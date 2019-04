Românii care au trecut prin CHINURI, după ce au exagerat cu masa de Paște Cele doua zile de Paște s-au soldat cu chinuri pentru sute de romani care au ajuns la spital, pentru ca au mancat și au baut fara masura, scrie ProTV. Unii aveau și afecțiuni mai vechi, ce s-au agravat acum. Probleme au avut și cei care s-au așezat la masa cu avant dupa un post aspru și lung. „Foarte multi pacienti la camera de garda, majoritatea cu afectiuni datorate exceselor de alcool si de mancare, multe accidente vasculare, mai ales acei care nu si-au mai luat medicația, dureri abdominale, ocluzii abdominale, hemoragii”, dr. Lucia Grigorescu, medic specialist UPU. Astfel de situatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

