Stiri pe aceeasi tema

- Deși se numește ”Romanii au talent”, emisiunea de la PRO TV ofera, in ultima ediție, concurenți straini care nu au nicio legatura cu Romania. Așa a fost cazul și vineri seara, cand un american din Chicago, care se prezenta ca fiind bucatar, a baut 125 de oua. El a spus ca recordul personal era de…

- O tanara din Ucaina a impresionat-o pe Andra la emisiunea Romanii au talent, de la Pro TV. O ucraineanca in varsta de 33 ani pe nume Alla a avut un spectacol de zile mari pe scena de la Romanii au talent. Ea a prezentat in fața celor patru jurați un spectacol de acrobație. Inzestrata cu un trup cu forme…

- "Marilyn Monroe" a venit la Romanii au talent și a luat 4 de DA. Este vorba despre o rusoaica plinuța care a facut un impresionant numar de acrobație la inalțime. Dylia este din Moscova și și-a incercat norocul la emisiunea Romanii au talent, de la postul de televiziune Romanii au talent. Cu un look…

- ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV: VINERI, de la 20:30, in prima ediție din sezonul #9suprem Romanii au talent, jurații vor fi uimiți de reprezentația remarcabila a unei concurente care l-a facut pe Andi Moisescu sa aclame numarul și pe Andra și Florin Calinescu sa se ridice in…

- Vineri, 8 februarie, in prima ediție din sezonul #9suprem Romanii au talent, jurații vor fi uimiți de reprezentația remarcabila a unei concurente care l-a facut pe Andi Moisescu sa aclame numarul și pe Andra și Florin Calinescu sa se ridice in picioare. "Ești incredibila, neașteptata, ești unica. M-ai…

- ROMANII AU TALENT 2019. "Ești incredibila, neașteptata, ești unica. M-ai omorat!", va spune Andi, potrivit libertatea.ro. La sfarșitul prestației, Andra merge in culise pentru a face o fotografie cu concurenta, fiind profund impresionata de calitațile ei. Citeste si ROMANII AU TALENT SEZONUL…

- In curand, cel mai tare show de divertisment din istoria televiziunii, Romanii au talent, le va aduce telespectatorilor spectacolul suprem in sezonul 9! Concurenții vor prezenta momente unice, nemaivazute pe scena talentului. ”Mai e foarte puțin pana vom spune Romanii au talent in sezonul #9suprem!…

- Nicole Cherry a intrat in maratonul lui Niculae aproape de miezul nopții și a povestit cum a incercat sa-l impresioneze pe Smiley, dar nu a reușit sa treaca de preselecțiile de la Romanii au talent. „Ii ziceam mamei in continuu: Doamne ce aș vrea sa ma vada și pe mine Smiley și sa zica – Ba ești...…