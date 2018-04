Romanii continua sa prefere sa investeasca in imobiliare! Care sunt miturile care ii tin departe de fondurile de investitii?

Stiri pe aceeasi tema

- Firmele controlate de investitorii romani au cumparat anul trecut, in total, terenuri in valoare de 110 milioane de euro, mai mult de 51% din volumul total tranzacționat. Romanii s-au concentrat in principal pe...

- Activitatea investitorilor naționali pe piața imobiliara din Romania a reprezentat doar 4% din volumul de aproximativ 960 mil. euro inregistrat anul trecut, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Collers International.

- Autoritatile romane intentioneaza sa restrictioneze comercializarea, distribuirea sau vanzarea de optiuni binare si contracte pe diferenta (CFD), iar Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) arata o preocupare constanta cu privire la problematica distribuirii acestor instrumente financiare, a declarat,…

- Frica de birocratie, instabilitatea economica si a legislatiei, taxele si impozitele prea mari ii tin pe multi romani din diaspora departe de a face investitii in Romania. Insa aceste temeri sunt mult exagerate, lucrurile s-au schimbat fata de momentul plecarii lor din tara, iar taxele sunt de cele…

- Romanii ar putea fi impozitati in functie de evolutia pietei imobilia. Guvernul si Parlamentul lucreaza, in paralel, la doua acte normative care urmaresc introducerea notiunii de impozitare a cladirilor nerezidentiale la valoarea lor de piata. O astfel de practica ar putea aduce primariilor incasari…

- Aproape 40% dintre romanii care vor sa iși schimbe locuința intenționeaza sa faca acest pas in urmatorul an, iar peste 95% dintre aceștia iși doresc sa se mute in aceeași localitate. Unde prefera romanii sa caute anunțuri imobiliare, de ce criterii țin cont și care este portretul romanului interesat…

- Patru din zece romani care vor sa iși schimbe locuința intenționeaza sa faca acest pas in urmatorul an, iar peste 95% dintre aceștia iși doresc sa se mute in aceeași localitate, potrivit raportului „Cunoașterea extinsa a clientului de imobiliare online”, realizat de catre Storia.ro cu ajutorul D&D Research.…

- Tranzactiile imobiliare si constructiile concentreaza aproape un sfert din totalul investitiilor, romanii plasandu-si banii in acest sector din cauza efectului de turma, “pentru ca majoritatea o face si la altceva nu ne pricepem”, afirma analistul Iancu Guda.

- E in faptul dimineții zilei a 17-a din luna lui martie. Sute și mii de focurele se vad arzand prin pometele romanilor: unele de paie iar altele de frunze și tot felul de greblaturi de pe intreaga fața a gradinilor sau livezilor; unele in flacari iar altele raspandind un fum greoi și inadușitor. Inca…

- "S-au facut foarte multe lucruri bune in anul 2017", a spus Ilan Laufer, fostul ministru al Mediului pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, menționand programul Start-Up Nation, "prin care, pentru 2017-2018, am semnat aproximativ 8.500 de acorduri pe finanțare. Am completat pana aproape…

- Depozitarul Central ofera gratuit serviciul de inregistrare a codului IBAN in perioada 15 martie -15 aprilie. Detinatorii de instrumente financiare care nu sunt clienti ai unui intermediar isi vor putea inregistra gratuit codul IBAN pe baza buletinului si a unui extras de cont de la banca.…

- Circa 100 de elevi de liceu au invatat, luni, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), despre produsele financiare din Romania, in cadrul unui seminar organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu ocazia Global Money Week. Cursul, denumit Supermarket financiar, s-a desfasurat…

- Daniel Zamfir este omul care a luptat pentru ca romanii sa fie liberi, adica i-a ajutat pe oamenii striviți de datorii sa poata sa-și duca liniștiți traiul mai departe. S-a razboit cu bancile, a fost atacat crunt doar-doar o va lasa mai moale cu demersurile sale și iata ca a ieșit invingator. Chiar…

- Echipa de avocati a firmei Clifford Chance Badea a obtinut o decizie in favoarea BRD Societe Generale in legatura cu o plangere privind o tranzactie de tip swap pe rata dobanzii depusa de firma Metexcom SRL la Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a…

- Romanii mai au de doi bani speranța ca vor ajunge la Cupa Mondiala direct din REC, dar au nevoie de mare noroc și de "ajutorul" Spaniei. Infrangerea de acum doua saptamani, din Spania, 10-22, a cazut ca o ghilotina pentru "tricolori", in tentativa lor de a obține calificarea directa la Cupa Mondiala…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in februarie in Romania a fost 50.756, cu 4,5% mai mare decat in februarie 2017, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).In februrie 2017, numarul tranzactiilor a fost de 48.567. ”Cele…

- Apartamentele in cladiri cu regim mic, cele atipice ca dimensiuni, precum si casele care permit transformarea lor in sedii de firme sau spatii comerciale sunt printre cele mai profitabile investitii imobiliare in 2018, potrivit unei analize realizate de catre Wizmo.ro si RE/MAX. “Piaţa de…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand cu anul 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in propritatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața, atrage atenția Adrian Vascu, fost președinte al ANEVAR.Fostul…

- Cu ocazia inceperii noului sezon al show-ului „Romanii au talent”, Pavel Bartos si Smiley au fust invitati pe canapeaua de la „Vorbeste lumea”, unde au raspuns tuturor curiozitatilor despre emisiune, dar si despre viata personala. Pentru ca e traditional ca vedetele emisiunii sa se intalneasca cu mic,…

- Potrivit rezultatelor Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare. Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din…

- Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din Romania, situatia lor financiara a fost un motiv de a continua sau de a pune capat unei relatii sentimentale, in timp ce, in cazul femeilor, procentul a fost de 11%. In plus, 25% dintre romanii intervievati au afirmat ca, din…

- Anual, 50.000 de romani mor rapuși de cancer. Cele mai multe cazuri sunt cele de cancer la san, cancer pulmonar sau cancer de colon, arata datele prezentate de Cristian Banu, creatorul Docbook, potrivit Adevarul.

