Românii care plătesc de DOUĂ ori pentru sănătate Studiul arata ca multe cheltuieli se duc pe consultatii si analize. Ultima criza majora din Sanatate s-a incheiat saptamana trecuta: mii de oameni dependenti de un tratament pentru cresterea imunitatii au asteptat solutia mai mult de sase luni, timp in care cativa s-au stins. Miljana Grbic, directorul OMS in Romania: In Romania, 2.3% din populatie plateste in plus pentru serviciile medicale, ceea ce reprezinta mai mult de 25% din totalul cheltuielilor in gospodarie sau al venitului. Nu au acces egal la servicii de sanatate. Distanta mare dintre casa si institutiile de sanatate, lista lunga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Romanii asigurati in sistemul public de sanatate vor putea obtine mai usor medicamentele gratuite si compensate si vor putea beneficia de mai multe servicii medicale oferite de medicul de familie,...

- Oamenii lui Carmen Dan se tin de glume pe retelele de socializare. Cei de la Ministerul Afacerilor Interne au postat o imagine amuzanta prin care vor sa atraga atentia asupra vitezei excesive, dar si a spagilor date politistilor de la rutiera.Citeste si: Mugur Isarescu 'l-a luminat' pe Calin…

- Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial! Astfel, incepand cu data de 1 aprilie anul curent, toți romanii vor avea astfel de servicii gratuite. Pentru anul curent și anul viitor, romanii asigurați, dar și cei neasigurați in sistemul public de sanatate vor beneficia de servicii dentare decontate…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- In ciuda problemelor cu care se confrunta atunci cand ajung in spitale sau prin farmacii, romanii spun ca au o stare de sanatate buna si foarte buna. Asta desi tara noastra e in topul european la mortalitatea prin boli cardiovasculare sau cancere. Specialistii pun perceptia gresita a romanilor pe seama…

- Cele mai reusite glume si poze amuzante, publicate de internauti pe retelele de socializare."Vineri nu se inchid scolile. Tibi Useriu s-a oferit sa duca toti copiii la scoala";"Stiti cumva daca s-au mai ieftinit brazii? Ca de miel de Paste nu e cazul";"Daca azi e 23,…

- Romanii și-au ales cartierele, orașele și regiunile favorite din țara, iar zona Transilvaniei ocupa un loc fruntaș in preferințele lor. Cel mai amplu studiu despre locuire din Romania, realizat conform celor zece criterii create și analizate de Storia.ro, in colaborare cu agenția de cercetare…

- Ploieștenii au votat orașul lor ca fiind unul nesatisfacator in ceea ce privește calitatea aerului, dar sunt la fel de nemulțumiți și cand vine vorba de facilitațile medicale sau educaționale pe care aceștia le au la dispoziție ori de locurile unde se pot recrea. Romanii și-au ales cartierele, orașele…

- Notarii din Romania practica printre cele mai mari tarife din Europa. Este motivul pentru care mai multi parlamentari au propus un proiect de lege care prevede infiintarea de birouri notariale publice (de stat).

- Cei care nu sunt asigurați pot sa beneficieze, in ambulatoriu, de consultații pentru situațiile de urgența medico-chirurgicala, pentru supravegherea și depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic, de monitorizare a evoluției sarcinii și lehuziei, precum și de servicii de planificare familiala. Vor…

- In Romania, vreascurile sau cocenii raman sursa principala de caldura, doar una din trei locuinte fiind conectata de reateaua de gaze. Comparatia dintre cele doua state vecine oglindeste incapacitatea Romaniei de a folosi local avantajele naturale si abilitatea Ungariei, tara care importa 90% din gazul…

- Romanii se declara nemulțumiți de sistemul de sanatate de la noi din țara, in comparație cu restul statelor Uniunii Europene. Procentul din PIB pentru sanatate a ajuns la peste 5% in ultimii ani, insa subfinanțarea ramane o boala cronica a ...

- In Romania, noua din zece copii sufera de boli de nutritie, iar mai mult de 40% dintre aceștia sunt supraponderali. ABC-ul alimentației sanatoase se invața din copilarie. Romanii sunt fruntașii Europei la bolile grave. Tot mai mulți micuți sunt diagnosticați ...

