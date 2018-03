Stiri pe aceeasi tema

- ROMÂNII AU TALENT 2018. Mihaela Radulescu li se alatura unor concurenți de pe scena, pentru a afla cele mai nepotrivite replici de agatat într-un moment de improvizație aplaudat îndelung de toți cei prezenți în sala,

- Cea mai de succes și cea mai urmarita emisiune de divertisment din ultimii ani, „Romanii au talent”, s-a bazat pe un scenariu și un format bine puse la punct, dar și pe charisma și farmecul prezentatorilor. Pavel Bartoș a fost invitat la Interviurile Libertatea LIVE și a dezvaluit lucruri pe care publicul…

- Dan Negru a starnit mare valva zilele trecute cu reacția lui la vestea ca pelicula „Nu ma atinge-ma”, regizata de Adina Pintilie, a caștigat „Ursul de Aur”. Prezentatorul de la Antena 1 le-a sugerat specialiștilor aflați in juriu sa „iși bage ursul in fund” și a declarat ca pentru el „masturbarea nu…

- Roxana Zorzolan are 20 de ani și este studenta. A cantat de cand era mica, de la gradinița pana la școala, cand a auzit-o invațatoarea și a luat-o la Casa de Cultura. Nu are studii muzicale, a facut cateva luni de canto și atat. Este studenta la Facultatea de Arhitectura in București. Nu știe daca…

- A fost o ediție istorica la Exatlon, weekend-ul trecut. Pentru prima data de cand a fost lansat show-ul, echipa Romaniei a caștigat pentru prima data o partida impotriva unei echipe straine. Cu toate acestea, victoria romanilor a fost pusa sub semnul intrebarii de fanii echipei din Turcia. Aceștia i-au…

- „Esti facuta pentru muzica!”. Aceasta a fost reactia lui Florin Calinescu, dupa evolutia buzoiencei Bianca Mihai, pe scena de la „Romanii au Talent“. Tanara de 16 ani, eleva a Colegiului „B. P. Hasdeu”, este una dintre cele mai bune concurente de anul acesta din celebrul show de televiziune de la Pro…

- Sezonul 8 al emisiunii „Romanii au talent” se anunta unul plin de momente magice si de emotie. Al doilea episod alpreselectiilor a adus-o in prim plan pe argeseanca Roxana Zorzolan. Aceasta a impresionat inca din momentul in care a facut primii pasi pe scena. O mare parte a corpului era acoperita…

- Vineri seara in cea de-a doua emisiune din noul sezon „Romanii au talent”, am avut privilegiu sa o vedem pe Roxana Zorzolan, o tanara de 21 de ani din satul Serboieni, comuna Buzoesti. Momentul a emotionat pana la lacrimi juriul emisiunii și publicul prezent in sala la preselectii. Pentru…

- Cea de-a doua editie a sezonului 8 "Romanii au talent" a fost vineri lider de audienta pe toate segmentele de public, la nivel national peste 3,5 milioane de telespectatori urmarind spectacolul, potrivit news.ro.Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, show-ul…

- S-a apropiat de pianul de pe scena, dar nu ca sa cante, ci ca sa-și arunce și sa-și smulga hainele pentru a ramane, in final intr-un sumar bikini. Un bistrițean a facut asta-seara senzație la Romanii au talent – doar aratandu-și mușchii! „Sunt unul dintre romanii care face cinste țarii, in Spania...!”,…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Are doar 11 ani, dar i-a vrajit pe toți! Pentru prima data in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent”, o concurenta a primit Golden Buzz de la Andra! Astfel Bianca Badea a ajuns direct in finala. Ea practica baletul de la trei ani. ”Mica Balerina”, cum a fost supranumita, a fost invitata in emisiunea…

- Ieri seara, la Pro TV București, a inceput difuzarea sezonul 8 al proiectului televizat ,,Rominii au Talent”. Ansambul de Dansuri Populare ,,Joc” a facut furori in prima ediție a concursului. Dansatorii au ridicat sala in picioare, iar momentul a fost unul dintre cele mai relevante pentru rominii din…

- Unul dintre cele mai emotionante momente din prima editie a sezonului 8 „Romanii ai talent“, care a debutat aseara, la PRO TV, a fost oferit de un concurent de 28 de ani, lucrator comercial in Italia, cu numele de scena Analogic Mind.

