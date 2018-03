Stiri pe aceeasi tema

- Romania, la Cupa Mondiala de fotbal. Motiv de glume pe Internet, dupa ce tricolorii nu s-au mai calificat la turneul final de 20 de ani. Romanii vad doar la televizor CM. Iar asta se petrece, neintrerupt, din 1998 incoace. Sunt 20 de ani de dezamagiri, in care Romania a fost cel mai aproape de marea…

- ROMANII AU TALENT 2018. Claudiu Mitea este dovada ca miracolele exista. Asta a spus si Smiley cand a vazut cum poate dansa omul care a paralizat pana la varsta de 19 ani de patru ori. "Timp de trei ani am paralizat de patru ori. Aveam un vis maret. Voiam sa fiu campion olimpic. De la 16 la…

- ROMANII AU TALENT 2018. Vineri seara, Tatiana a reusit sa uimeasca juratii prin mobilitatea ei, dar si prin pasiunea pe care o pune in ceea ce face. "Acum mi-am dat seama ca in mine mai sunt vreo doua chakre deschise", a spus Florin Calinescu. Fata ii provoaca pe Smiley si…

- ROMANII AU TALENT 2018. Eugen Cebotari este un tanar de 24 de ani care a rupt tobele in doua pe scena de la Romanii au talent si a plecat acasa cu 4 DA. "Mi-ai adus aminte de prima mea noapte cu Felix. Nu am inteles nimic din ce mi s-a intamplat, dar asa mi-a placut", a spus Mihaela Radulescu.…

- BRAVO… Cinci elevi din mediul rural s-au calificat la Olimpiada de Matematica a Satelor din Romania, ce va avea loc la Cluj, in luna mai. Doi dintre ei sunt din comuna Vutcani, iar ceilalti, din comunele Deleni, Grivita, Ivesti. Iata lista completa a acestora, a unitatilor de invatamant pe care le frecventeaza,…

- Cesima (Cristina) Nechifor este o eleva de 17 de ani, de la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești, care vineri seara a uluit audiența la concursul Romanii au Talent, difuzat de PRO TV. Prezentatorii Smiley și Bartoș au fost așa de impresionați, incat au apasat pe golden buzz, trimițand-o…

- Dans contemponar intre doi tineri de 15 ani, la Romanii au talent. Dan Tanas si Alina Sclearov au executat un numar pasional in fața a zeci de oameni și au reușit sa mearga in etapa urmatoare cu patru de da! Dan Tanas si Alina Sclearov sunt doi tineri in varsta de 15 ani, care au facut senzație pe scena…

- Florin Calinescu a dat Golden Buzz, vineri seara, Laurei Bisog si lui Grigore Luca, insa prestatia acestora nu i-a multumit pe fani, care au scris pe internet ca nu este "moment de trimis direct in semifinala". ROMANII AU TALENT 2018, moment unic pe scena. Florin Calinescu a dat GOLDEN BUZZ…

- Atacantul Andrei Cristea a declarat, vineri seara, ca CSM Poli Iasi a reusit un joc foarte bun cu CFR Cluj, o echipa "in adevaratul sens al cuvantul si care are cel mai bun antrenor din Romania". "Cat voi fi la echipa asta, Iasiul va avea demnitate si va juca fiecare meci pe teren. CFR este o echipa…

- Florin Calinescu a fost fascinat de dansul unei concurente de la Romanii au talent, vineri seara, in cea de-a patra ediție a showului care a ajuns la al optulea sezon. Vineri seara, in cea de-a patra seara a sezonului 8 de la Romanii au talent, nu doar telespectatorii au ramas cu gura cascata in timpul…

- ROMÂNII AU TALENT, martie 2018. În cea de-a patra ediție Românii au talent, sunt prezentate povești uluitoare și unice, care lasa jurații și publicul fara cuvinte și aduc energie și emoție.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a revenit in forta la Romania TV. Dupa o absenta indelungata, actualul senator a facut un anunt de senzatie in privinta Unirii Romaniei cu Basarabia. Dupa ce Prahova s-a raliat dorintei de Unire, Basescu spune ca alte 100 de localitati din Basarabia au luat aceasta…

- Un studiu Eurostat arata ca hainele sunt cu aproape 10% mai ieftine in tara noastra, fata de media Uniunii Europene, in schimb, incaltamintea este mai scumpa decat media europeana, in conditiile in care Romania are al treilea cel mai mic salariu pe economie din UE . In tara noastra, articolele vestimentare…

- Trupa „Vocile Tacerii” de la Chișinau au impresionat, ieri-seara, juriul, spectatorii și telespectatorii de la concursul „Rominii au talent” de la Pro TV București. Ajutați doar de miini, tinerii au creat o poveste uimitoare pe o piesa de-a lui Pașa Parfeni, fiind indrumați de Liliana Marii. „Ne-ați…

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- Mihaela Radulescu a avut parte de un moment inedit pe durata show-ului „Romanii au talent”. Inainte sa inceapa sa cante, Alexandru Spiridon, unul dintre concurenți, a ținut sa-i transmita un mesaj Mihaelei Radulescu. „Mihaela, te iubesc. Ești dragostea mea. Eu am venit la Piatra Neamț special sa te…

- ROMANII AU TALENT 2018: Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta, tanarul a facut senzație. Acesta a cerut patru de da!, in schimbul unei sticle de vin, pe care de altfel, a baut-o tot singur,…

- ROMÂNII AU TALENT 2018. Mihaela Radulescu li se alatura unor concurenți de pe scena, pentru a afla cele mai nepotrivite replici de agatat într-un moment de improvizație aplaudat îndelung de toți cei prezenți în sala,