- Apartamentele disponibile spre vanzare, atat noi, cat și vechi, au continuat sa se scumpeasca și in prima luna a anului 2018, prețul mediu pe metrul patrat util ajungand la 1.172 de euro, potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro. Astfel, prețurile s-au majorat cu 0,69% la nivel național,…

- Anual, 50.000 de romani pierd lupta cu cancerul din cauza faptului ca boala este descoperita prea tarziu, plasand tara noastra pe locul 9 in Europa in ceea ce priveste mortalitatea cauzata de aceasta afectiune. Cele mai multe cazuri sunt cele de cancer la san, cancer pulmonar sau cancer de colon, arata…

- Donald Trump a sfatuit studenții Universitații Trump, cu un an inaintea crizei financiare din 2008, sa se foloseasca de bulele imobiliare pentru ca aceasta ar putea fi o oportunitate de investiții. El a mai spus atunci ca este entuziasmat sa se termine aceasta bula pentru ca va face bani. ”Oamenii vorbesc…

- Unul dintre marile branduri iesene in confectii pregateste o mutare indrazneata pe piata, dupa ce in septembrie anul trecut anunta ca vinde terenurile si cladirile si ca isi muta productia la Vaslui. Iasitex, societatea detinuta de omul de afaceri Stefan Vuza prin intermediul SC A2 Impex SRL Ploiesti,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat, duminica, la Parlament, ca Sevil Shhaideh nu va reveni in Guvern si nici pentru fostul premier Mihai Tudose nu s-a stabilit daca va primi sau nu vreo functie in conducerea Camerei Deputatilor, dupa ce a demisionat din funcția de premier, in urma retragerii sprijinului…

- Starea dumnevoastra de bine e perturbata de aciditate stomacala, arsuri sau alte probleme de natura digestiva? Este bine sa știți ca aceste simptome care apar destul de des și care nu sunt neaparat semne ale unor boli pot fi tratate cu ajutorul mai multor alimente. Ceea ce mancam dicteaza felul in care…

- In fapt, Bitcoin este o criptomoneda, o moneda virtuala dintre multe altele, care a aparut undeva pe la inceputul crizei financiare din 2008, operaționala in 2010, tocmai pentru motivul ca o valoare sa nu mai fie controlata de catre sisteme financiare sau naționale și care, cel puțin in teorie, nu…

- Sarbatoare a culturii romanești “departe de acasa” Romanii din Marea Britanie sunt invitati joi, 8 februarie, la expozitia “Home Away From Home: Romanians in Brent”, susținuta de Romanian Women in UK in colaborare cu Brent Museum & Archives și Institutul Cultural Roman. Evenimentul este o sarbatoare…

- WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare desfasurate in masa. Inginerii WhatsApp testeaza in prezent un sistem de detectare si avertizare a utilizatorilor cu privire la mesajele de tip spam, care contin informatii de natura sa creeze panica.…

- Pe portalul Bursa de Valori Bucuresti a fost postat ieri anuntul privind Structura sintetica consolidata a detintatorilor de intrumente financiare care detin cel putin 10 din capitalul social la data de 11 ianuarie 2018.Astfel potrivit acestei postari, detinatori sunt:Mihail Marcu 19.05 ;Mihaela Gabriela…

- Fondul de investitii Reconstruction Capital II, controlat de omul de afaceri Ion Florescu, a anuntat ca vrea sa isi majoreze participatia in Policolor la 55,36% pentru a avea control asupra procesului de exit din acest activ si intentioneaza sa investeasca doar in imobiliare din Romania.

- Romanii care vor sa-și ia locuinta prin programul Prima Casa trebuie sa se grabeasca! Pentru 2018, guvernul a aprobat un plafon mai mic pentru programul garantat de stat. De luna viitoare pot incepe depunerea dosarelor.

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Astfel, cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate,…

- Romania nu a transpus directiva europeana MiFID II, care reglementeaza operatiunile cu diferite tipuri de instrumente financiare, proiectul legii fiind in faza finala de aprobare la Guvern, iar ulterior va parcurge procedura legislativa in cadrul Parlamentului. "Transpunerea in legislatia…

- Romanii se gandesc din ce in ce mai mult la batranete si nu se mai bazeaza doar pe pensia de la stat, cotizand pentru fondurile de pensii facultative. Anul trecut numarul celor care aveau pensii facultative a crescut cu 40.000 de persoane, arata Digi 24. Si asta in urma scandalului nationalizarii…

- Fostul mare jucator Gica Popescu crede ca FCSB poate reuși surpriza in duelul cu Lazio din șaisprezecimile Europa League. "Cu toții ne gandim ca, venind din campionatul italian, Lazio este echipa care pleaca favorita, dar la acest nivel lucrurile sunt foarte echilibrate. ...