- ROMANII AU TALENT PRO TV: Edina a prezentat un dans lasciv, care a ridicat pulsul masculilor din sala. Deși tanara a debutat ezitant pe scena din cauza emoțiilor, aceasta a revenit dupa cateva minute plina de incredere. Astfel, a impresionat publicul și mai ales, partea masculina a juriului.…

- Sezonul cu numarul opt al emisiunii „Romanii au talent“, de la ProTV, a debutat in forta, fiind marcat de momente spectaculoase puse in scena de cupluri de acrobati carismatici, dar si de momente emotionante care au reusit sa-i impresioneze pe cei patru membri ai juriului. Andra a apasat butonul auriu…

- Un concurent din noul sezon „Romanii au talent” și-a spus povestea in versuri și a starnit lacrimile Mihaelei Radulescu și mai multor oameni din sala. Artistul care și-a spus povestea pe acorduri de muzica rap s-a calificat mai departe cu patru de „DA”. „M-a durut sa te aud”, i-a transmis Andra concurentului.…

- Soții care au devenit virali cantand in metroul din Paris, Marius si Georgiana, au venit la „Romanii au talent”. Prestația lor i-a impresionat pe jurați, care le-au oferit fiecare cate un „DA” soților deveniți celebri pe internet. „Soția mea nu a vrut sa spuna, dar visul ei a fost sa apara in fața Andrei”,…

- ROMÂNII AU TALENT, 16 februarie 2018. Un nou sezon din Românii au talent debuteaza la Pro Tv, de la ora 20.30. Concurenții se lupta pentru marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa. C...

- Irina Voinea, stilista lui Smiley si a lui Pavel Bartos, a lansat recent prima ei colectie pentru barbati sub denumirea INTRO. La eveniment, alaturi de Irina, au fost atat Andrei (Smiley), cat si Pavel Bartos, Andi Moisescu si Cornel Ilie.Urmareste materialul video de la eveniment.

- Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, sustine ca parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa 30 de milioane de dolari. In cadrul audierilor din Congres, Mulvaney a spus ca parada ar costa intre 10 si 30 de milioane de dolari, in functie de dimensiunea…

- Regimul de la Phenian și-a aratat din nou mușchii, cu doar o zi inainte de startul Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud. O parada militara, la care a fost prezent și Kim Jong Un cu soția sa, a avut loc in capitala nord-coreeana.

- Coreea de Nord a sustinut o parada militara la care a participat liderul Kim Jong-un, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie BBC. Nordul se mandreste adesea cu...

- ROMANII AU TALENT 2018. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și cateva accente glamour, Mihaela Radulescu a abordat in general stilul rock, dar a optat și pentru ținute cu influențe din anii '20, '50 sau '60. Citeste si "Romanii au talent 2018",…

- Coreea de Nord va organiza o parada militara, care marcheaza 70 de ani de la infiintarea Armatei Populare Coreene si care in mod normal e tinuta in luna aprilie, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, informeaza site-ul postului BBC.

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa etaleze puterea militara americana si care sa-i sublinieze astfel rolul de comandant suprem, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP, citata de News.ro. „Presedintele Trump este complet solidar cu militarii care isi risca viata…

- "Presedintele Trump este complet solidar cu militarii care isi risca viata in fiecare zi pentru a garanta securitatea tarii noastre. El a cerut Departamentului Apararii sa studieze crearea unei ceremonii in cursul careia toti americanii sa poata sa-si exprime recunostinta", a declarat marti o purtatoare…

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa arate lumii puterea militara americana. Pentagonul a confirmat ca Donald Trump a cerut organizarea unei parade militare similare cu cea de la Paris, noteaza CNN.

