in urma cu doi ani de fostul tenismen. Mai multi oameni de afaceri din Europa…

- Romanii vor cheltui, in medie, 340 de lei pentru cadourile de Mos Nicolae, potrivit unui studiu de piata. Cele mai cautate cadouri vor fi dulciurile, jucariile, hainele si incaltamintea. Pentru romanii mai norocosi, insa, Mosul va veni chiar si cu electronice, bijuterii si calatorii. Mos Nicolae…

- In proiectul de buget pe 2018, Guvernul are in plan sa mentina impozitul aplicat companiile din energie pentru profiturile obtinute din extractia de resurse naturale si neprelucrate in Romania. Insa, Ministerul Finantelor isi propune sa creasca acest impozit cu cel putin 20 de procente, masura care…

- Dacia a lansat o editie speciala a noului model Duster. Vor fi disponibile doar 100 de unitati ale versiunii denumite Edition One, iar vanzarea se va face exclusiv online incepand cu 5 decembrie. Doritorii pot rezerva masina prin plata unui avans de 500 de euro, urmand ca diferenta…

- BMW a dezvaluit preturile pentru Romania ale noului SUV X2. Situat in gama constructorului german intre X1 si X3, noul X2 are un pret de pornire de 39.270 de euro, cu TVA, anunta Automarket. BMX X2 are o lungime de 4360 mm, o latime de 1824 mm si o inaltime de 1526 mm, in timp ce…

- Incepand de vineri, 1 decembrie, ora 16:00, romanii vor putea calatori in Canada fara vize, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste intr-un comunicat de presa remis Ziare.com ca romanii au posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru…

- Proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2018 a fost adoptat, luni, de Comisia de buget-finante, dar si, pe articole, de catre plenul Camerei. Bugetul este majorat cu 36% fata de anul trecut, trei sferturi dintre bani mergand la salarii. Proiectul de buget al Camerei Deputatilor…

- Amazon a semnat un contract cu dezvoltatorul imobiliar Globalworth pentru a inchiria o cladire din zona de nord a Capitalei, unde va fi infiintat un nou sediu al retailer-ului american. Cel putin 1.000 de angajati ai companiei americane ar putea lucra la noile birouri din Romania.…

- Pamantul isi pierde intunericul, avertizeaza oamenii de stiinta. Un studiu recent, in cadrul caruia au fost folosite date obtinute din satelit, arata ca poluarea luminoasa incepe sa devina o problema, afectand toate formele de viata pe Terra. Sunt afectate de la bacterii pana la mamifere,…

- Un nou telescaun a intrat joi in probe in statiunea Straja, din Valea Jiului. Instalatia de transport pe cablu va asigura legatura intre cabana veche si Varful Mutu (1.737 m), ceea ce va permite schiorilor sa poata folosi trei dintre cele mai bune partii din zona: Lupului, Canal si Mutu.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, la finalul dezbaterilor pe motiunea de cenzura depusa de PNL si USR, ca Executivul va adopta o ordonanta de urgenta pentru plafonarea amenzilor de circulatie, in conditiile cresterii salariului minim. "Pentru a nu creste si a nu da nastere la interpretari,…

- Marile confederatii sindicale, BNS si Cartel Alfa, au decis sa isi uneasca eforturile si sa organizeze o ampla manifestatie de protest, marti, 12 decembrie, in Bucuresti. "Avand in vedere ca actiunile derulate de confederatie pe parcursul acestei luni, in mai multe orase ale tarii, au fost…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a decis sa il reclame pe Calin Popescu Tariceanu la CSM. Kovesi il acuza pe presedintele Senatului ca face afirmatii de o gravitate extrema la adresa Directiei Nationale Anticoruptie. "Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie cere Consiliului Superior…

- Rusia va incheia faza activa a operatiunilor militare din Siria, a anuntat presedintele rus, Vladimir Putin, dupa intrevederea pe care a avut-o cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad. In cursul intrevederii pe care a avut-o luni seara cu Bashar al-Assad, in statiunea Soci, situata pe litoralul…

- Justitia belgiana a pus sub sechestru 112 camioane ale unei companii banuite ca angaja ilegal soferi romani cu costuri minime, profitand de statutul acestora de lucratori detasati. Respectiva companie, denumita North Sea Express (NSE) si avand sediul in localitatea belgiana Zeebruges, incredinta…

