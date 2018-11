In iunie 2017, Softronic a semnat un contract cu operatorul feroviar Green Cargo din Suedia pentru livrarea a opt locomotive Transmontana. Primele doua locomotive au fost deja produse si livrate, in prezent aflandu-se in faza finala de testare. Urmatoarele 6 locomotive, a caror productie este finantata de Raiffeisen Bank, vor fi livrate la finalul anului 2019, pana la mijlocul anului 2020. Softronic SRL este singurul producator de locomotive electrice din estul Europei. “In momentul de fata, Softronic are capacitatea de a produce aproximativ 9-10 locomotive pe an. Locomotiva LEMA este un proiect…