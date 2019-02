Romanii, campioni la shopping: Vanzari record pentru magazinul local al unuia dintre cei mai mari retaileri de mobila din lume

Istoria Dobrogei - Geografie - Localitati: Capidava

Capidava azi satul Capidava, com. Topalu, jud. Constanta a fost o asezare dezvoltata in sec. II in jurul unui castru roman de pe limes ul dunarean. Acesta era situat intre Axiopolis Cernavoda si Troesmis Iglita Tulcea , pe locul unei foste asezari getice, la o incrucisare de drumuri in fata unui punct… [citeste mai departe]