- Companiile mari si mici nu isi pot face bugetele decat aproximativ, pentru ca multora dintre marile schimbari impuse mediului de afaceri prin ordonante de urgenta le lipsesc normele de aplicare. Ministerul Finantelor Publice inca lucreaza la normele de aplicare la OUG 79/2017, care a comis…

- Presedintele Comisiei speciale pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in justitie, Florin Iordache, a trimis, luni, o scrisoare Birourilor Permanente prin care solicita ca acest for sa poata modifica si completa toate actele normative cu incidenta asupra justitiei.…

- O delegatie a PNL, formata din liderul partidului Ludovic Orban si mai multi parlamentari liberali, a efectuat o vizita in SUA, unde a discutat cu reprezentantii Departamentului de Stat al SUA responsabili de regiunea Europa Centrala si de Est, dar si cu senatorul Ted Cruz (foto), fost candidat la presedintie.…

- Contractele si discounturile oferite de Posta Romana vor fi renegociate, a declarat intr-un interviu, pentru News.ro, Elena Petrascu, numita luna trecuta director general al Postei Romane. Aceasta spune totodata ca vor fi modificate si tarifele practicate de societate. "Avem tarifele gresite,…

- Starea de sanatate a regelui Mihai s-ar fi imbunatatit, potrivit unor surse de la Casa Regala. Regele Mihai a inceput sa manance si comunica, transmit surse din Elvetia pentru Antena 3. Si ProTV relata aseara ca activitatea de la vila din Aubonne se desfasoara normal. Oamenii intra,…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minutios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania si Bulgaria. "Politica fiscala trebuie sa aiba ca scop…

- Seat a anuntat preturile din Romania pentru noul SUV al ibericilor, denumit Arona. Conform unui comunicat oficial, pretul de baza al lui Arona pleaca de la 14.270 de euro cu TVA inclus. In acesti bani veti primi o masina cu un motor pe benzina, capabil sa genereze 95 de cai putere.…

- Aproximativ 4 milioane persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani nu au, nu cauta un loc de munca si nici nu desfasoara o activitate pe cont propriu, conform Raportului BNR asupra inflatiei prezentat joi de guvernatorul Mugur Isarescu. Acelasi document indica faptul ca doar 10% din…

- Sindicatul politistilor avertizeaza ca din cauza adoptarii noilor masuri fiscale personalului din acest domeniu o sa ii scada salariile cu 5-20%. "Din analiza efectuata de catre specialistii nostri, rezulta ca impactul acestei modificari a Codului Fiscal va fi unul devastator pentru politistii,…

- Un nou protest se anunta in Piata Victoriei, la doar cateva ore dupa incheierea celui desfasurat chiar in timpul sedintei de Guvern in care Executivul a adoptat controversatele masuri fiscale. Protestul de miercuri seara va incepe la ora 19:00 si se numeste "In strada azi! Guvernul a adoptat…

- Unul dintre cele mai dureroase ritualuri la care este supus un nou iPhone implica o serie de teste de anduranta, iar iPhone X respecta traditia. Au trecut doar cateva zile de la lansarea oficiala a noului smartphone Apple, dar telefonul cu pret de pornire de 1.000 de dolari a trecut deja printr-o…

- Mercedes-Benz a anuntat lansarea in tara noastra a modelelor AMG S 65 Coupe s AMG S 65 Cabriolet. Potrivit unui comunicat remis luni dimineata Ziare.com, pretul de pornire este de 105.023 de euro, cu TVA inclus. In acesti bani beneficiati de versiuena S 450 4MATIC Coupe, cu un consum…

- Starea generala a regelui Mihai s-a agravat, a anuntat luni dimineata Casa Regala. "Starea generala a regelui Mihai s-a agravat si prezinta o slabiciune accentuata, cu o scadere semnificativa a rezistentei", a anuntat Casa Regala intr-un comunicat de presa, remis Ziare.com. Aceasta…

- Dacia a prezentat noua generatie a SUV-ului Duster cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt, din luna septembrie, insa n-a dezvaluit si preturile. Cunoscuta publicatie franceza Auto Plus anunta insa, in noul ei numar, ca noul Duster va avea un pret de pornire de 11.990 de euro. Daca…

