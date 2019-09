Românii călătoresc cu aproape 50% mai ieftin în vacanţele de toamnă (analiză) Romanii au posibilitatea sa calatoreasca cu aproape 50% mai ieftin in vacantele de toamna, cea mai mare diferenta de pret pentru zborurile cu plecare din Romania fiind pe rutele catre Marea Britanie si Franta, cu 47%, respectiv 43%, fata de pretul mediu pentru lunile iunie-august, conform unei analizei realizate de catre reprezentantii unei platforme online de cautare pentru calatorii. . "Romanii care au avut rabdare in timpul verii si au pastrat economiile pentru a le folosi mai eficient in vacante de toamna sunt rasplatiti pe deplin de companiile aeriene sau lanturile hoteliere, intrucat scaderile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

