Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) a anuntat, miercuri, ca, în medie, un român a consumat lunar 26 GB prin internetul fix si 2,3 GB prin internetul mobil, în primul semestru al acestui an.

- Romanii sunt pe primul loc in Europa la suma de bani cheltuita pe mancare, sucuri și apa, raportata la cheltuielile de consum ale unei familii. Concret, peste 770 de lei pe lună se duc doar pe hrană. Cele mai consumate alimente sunt legumele, carnea, laptele și ouăle. …

- Prerogativele legii salarizarii unitare intra in vigoare de astazi, 1 Decembrie, astfel ca toți bugetarii vor primi bani in plus la salariu. Mai exact, daca pana in prezent doar angajatii din Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, Ministerul Justitiei, SRI, SIE si SPP, alaturi de cei ai Politiei…

- Romanii pot beneficia de o indemnizație de hrana de 300 lei, incepand cu 1 decembrie. Suma urmeaza sa fie acordata tuturor bugetarilor. Pana in noiembrie, doar angajații de la Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, Ministerul Justitiei, SRI, SIE, SPP si Politia Locala incasau indemnizatia de hrana.…

- Peste 400.000 de români își scot anual la vânzare telefonul mobil, principalul motiv fiind acela de a-și cumpara altul mai performant, potrivit unei analize efectuate de OLX asupra comportamentelor de consum de pe platforma. Ofertele lor genereaza anual peste 18 milioane de contactari…

- „In ultimii doi ani, guvernul de stanga PSD-ALDE a imprumutat Romania cu 20 de miliarde de euro si pe fiecare roman cu 1006 euro. Numai in primele 9 luni ale acestui an, Dragnea a indatorat Romania cu 9,8 miliarde de euro. Este raspunsul oficial al guvernului Dancila la o interpelare pe care am adresat-o…

- Financial Times: Erdogan amenința cu dezvaluiri "complete" despre moartea lui Khashoggi ● Les Echos: Franța reia asaltul privind taxarea Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) ● The Times: Trump se va retrage din tratatul nuclear ● Le Figaro: Brexit: sute de mii de manifestanți pentru un al doilea referendum.…

- Romanii care locuiesc in Italia de cel putin 10 ani vor primi 780 de euro de la statul italian. Vezi care sunt conditiile Romanii rezidenti in Italia de cel putin 10 ani de zile vor primi de la stat 780 de euro dupa ce liderul formatiunii populiste Miscarea Cinci Stele (M5S), Luigi Di Maio, vicepremier…