- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inceput din data de 20 martie a.c. sa trimita inștiințari catre primari, iar conform procedurii de finanțare reprezentanții primariilor au la dispoziție 45 de zile sa solicite incheierea contractelor de finanțare, in limita a 155.000…

- In perioada 11.05.2017 9.11.2017, Eugen Marin a fost membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Aeroportul International Mihai Kogalniceanu. Potrivit declaratiei de avere completate in luna iulie a anului 2017, Eugen Marin detine, impreuna cu sotia sa, trei terenuri intravilane:…

- Vine Paștele, e destul de previzibil ca vom pregati o masa imbelșugata de unde nu vor lipsi cozonacul, drobul, dulciurile și pasca. Insa tocmai de Paște, cand e primavara, riscam sa ne ingrașam mai mult decat in iarna!

- Anul acesta, toti romanii vor primi un cont cu user si parola pe Spatiul Privat Virtual, pentru a-si achita taxele si impozitele, iar simplificarea si unificarea declaratiilor la persoane fizice se va extinde si la companii, promite Mirela Calugareanu, președintele ANAF.Citeste si: Seful CNAIR…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) și-a propus sa inregistreze toate terenurile agricole pentru care se acorda subvenții europene pana-n anul 2020, a declarat directorul Agenției, Radu Codruț Ștefanescu, pentru Capital. Astfel, din totalul de 3.181 UAT-uri din Romania,…

- Politia turca a arestat la Ankara patru barbati in al caror automobil a fost gasita o cantitate de californiu, un element chimic radioactiv, au relatat luni postul NTV si agentia Anadolu, preluate de dpa, scrie agerpres.ro.

- Potrivit directorului Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Vaslui, Daniela Chiper, primarii din județ care sunt interesați sa inceapa sau sa continue lucrarile de cadastru general pot solicita fonduri de la Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), care vizeaza…

- Circa o treime din totalul reclamatiilor inregistrate anul trecut la Protectia Consumatorului sunt din mediul online, a declarat miercuri Paul Anghel, director general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC).

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 13 martie, audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful serviciului juridic, Dorle Cosmin, consilierul pe relatii cu publicul, Gazdac Florin respectiv reprezentantul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI)…

- Tinerii fara posibilitați financiare pot beneficia de o locuința din partea statului. Agenția Naționala pentru Locuințe a dat unda verde proiectului prin care edilii de la Lupeni vor contruirea unui bloc destinat tinerilor. Acesta va fi amplasat pe Bulevardul Pacii din localitate, in zona in care…

- Primarii interesați sa inceapa sau sa continue lucrarile de cadastru general pot solicita incepand de astazi fonduri de la Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara, care dupa simplificarea procedurilor de licitație spera sa inregistreze peste un milion de imobile in 2018.

- Judetele in care au fost vandute cele mai multe terenuri agricole in a doua luna din 2018 sunt Dambovita – 1.061, Timis – 924 si Arad – 733, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in februarie 2018 in Romania a fost 50.756, cu 4,5% mai mare decat in februarie anul trecut, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In februrie 2017, numarul tranzactiilor a fost de 48.567. ”Cele…

- N. Dumitrescu Dupa o perioada in care, la nivel national, inclusiv in Prahova, piata tranzactiilor imobiliare a inregistrat un adevarat declin, pare ca vanzarea de apartamente, dar si de terenuri – in mod special cele agricole, s-a mai dezghetat. Confirmarea vine de la Agentia Nationala de Cadastru…

- Romanii au vandut in luna februarie a acestui an peste 30.000 de case, terenuri si apartamente, cu 4,5% mai multe tranzactii decat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).

- Ieri, fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a dat publicitații pe site-ul romania30.ro, protocoalele securitații. Redam, integral, materialul publicat pe romania3.0. DNA = Securitatea 2.0. Iata protocoalele Securitații 2.0: Începând din anul 2013, chiar dupa numirea sa, Kovesi…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in ianuarie 2018 au totalizat 353,798 milioane de lei, suma medie fiind de 96,79 lei/beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In prima luna a acestui an, peste 3,655 milioane de copii au beneficiat…

- Cați romani sunt la meciul Lazio – FCSB. La ora redactarii acestei știri, joi, 22 februarie, 19.40, in tribunele arenei Olimpica din Roma sunt circa 4.000 de romani. Conform organizatorilor, la meciul retur din 16-imile Ligii Europa s-au vandut 30.000 de bilete. Mihai Stoica a anuntat ca FCSB va fi…

- Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest…

- Romanii cheltuie circa 285 de milioane de euro pe an pe detergent, piata fiind pe un trend usor ascendent inca din 2011. Fata de minimul din 2010 vanzarile locale de detergent au avansat cu circa o treime, cresterea fiind sustinuta in ultimii ani de cresterea puterii de cumparare.

- In ianuarie s-au vandut, in tara, mai multe imobile decat anul trecut. In luna ianuarie 2018, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 39.482 de imobile, cu 16.315 mai multe decit in ianuarie 2017, cele mai multe in Bucuresti, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Daca…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 13 februarie, audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful serviciului juridic, Dorle Cosmin, consilierul pe relatii cu publicul, Gazdac Florin respectiv reprezentantul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI)…

- Romanii au vandut in prima luna a acestui an peste 39.000 de case, terenuri si apartamente, cu 70% mai multe tranzactii decat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).

- Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara, in anul 2017 s-au vandut nu mai puțin de 7.671 de terenuri agricole din extravilan. Terenurile sunt principala marfa pe care o tranzacționeaza cei interesați de piața imobiliara. Daca pana nu de mult locuințele erau cele mai…

- Faurești este prima comuna din Valcea cu toate imobilele cadastrate. Aproape 11.000 de acte au fost eliberate gratuit, prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023 (PNCCF). Lucrarile de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a marit fondurile alocate primariilor in vederea cadastrarii proprietatilor si a anuntat ca va scoate la licitatie lucrari de cadastru din 660 de comune, ce vor fi realizate din fonduri europene. 31 ...

- ANCPI grabește inregistrarea gratuita in 2018 a imobilelor, in evidențele de cadastru și carte funciara Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF), 587.013 de imobile, dintre care 192.606 in anul…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a crescut la 155.000 de lei fondurile alocate primariilor in vederea cadastrarii proprietatilor si a anuntat ca va scoate la licitatie lucrari de cadastru din 660 de comune, ce vor fi realizate din fonduri europene.

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat, prin Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 (PNCCF), 587.013 de imobile. Dintre acestea, 192.606 au fost inregistrate in anul 2016 si 386.298 in anul 2017. In 2018, ANCPI va grabi inregistrarea gratuita…

- In anul 2017, la nivelul judetului nostru au fost vandute 16.716 de imobile, Aradul situandu-se pe locul 9 pe tara in ceea ce priveste dinamica vanzarilor, potrivit datelor statistice puse la dispozitie de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In luna decembrie 2017, numarul…

- Clujul imobiliar e cel mai scump din tara, dar e in top la vanzarile de apartamente Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vrea sa cumpere, prin procedura negocierii, servicii de mentenanta software (corectiva si evolutiva) pentru sistemul IT de cadastru si publicitate imobiliara e-Terra, acord-cadru care va fi incheiat pe 4 ani si care are o valoare estimata…