- Peste jumatate (57%) dintre romanii din mediul urban au auzit de criptomonede, cele mai cunoscute fiind Bitcoin (54%), Bitcoin Cash (19%), Ethereum (11%), Litecoin (10%) si Ethereum Classic (7%), se arata intr-un studiu, citat de Agerpres. De asemenea, conform documentului, 17% dintre românii…

- Peste jumatate (57%) dintre romanii din mediul urban au auzit de criptomonede, cele mai cunoscute fiind Bitcoin (54%), Bitcoin Cash (19%), Ethereum (11%), Litecoin (10%) și Ethereum Classic (7%), arata un studiu realizat de compania iSense Solutions. De asemenea, 17% dintre romanii din mediul urban…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii,

- De mai bine de jumatate de an, autoritațile publice locale din Bravicea sunt in cautarea unui specialist licențiat, care ar putea lucra in farmacia din sat. Unde mai pui ca localul e pregatit, e amenajat cum se cuvine. ”Chiar zilele trecute, am discutat cu reprezentanții unei farmacii din Calarași sa…

- Un studiu internațional realizat de Microsoft pe un eșantion de 20.000 de angajați din 21 de țari, printre care și Romania, releva faptul ca la nivel european, companiile care adopta transformarea digitala beneficiaza de o creștere semnificativa a productivitații și inovației angajaților, mai ales daca…

- Banii colectați in sistemul de sanatate sunt din ce in ce mai puțini. De la o luna la alta, statisticile arata ca in jur de 700 de asigurați „parasesc” sistemul in județul nostru și nu mai cotizeaza la bugetul asigurarilor de sanatate, și așa destul de șubred. Pe o balanța a asiguraților de la finalul…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, vineri, ca rambursarea contravalorii cheltuielilor medicale pentru asiguratii romani care se trateaza intr-o alta tara se va putea face mai usor, precizand ca nu va mai fi nevoie de traducerea actelor medicale in limba romana.

- Procedura de rambursare din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) a contravalorii serviciilor medicale care au devenit necesare pe perioada sederii temporare a asiguratilor din Romania in alte state membre UE/ SEE/ Elvetia se simplifica, in sensul ca documentele medicale pe…

- Cetatenii din tarile vecine Ungariei au in general o parere pozitiva despre aceasta tara. Cele mai putine pareri pozitive despre Ungaria se inregistreaza in Romania - 57%, iar cele mai multe in Bulgaria - 85%, releva un studiu al Institutului Nezopont, citat miercuri de MTI. Conform sondajului realizat…

- Companiile care ofera angajatilor abonamente medicale la clinicile private din Romania trebuie sa urmareasca si calitatea, nu doar cel mai mic pret, iar suma de 10 euro lunar pentru un abonament medical nu este suficienta pentru a acoperi nevoile unui abonat, a spus Wargha Enayati, actionar principal…

- Cererea investitorilor pentru proiecte de oferte initiale de criptovalute (ICO) ramane mare, inclusiv in Romania, unde au fost lansate aproximativ 26 de ICO-uri in primele luni ale acestui an, insa capacitatea de a atrage fonduri descreste inca de la mijlocul lui 2017, arata un nou studiu publicat…

- Lista de servicii va fi mai lunga pentru cei asigurați in sistemul sanitar autohton decat pentru cei neasigurați, iar majoritatea serviciilor sunt prevazute cu decontare integrala, adica fara plata, scrie avocatnet.ro Pachetele medicale la stat pentru perioada 2018-2019 vor fi curand aprobate la nivelul…

- Toate consultatiile, investigatiile si tratamentele gravidelor ar putea fi asigurate gratuite, potrivit unui proiect de lege semnat de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru și care urmeaza sa intre la vot final, saptamana viitoare, in Parlament. Proiectul de lege a trecut de Comisia de Sanatate si va intra…

- Raiffeisen Bank a anuntat astazi rezultatele unui studiu care releva cat sunt romanii de responsabili, in contextul unei noi pozitionari a bancii si a lansarii sloganului "Banking asa cum trebuie". Studiul, comentat de sociologul Barbu Mateescu (foto dreapta), a evidentiat, printre altele,…

- Cancerul e provocat de alimente! Si pentru prima data, exista si lista produselor care ne pot imbolnavi. Evitati pizza congelata, supele instant, painea si dulciurile ambalate! Avertismentul si dovada vin de la Sorbona. O suta de mii de oameni au fost testati mai bine de cinci ani, iar rezultatele sunt…

- Vești bune pentru romanii diagnosticați cu maladia secolului, cancer! Autoritațile continua dezvoltarea programului național de oncologie. A fost marit considerabil bugetul necesar desfașurarii programului și au fost adoptate noi reglementari care ușureaza accesul pacienților la diagnostic și tratament…

- Romanii nu mai au incredere in sistemul de sanatate de stat. Tot mai mulți aleg rețelele private de sanatate caci ei considera ca serviciile lor sunt de calitate. Prin urmare, incasarile companiilor private sunt in creștere in fiecare an.

- Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din Romania, situatia lor financiara a fost un motiv de a continua sau de a pune capat unei relatii sentimentale, in timp ce, in cazul femeilor, procentul a fost de 11%. In plus, 25% dintre romanii intervievati au afirmat ca, din…

- Ratele pe care romanii le platesc la creditele in lei continua sa creasca dupa ce ROBOR a luat un nou avans, ajungand acum la 2,03%. Este un prim efect al majorarii dobanzii de referinta de catre Banca Nationala. Specialistii avertizeaza ca si ratele creditelor in euro vor exploda,…

- Un spital din Cluj, in TOP 10 al "spitalelor rusine" din Romania Peste o cincime din pacientii internati sunt nemultumiti sau foarte nemultumiti de curatenia din spitale, acelasi procent declarand ca au fost nevoiti sa isi cumpere medicamente sau alte materiale sanitare din banii proprii in perioada…

- Servicii medicale in plus pentru asiguratii in sistemul de sanatate. Asa promit mai marii din sanatate, care au introdus investigatii noi in pachetul de baza, care intra in vigoare in iulie.