- Andra și Mihaela Radulescu se vor lupta in ținute care mai de care mai elegante și extravagante in nou sezon „Romanii au talent“, care va incepe la PRO TV pe 16 februarie. Cele doua grații feminine din juriul show-ului Romanii au talent și-au ales ținute din stiluri diferite, dar la fel de elegante.…

- Andra și Mihaela Radulescu se vor lupta in ținute care mai de care mai elegante și extravagante in nou sezon Romanii au talent, care va incepe la PRO TV pe 16 februarie. Cele doua grații feminine din juriul show-ului și-au ales ținute din stiluri diferite, dar la fel de elegante. Daca Andra are in…

- La 24 ianuarie 2018 s-au implinit 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, eveniment considerat a fi primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman, dupa ce, la 5/17 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie/5 februarie, a fost…

- Pro TV a luat o decizie foarte importanta în privinta show-ului "Românii au talent". Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români.

- Gimnasta Diana Boiachin, care este originara din Republica Moldova, a avut o participare fulminanta la concursul Romanii au Talent din Romania, in primavara lui 2017. Mladioasa, frumoasa, incolatacita in jurul unui cerc la inalțime și fara nici o siguranța — așa s-a prezentat, anul trecut, Moldoveanca…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a declarat impresionat de taria aratata de Simona Halep in finala de la Australian Open, in ciuda problemelor fizice, si a marturisit ca nu se astepta ca romanca sa castige setul secund. "Pe mine, Simona Halep a reusit sa ma convinga in acest turneu,…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul CME ( VEZI AICI: PRO TV prin Tudor Chirila in spatele mobilizarii #REZIST. Ce interese are televiziunea nr.1 sa scoata romanii in strada si cine e “sforarul”…

- Gabriel Stefanescu, unul dintre cei mai indragiti copii de la “Romanii au talent”, a devenit barbat in toata regula. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce s-a ales de baietelul care, in 2012, cucerea sufletele romanilor cu cantecul sau la fluier. ( CITESTE SI: Gabriel Stefanescu de la Romanii…

- Valentin Dinu, fostul concurent de la ”Romanii au talent”, le-a cerut ajutorul disperat prietenilor lui. Preferatul Andrei trece prin momente cumplite, dupa ce fratele lui a disparut de acasa de doua zile.

- Coreea de Nord pregateste o fastuoasa defilare militara luna viitoare pentru a intampina JO de iarna, anunta astazi presa sud-coreeana. Phenianul a nelinistit comunitatea internationala in 2017 multiplicand numarul de rachete lansate si amenintand cu un al saselea test nuclear prezentat ca fiind cu…

- Valentin Dinu a devenit faimos dupa ce a participat la un show de televiziune de la Pro TV, acolo unde a impresionat cu vocea sa. Au trecut șase ani de atunci. La 19 ani, Valentin Dinu s-a casatorit, iar in scurt timp a venit pe lume si baietelul lui Dragos Andrei. Valentin Dinu, care are o poveste…

- Infrumusetarea corporala, dusa, uneori, la extrem, ne fascineaza inca din cele mai vechi timpuri. Azi ni se pare ciudat sa vedem oameni tatuati din cap pana-n picoare ori acoperiti de piercinguri, insa operatiile estetice ni se par banale. Despre istoria celor din urma, insa, putina lume stie ca erau…

- Kamara si sotia lui, Oana, se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate de cuplu sustin ca cei doi au decis sa mearga pe cai separate si sa se desparta, desi au impreuna un copil. Motivele ar fi destul de multe. Se pare ca cea care a fost cea mai hotarata sa faca primul pas in despartirea…

- Ambasada României în Republica Moldova anunța ca Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) deruleaza un proiect inovativ intitulat „Revista Comunitaților Românești", un produs editorial care își propune sprijinirea mediului asociativ românesc…

- Mai multe unitați ale armatei irakiene au defilat duminica la Bagdad, in cadrul unei parade menite sa sarbatoreasca victoria militara impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anunțat premierul irakian Haider al-Abadi, informeaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- https://www.facebook.com/primariaalbaiulia/videos/1917939394902427/ Pe pagina de Facebook ”Municipiul Alba Iulia” a fost postat un filmuleț de aproape patru minute in care sunt surprinse principalele momente de 1 Decembrie 2017, dar și imagini de la 1918, cu delegația de la Galtiu, Marea Adunare Naționala…