Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 25 octombrie 2018, in Sala Sinodala din Reședința Patriarhala, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul careia s-a discutat și despre sprijinul pe care Biserica l-a acordat școlilor.”A…

- Ieri, in Sala Sinodala din Resedinta Patriarhala, sub presedintia Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul careia au fost luate mai multe hotarari Astfel s fost aprobata solicitarea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei…

- In ziua de 25 octombrie 2018, in Sala Sinodala din Reședința Patriarhala, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul careia au fost luate urmatoarele hotarari:Financial Times anunța ca UE pregatește…

- Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane a hotarat calendarul bisericesc pentru anul 2019. Conform deciziei, sarbatoarea de Pasti va fi celebrata in luna aprilie. Hotararea a fost luata in sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, ce s-a desfasurat in Sala Sinodala din Resedinta Patriarhala,…

- PASTE 2019. CALENDAR ORTODOX 2019 – Cand pica Pastele anul viitor! A fost aprobat cel mai nou calendar crestin ortodox 2019. Hotararea a fost luata in sedinta de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, ce s-a desfasurat in Sala Sinodala din Resedinta Patriarhala, sub presedintia Preafericitului…

- Manastirea Prislop și Episcopia Ortodoxa Romana a Devei și Hunedoarei vor putea comercializa in continuare obiecte de cult cu chipul fostului staret Arsenie Boca. Decizia a fost luata, miercuri, prin ordonanta presedintiala, de Curtea de Apel București, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții…

- Proiectul de lege privind legea offshore, care stabileste regulile prin care companiile pot exploata gazele din Marea Neagra, a reintrat in dezbatere parlamentara, fiind inregistrat saptamana trecuta la Senat in vederea reexaminarii. Prima comisie, care l-a dezbatut miercuri, a decis insa sa dea un…

- Reprezentantii Arhiepiscopiei Dunarii de Jos au anuntat ca preotul pensionar Ion Croitoru a facut afirmatiile scandaloase intr-un context privat, lucru care nu-l va scuti insa de o cercetare disciplinara si de o eventuala pedeapsa, conform regulilor Bisericii Ortodoxe Romane.