- La nivelul Uniunii Europene, conform statisticilor, peste 30% din populație face sport zilnic, timp de minim doua ore. În România, media este de numai 7, 8%, ceea ce reprezinta un semnal de alarma în ceea ce privește starea de sanatate a românilor. Românii sunt dependenți…

- Romania si Polonia se confrunta cu cea mai mare rotatie de personal in domeniul medical, trei sferturi dintre angajatii din acest sector spunand ca au avut perioade fara slujba in ultimii 3 ani, potrivit unui studiu realizat de KRUK, care arata si ca o treime dintre romanii care lucreaza pe aceasta…

- Romanii care nu au venituri din salarii, pensii si niciun ajutor de la stat, dar vor sa fie asigurati, trebuie sa achite, din acest an, contributii la sanatate cu 140% mai mari fata de cele din 2017. De la 1 ianuarie 2018, conform Codului Fiscal, romanii fara venituri care vor sa fie asigurati in sistemul…

- De la 1 ianuarie 2018, conform Codului Fiscal, romanii fara venituri care vor sa fie asigurati in sistemul national de sanatate vor plati lunar 10% din 1.900, cat este valoare salariului minim brut pe tara in prezent. Adica, de la 1 ianuarie 2018 persoanele care vor sa fie asigurati in sistemul national…

- Vrei sa nu ai parte de depresie? Acestea sunt plantele minune pentru sanatate. Tin depresia la distanta de tine. Natura are foarte multe remedii care te așteapta sa le incerci. Mai ales daca treci printr-o perioada stresanta, anumite plante te pot ajuta sa ii faci fața cu brio.Indiferent ca…

- What’s Up are o mare problema de sanatate. Acesta nu vede cu ochiul stang, dar cu toate acestea nu vrea sa auda de operație. What’s Up, care anul trecut a slabit 20 de kilograme , este mai tot timpul cu ochelari fumurii la ochi. Artistul are o problema de vedere. Acesta nu vede cu ochiul stang de foarte…

- Podoabele din aur, argint, platina și paladiu vor mai fi vandute doar daca vor fi marcate de Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Guvernul a pregatit deja o ordonanța de urgența. Comercianții susțin insa ca masura va duce la scumpirea bijuteriilor cu cel puțin 15 la suta. Romanii cheltuie…

- Romanii cu credite in lei platesc rate mai mari din cauza cresterii ROBOR, insa ce se intampla in cazul celor care au imprumuturi in euro? Ultimele luni au venit cu vesti proaste pentru cei care au datorii la banci in moneda nationala. Asta pentru ca ROBOR - partea variabila care…

- In Romania sunt anual peste 5.000 de cazuri noi de cancer mamar , iar cele mai multe femei cu acest diagnostic trec printr-o intervenție de extirpare a unui san. Printre cazurile noi sunt și studente de 18-19 ani, lucru care acum 40-50 de ani era de neconceput. Deși Romania a dezvoltat un subprogram…

- Romanii și bulgarii sunt pe ultimele locuri din Uniunea Europeana (UE) la internet banking, doar 5% și, respectiv, 7% din populație folosind aceste servicii, potrivit unui studiu Eurostat, citat de catre Agerpres.ro . Astfel, doar un roman din 14 folosește serviciile de internet banking. Spre comparație,…

- Romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca sa fie amendati, de la 1 ianuarie 2018, daca nu notifica Fiscul in prealabil cu minimum 30 de zile prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența…

- ”Avem, in Romania, asigurari de sanatate obligatorii. Daca ma uit ca sunt aproape cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de persoane. Cred ca e momentul sa ne intrebam daca ne dorim asigurari de sanatate in Romania, daca ne dorim un sistem bazat pe plata, cat ne dorim si cine sa suporte.…

- Cei circa 200 de galateni, majoritatea pensionari, au venit cu mult timp inainte ca programul de lucru de la sediul central al Directiei Generale Impozite, Taxe si alte Venituri Locale sa inceapa, potrivit news.ro. Oamenii s-au asezat la rand afara si au asteptat ca ghiseele sa se deschida…

- Pentru a veni in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher Doclandia30Gratuit. …

- Previziuni sumbre pentru anul acesta! Euro va creste în 2018, chiar daca, în prima zi bancara a anului, a înregistrat o scadere fata de finalul lui 2017. Acelasi trend crescator îl are si indicele ROBOR, care ne influenteaza dobânzile. Se estimeaza ca acesta se…