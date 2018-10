Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de patru romani au ingrozit Italia, dupa ce au torturat doi medici, soț și soție. Actele lor infioratoare au cutremurat poporul italian, cu atat mai mult cu cat motivul a fost jaful.

- Romanii care se intorc acasa vor primi finantare de pana la 40 de mii de euro, pe proiect, printr-un program special dedicat Diasporei, si vor avea parte si de consiliere in domeniul business-ului.

- Doua treimi dintre români au declarat ca și-ar dori mai multe banci digitalizate în România, conform unui studiu iSense Solutions desfașurat în luna iunie a acestui an, pe utilizatorii de internet din mediul urban. Studiul, lansat pentru a cerceta deschiderea românilor…

- Românii cu credite în lei, cu dobânzi variabile, au parte de vești proaste din partea BNR, dupa ce s-au anunțat creșteri ale indicelui ROBOR.Astfelș, indicele ROBOR la 3 luni a crescut joi cu 0,02 puncte procentuale, pâna la 3,28%, a comunicat joi Banca Naționala…

- Sporul natural al populației a fost ramas negativ in luna iunie 2018, decedatii avand un excedent fata de nascutii‐vii de 4.122 de persoane, ceea ce reprezinta o scadere de aproape 27% fata de luna mai 2018, arata datele comunicate vineri de Institutul Național de Statistica. In luna iunie 2018 s-a…

- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei printr-un comunicat remis joi agenției Agerpres.

- Locuitorii comunei brailene Baraganu au anuntat pompierii ca o barza si-a gasit sfarsitul electrocutata, acestia fiind chemati pentru a salva doi pui dintr-un cuib construit pe un stalp de tensiune, la aproximativ cinci metri de sol.

- Increderea in pompieri, deja la cote inainte la inceputul lunii mai, creste puternic si ajunge la 88-, in vreme ce increderea in Parlament s-a prabusit de la 23- la 14-. Pompieri - 88-, in crestere cu 6- fata de sondajul de la inceputul lunii mai; Armata - 71-, in crestere cu 4-; Biserica - 67-, in…