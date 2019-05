Stiri pe aceeasi tema

- Cinci mii de persoane cu dizabilitati care beneficiaza de servicii consiliere pentru incurajarea ocuparii vor putea beneficia de sprijin financiar sub forma unui voucher de 5.000 de euro pentru achizitionarea de dispozitive si tehnologii asistive si tehnologii de acces in vederea angajarii, a anuntat…

- "Am anuntat intentia noastra de a depune un proiect pentru acea tehnologie asistiva pentru persoanele cu dizabilitati. Am depasit perioada de elaborare a proiectului, iar acum suntem in etapa de dezvoltare a proiectului. Sunt deja semnate contractele, iar cadrul normativ este asigurat. Prin acest…

- Pana la 30 septembrie 2019 vor fi calculate si achitate diferentele de bani pentru pensionarii din grupele 1 si 2 de munca, iar acestea sunt consistente, de 8 -10 si chiar de 12 milioane de lei vechi pe pensionar pe luna, a declarat, luni seara, ministrul Muncii, Marius Budai, la Palatul Victoria. "La…

- Premierul Viorica Dancila participa, luni dupa-amiaza, la o sedinta a liderilor coalitiei de guvernare, organizata la Palatul Parlamentului, au precizat surse guvernamentale. Viorica Dancila a plecat de la Palatul Victoria in jurul orei 17,15. Potrivit agendei anuntate anterior de Executiv, prim-ministrul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca PSD a taiat banii de pensii pentru cei care au lucrat în grupa I și II de munca începând cu anul 2016 și ca ministrul Muncii, Marius Budai minte și ”se bate cu caramida în piept”.„L-am vazut pe…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat ca anul 2019 inregistreaza o premiera in ceea ce priveste sistemul de pensii, afirmand ca, pentru prima data, bugetul de pensii este pe excedent, adica veniturile sunt mai mari decat cheltuielile, scrie dcnews.ro. Totodata, ministrul a demontat si mitul…