- Saraci exista peste tot, dar saracii nostri sunt sensibil mai saraci decat cei din celelalte tari: cei 10% cei mai saraci romani castiga de 10 mai putin decat cei 10% cei mai saraci europeni, arata o statistica realizata de Monitorul Social.

- Cei 10% cei mai saraci romani caștiga sub 974E pe an. Sau, altfel formulat, peste 1,5 milioane de romani traiesc cu mai puțin de persoane caștiga sub 3E pe zi, se arata intr-un raport publicat de Monitorul Social. "Saraci exista peste tot, dar saracii noștri sunt sensibil mai saraci decat cei din celelalte…

- Studiul sociologic „Valori, perceptii si reprezentari ale populatiei in Romania si SUA” are la baza doua sondaje de opinie realizate simultan de Inscop Research (Romania) si The Polling Company (Statele Unite).Sondajele au fost realizate in Romania, in perioada 12 – 23 octombrie 2018, iar…

- Cat mai castiga romanii. Topul salariilor, pe judete: Zone precum Alba au reusit sa detroneze pe cele care aparent, au un potential mai mare Și in 2018, salariul ramane principalul criteriu in functie de care romanii isi aleg cariera, angajatorul si chiar orasul in care vor sa locuiasca si sa lucreze.…

- Secțiile de vot pentru referendumul din acest weekend s-au deschis la ora 7.00 și se vor inchide la ora 21.00. Romanii care vor participa la referendumul pentru familia tradiționala vor trebui sa raspunda cu „da” sau „nu” la intrebarea „Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei…

- Peste doua treimi (65%) dintre persoanele din Uniunea Europeana, care au varsta cuprinsa intre 25 si 64 de ani, stiau cel putin o limba straina in 2016, cel mai scazut procentaj inregistrandu-se in Marea...

- Imbatranirea accelerata a populației a inceput sa preocupe tot mai mult guvernanții romani, care au fost avertizați din timp asupra consecințelor fenomenului demografic care afecteaza atat țara noastra, cat și restul Europei. In Romania, in prezent sunt 111 varstnici la 100 tineri sub 15 ani, iar in…

- Un primar PSD din comuna Micești, județul Argeș, a facut o declarație jignitoare la adresa romanilor. Dumitru Voicu a declarat in timpul unei intalniri oficiale ca in Romania au mai ramas doar betivi si lenesi. Natalia Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, a avut o intalnire…