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in februarie in Romania a fost 50.756, cu 4,5% mai mare decat in februarie 2017, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).In februrie 2017, numarul tranzactiilor a fost de 48.567. ”Cele…

- Romanii se lasa din nou prinsi de febra cumparaturilor, in aceasta perioada, si, pentru ca timpul nu ne mai permite sa strabatem magazinele, online-ul este cea mai la indemana solutie. De la retaileri care livreaza in aceeasi zi pana la micile magazine online nisate, solutia salvatoare este, de fapt,…

- Cetatenii din tarile vecine Ungariei au in general o parere pozitiva despre aceasta tara. Cele mai putine pareri pozitive despre Ungaria se inregistreaza in Romania - 57%, iar cele mai multe in Bulgaria - 85%, releva un studiu al Institutului Nezopont, citat miercuri de MTI. Conform sondajului realizat…

- Are 31 de ani și 17 ani de cariera muzicala. E maritata de zece ani și are doi copii de șase, respectiv doi ani, David și Eva. Așa ar arata viața Andrei rezumata in cifre. Andra incepe in forța anul, cu un nou concert grandios la Sala Palatului și cu un nou sezon din „Romanii au talent“. Andra, trei…

- Unul dintre cele mai emotionante momente din prima editie a sezonului 8 „Romanii ai talent“, care a debutat aseara, la PRO TV, a fost oferit de un concurent de 28 de ani, lucrator comercial in Italia, cu numele de scena Analogic Mind.

- Mihaela Radulescu, care a plans in timp ce tanarul și-a interpretat cantecul, pe care l-a compus bazandu-se pe experiența lui de viața, l-a felicitat pentru curajul de a-și spune povestea și pentru faptul ca este un luptator, a trecut peste momentele foarte grele din viața lui. Nici Andra…

- Mihaela Radulescu il aduce pe Felix Baumgartner in Romania! Diva de la Monaco ( și-a facut acolo o casa de vis! ), jurat in show-ul “Romanii au talent”, al carui nou sezon, al optulea, incepe diseara la PRO TV, ne-a marturisit ca iubitul ei austriac, care a devenit o celebritate mondiala dupa ce a sarit…

- Pe 16 februarie, de la 20:30, incepe sezonul opt Romanii au talent, iar cele doua jurate, Andra și Mihaela Radulescu, au ales și de data aceasta ținute spectaculoase, care li se potrivesc perfect și in care radiaza. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și…

- Pe 16 februarie, de la 20:30, incepe sezonul opt Romanii au talent, iar cele doua jurate, Andra si Mihaela Radulescu, au ales si de data aceasta tinute spectaculoase, care li se potrivesc perfect si in care radiaza.

- O mare parte din angajatii cu inalta calificare din Bulgaria, Croatia, Estonia, Portugalia si Romania a plecat in ultimii ani sa lucreze in alte tari din Uniunea Europeana, arata un studiu dedicat "Migratiei si mobilitatii in UE", publicat de think tank-ul Bruegel, screi Agerpres. Angajaţii…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- Gimnasta Diana Boiachin, care este originara din Republica Moldova, a avut o participare fulminanta la concursul Romanii au Talent din Romania, in primavara lui 2017. Mladioasa, frumoasa, incolatacita in jurul unui cerc la inalțime și fara nici o siguranța — așa s-a prezentat, anul trecut, Moldoveanca…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a declarat impresionat de taria aratata de Simona Halep in finala de la Australian Open, in ciuda problemelor fizice, si a marturisit ca nu se astepta ca romanca sa castige setul secund. "Pe mine, Simona Halep a reusit sa ma convinga in acest turneu,…

- Ilie Nastase este alaturi de Simona Halep, dupa a treia finala de Mare Slem pierduta consecutiv - 6-7(2), 6-4, 3-6 in ultimul act de la Australian Open 2018 in fata danezei Caroline Wozniacki. "A fost un meci disputat. Ca sI cele dinainte pe care le-a jucat Simona. Sa pierzi pentru un punct-doua,…

- Semifinala de joi de la Australian Open dintre Simona Halep și Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, disputata la ora 07:00, a adus in fața televizoarelor de 3 ori mai puțin telespectatori decat ultimul derby FCSB - Dinamo. Calificarea romancei in ultimul act de la Melbourne a fost urmarita de aproximativ…

- Maine dam startul unirii prin muzica, in direct, de la Focsani. Pregatirile pentru prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovison sunt pe ultima suta de metri. Organizatorii promit un spectacol la superlativ.

- Gabriel Stefanescu, unul dintre cei mai indragiti copii de la “Romanii au talent”, a devenit barbat in toata regula. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce s-a ales de baietelul care, in 2012, cucerea sufletele romanilor cu cantecul sau la fluier. ( CITESTE SI: Gabriel Stefanescu de la Romanii…

- Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, primul loc fiind ocupat de utilizatorii din Marea Britanie, in randul carora 86% au facut achizitii online anul...

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar relevanta pentru situația dezastruoasa cu care se confrunta Romania și din care aflam care este capitolul la care suntem codașii Europei.Ziarul Financiar: Din grupul statelor foste comuniste din Europa…

- Cele mai mari salarii din țara sunt in București, urmat de județele Cluj și Timiș. La polul opus, cu ceva mai mult de jumatate din cat se platește in capitala, este Teleormanul liderului PSD Liviu Dragnea, unde se gasește, de altfel, și cea mai saraca localitate din Romania.