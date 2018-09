ROMÂNII care candidează în alte țări. Cine sunt ei Initiatorul proiectului DreptLaVot, care incurajeaza romanii sa voteze la alegerile din Belgia, Ioana Banach, a afirmat intr-o postare pe site-ul comunitatii virtuale a romanilor din Belgia, Rombel, ca, mai mult ca niciodata, cetatenii romani conteaza in acest scrutin, in conditiile in care in capitala Bruxelles, de exemplu, reprezinta 9% din populatie. "In data de 14 octombrie vor avea loc alegeri in Belgia, prin care se decide cine va conduce administratiile locale. Noi, romanii din Belgia, avem dreptul sa votam in aceste alegeri. Mai mult ca niciodata, romanii conteaza in aceste alegeri. De… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Aproape 30 de romani candideaza pe listele unor partide din Belgia la alegerile locale programate pentru 14 octombrie, ei incercand sa ocupe functii de consilieri locali in mai multe localitati, inclusiv in capitala Bruxelles, transmite corespondentul MEDIAFAX.