- Taierea de taxe si impozite concomitent cu cresterea salariilor si pensiilor "tensioneaza bugetul public" si ar putea duce la dezechilibre macroeconomice, subliniaza Daniel Daianu, membru in Consiliul de Administratie al BNR, care transmite Guvernului sa fie atent si sa nu creeze "nervozitate foarte…

- Toate reprezentantele Registrului Auto Roman (RAR) vor lucra cu publicul in zilele de sambata, pana la sfarsitul anului 2017, ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clientilor. "Masura a fost luata de conducerea RAR, ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clientilor,…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) spune ca "afirmatiile facute in spatiul public referitoare la aspecte ale istoriei recente" jignesc profund memoria unor oameni care, in conditiile instaurarii prin forta si minciuna a regimului comunist, au sperat…

- Cel mai asteptat device Apple e disponibil si la cei mai mari trei operatori din Romania. Desi te-ai astepta ca pretul iPhonex sa fie putin mai mare decat pe piata libera, exista si surprize, scriu cei de la Playtech.ro. Device-ul Apple vine si in Romania pe 3 noiembrie, cu precomanda care…

- "Fenomenul Dacia ramane de neoprit" - aceasta este concluzia la care a ajuns o publicatie din Spania, dupa ce a testat modelul Lodgy Stepway. Cunoscuta pe plan european pentru modele precum Duster, Sandero sau Logan, Dacia incepe sa vanda tot mai puternic si minivan-ul Lodgy Stepway.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, propune modificarea cadrului legal in care inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si cei ai Directiei Generale Antifrauda isi desfasoara activitatea. El a declarat, joi seara, in cadrul unei emisiuni la Romania TV, ca, in baza noilor prevederi…

- Sfarsitul erei in care folosim masini pe benzina si diesel este tot mai aproape, in conditiile in care piata celor electrice este in plina dezvoltare. Constructorii auto reusesc de la an la an sa dezvolte autonomia masinilor electrice, astfel ca este clar ca viitorul este al lor.…

- Ar trebui ca un parlamentar sa stie totul despre tara pe care o reprezinta, insa, se pare ca nu este chiar asa. Mai multi parlamentari au fost intrebati de reporterii Antena 3 ce forma de guvernamant are Romania. Raspunsurile au fost diverse, de la "parlamentara", la "republica parlamentara",…

- Cinci fosti presedinti ai Statelor Unite ale Americii, intr-o rara demonstratie de unitate, au urcat unul langa altul sambata pe scena unui concert din Texas organizat in sprijinul strangerii de fonduri pentru victimele uraganelor care au devastat sudul tarii si zona Caraibelor.Barack Obama,…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in tara in urmatorii cinci ani, insa trebuie sa gaseasca in Romania conditiile necesare, a declarat, marti, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Romania are o problema demografica, inclusiv…

- Se discuta tot mai des despre Bitcoin in ultima perioada, dar nimeni nu se astepta sa apara milionari a caror activitate s-a rezumat la tranzactionarea monedei virtuale. La ora actuala, au aparut in piata foarte multe monede virtuale din categoria criptocurrency. Unele sunt mai sigure decat…

- Idea impozitarii bacsisului se intoarce. Ministerul Finantelor pregateste, impreuna cu proprietarii de restaurante, un proiect privind impozitarea bacsisului cu 16%. Astfel, pe nota de plata de la restaurant o sa apara o rubrica noua pentru bacsis, iar clientul va scrie in fata ospatarului…

- Orange, la fel ca toti ceilalti operatori, a sustinut reducerea tarifelor in roaming. Acum, schimba putin oferta, scriu cei de la Playtech.ro. Orange, Vodafone, Digi Mobil si Telekom au implementat directiva UE de-a reduce tarifele in roaming, doar ca, pas cu pas, au profitat de portitele…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma ca balonul de promisiuni al guvernarii PSD - ALDE e sub mare presiune si a inceput sa se gaureasca, iar in buzunarul romanilor "a ajuns mana care ia, nu cea care da", referindu-se la cresterea pretului la carburanti si a dobanzilor la credite. "Balonul de…