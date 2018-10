Referendumul pentru familie nu a indeplinit condițiile de validare, prezența la vot, duminica, la ora 21.00, la inchiderea urnelor fiind de 20,41%, potrivit rezultatelor prezentate de Biroul Electoral Central. Pentru a fi validat era nevoie de o prezența de cel puțin 30% a romanilor inscriși in listele electorale permanente. In cele doua zile in care […] Articolul Romanii au trantit referendumul lui Dragnea. Vezi aici prezența in județ apare prima data in Opinia Buzau .