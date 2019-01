Stiri pe aceeasi tema

- Reactionand pe tema votului din Parlamentul de la Londra, in urma caruia s-a respins acordul privind iesirea Marii Britanii din randul celor 28 de state ale Uniunii Europene, premierul roman a adresat un mesaj romanilor care fie studiaza, fie lucreaza in Regatul Unit. In asteptarea de noi vesti de la…

- 400.000 de conationali locuiesc si muncesc in Marea Britanie. Ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba, si-a exprimat speranta ca Guvernul de la Londra isi va respecta promisiunile in ceea ce-i priveste pe acestia. Este vorba despre mentinerea drepturilor pe care le au in acest moment, in calitate…

- Ministrul Afacerilor Externe a vorbit despre situația romanilor din Marea Britanie, intr-un interviu acordat BBC. Teodor Meleșcanu a afirmat ca a primit asigurari ca Guvernul de la Londra nu va lua masuri impotriva acestora, dupa ce țara va parasi Uniunea Europeana. Iar motivul a fost precizat chiar…

- Autoritatile de la Londra se pregatesc sa faca publice, in aceasta saptamana conditiile in care cetatenii UE vor mai putea lucra in Marea Britanie, dupa Brexit, scrie presa din Regat. Migrantii din UE care vor dori sa se angajeze in Marea Britanie, dupa ce Regatul paraseste oficial blocul comunitar,…

- Campos Sanchez-Bordona, avocatul general al Uniunii Europene, susține ca ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar poate fi oprita unilateral. Londra are dreptul de a retrage unilateral notificarea prin care a declanșat articolul 50, conform opiniei prezentate de Avocatul General pe langa Curtea…

- Potrivit raportului realizat de Institutul national de cercetari economice si sociale (NIESR), produsul intern brut al Regatului Unit pe cap de locuitor ar scadea cu 3% pe an, iar la finele primului deceniu in afara Uniunii Europene comertul total dintre Marea Britanie si bloc s-ar diminua cu 46%,…

- MAE saluta acordul privind Brexitul, afirmand ca acesta va garanta drepturile cetatenilor romani stabiliti in Marea Britanie inainte de 31 decembrie 2020, acestia putand continua sa lucreze, sa locuiasca si sa studieze in Marea Britanie in baza obtinerii unui nou statut special. „Ministerul Afacerilor…

