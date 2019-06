Românii, chemaţi iar la referendum. Proiect PNL de revizuire a Constituţiei Conform PNL, temele de interes national validate prin referendumul din 26 mai cu incidenta asupra dispozitiilor constitutionale sunt urmatoarele: interzicerea amnistiei si a gratierii pentru fapte de coruptie; interzicerea adoptarii ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare. ”Corelativ, se impune includerea in propunerea legislativa de revizuire a reglementarii referitoare la interzicerea dreptului de a fi ales in cazul persoanelor care sunt condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

