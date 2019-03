Stiri pe aceeasi tema

- ROMANII AU TALENT. Lachi este un caine lup care a fost antrenat de forțele speciale și de dresorul sau, care lucreaza la Politia de Frontiera a Republicii Moldova. ROMANII AU TALENT 22 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Surpriza de vineri seara, juratii au ramas cu gura cascata ROMANII…

- Șerban Vasile, un fost profesor de limba romana din Navodari, a impresionat la Romanii au talent prin felul in care arata la 68 de ani. Fostul profesor este culturist de profesie acum, iar jurații au ramas fara cuvinte cant au vazut cum arata. El a povestit ca a inceput sa faca sport la 38 de ani și…

- Jurații au avut parte de o surpriza de proporții in ediția de vineri seara, "Romanii au talent". Rodica Puia Pacurar, in varsta de 54 de ani, i-a facut o declarație de dragoste soțului ei, dupa 30 de ani de casnicie, pe scena de la Pro tv. "De 8 ani incerc sa ma inscriu la “Romanii au talent”. Am venit…

- ROMANII AU TALENT 2019. Ediția de vineri, 22 februarie 2019, de la ROMANII AU TALENT a inceput intr-un mod inedit! Primele imagini difuzate au fost cu o tanara inzestrata, care a intrat pe scena show-ului cu o pereche de caști pe urechi și un mop in mana. Jurații emisiunii au fost cuceriți de prestația…

- ROMANII AU TALENT 2019. Un american care a doborat recorduri, in ceea ce priveste ingerarea unor cantitati uriase de mancare intr-un timp cat mai scurt, a venit la "Romanii au talent" sa demonstreze ca poate bea 8 kilograme de oua. Un american din Chicago a venit la Romanii au Talent pentru…

- Romanii au talent continua in forța și cu siguranța va fi din nou lider de audiența. Sezonul 9 este unul plin de surprize de toate tipurile. De la emoții puternice la stari de greața, cam de toate ofera show-ul care-i are acum ca jurați pe Andra, Andi Moisescu, Florin Calinescu și Mihai Petre. Smiley…

- Deși se numește ”Romanii au talent”, emisiunea de la PRO TV ofera, in ultima ediție, concurenți straini care nu au nicio legatura cu Romania. Așa a fost cazul și vineri seara, cand un american din Chicago, care se prezenta ca fiind bucatar, a baut 125 de oua. El a spus ca recordul personal era de…

- La 15 ani, Emma Neagu, originara din Toronto, Canada, are o poveste de viața impresionanta. Dedicata gimnasticii de la varsta de trei ani și jumatate, aceasta a reușit sa faca performanța in acest domeniu și continua sa faca, in ciuda piciorului amputat. "Am fost diagnosticata cu cancer osos și a fost…