ROMANII AU TALENT LIVE VIDEO PRO TV ONLINE 23 MARTIE: Suspans mare, cine merge mai departe

- Andi Moisescu, moment emoționant la Romanii au talent, in cea de-a șasea ediție, vineri 23 martie. Speranțe mari i-au dus prin lume, dar visul i-a adus acasa. Acum, imaginația e libera sa prinda viața! Scena este pregatita pentru Marea Unire a Talentului Vineri, de la 20:30, vom spune plini de mandrie…

- Talentul autentic a umplut vineri seara scena show-ului suprem, Romanii au talent, si le-a adus telespectatorilor povesti uimitoare si concurenti carismatici, plin de ambitie si decisi sa cucereasca intreaga tara.

- Cine este Cesima Nechifor, tanara care a facut senzație la ”Romanii au talent!”. O accidentare grava i-a ruinat cariera promițatoare in gimnastica ritmica. Cesima Cristina Nechifor, 17 ani, eleva in clasa a 11 F2 la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești danseaza extraordinar. Iar colegii și…

- ROMANII AU TALENT 2018. Prezentatorii emisiunii au apasat butonul auriu pentru o reprezentație de gimnastica, balet, combinata cu dans contemporan și teatru, pe piesa Alexandrinei Hristov, „Te iubesc". Momentul a avut un impact emoțional puternic asupra intregii sali, care la final s-a ridicat și…

- Prezentatorii emisiunii „Romanii au talent”, Smiley și Pavel Bartoș, au apasat butonul Golden Buzz pentru Cesima, care a avut un numar extraordinar, de gimnastica, in combinație cu balet, dans contemporan și teatru. „Era prea puțin, parca, pentru numarul acesta. Parca scena era un loc intim al ei, devenise…

- O concurenta venita special din Italia ca sa cante la Romanii au talent l-a cucerit iremediabil pe Florin Calinescu. Nici ceilalți jurați nu au ramas indiferenți la talentul și prestația scenica a Katyei și au propulsat-o in etapa urmatoare. Calinescu a fost…indiscret, vorbind despre iubitul doamnei!…

- Numarul de acrobație care l-a dat peste cap pe Florin Calinescu. Juratul de la “Romanii au talent” nu s-a putut abține și i-a facut numeroase complimente Loredanei, care locuiește in Singapore. Loredana l-a zapacit total pe Florin Calinescu, dupa ce a executat un numar de acrobație impecabil. “Cand…

- ROMANII AU TALENT 2018. Marea Unire a Talentului continua maine seara, de la 20:30, pe scena celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent, scrie libertatea.ro. Telespectatorii vor cunoaște noi concurenți veniți atat din țara, cat și din strainatate, cu povești impresionante și abilitați…

- Florin Calinescu, cucerit de o concurenta de la „Romanii au talent“. Juratul de la Pro tv nu se poate abține și ii face femeii un complinent ce o lasa fara cuvinte. Marea Unire a Talentului continua maine seara, de la 20:30, pe scena celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent. Telespectatorii…

- Ripperz Crew este cel de-al doilea Golden Buzz de la Romanii au talent sezonul 8, dat vineri seara, pe 2 martie, de Andi Moisescu. Trupa a cucerit definitiv jurații cu numarul lor de breakdance. Baieții de la Ripperz Crew s-au antrenat timp de 11 ani, pentru a avea curajul de a se prezenta pe o scena…

- Momentul artistic excepțional și relația speciala dintre mama și fiica a incantat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente in etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Calinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu sa se exprime in momentul jurizarii. …

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV. Nu ne duce pe noi imaginatia cat ii duce pe ei curajul sa se arate unei tari intregi si sa-si prezinte cu mandrie talentul in cadrul celui mai iubit show de divertisment, Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, scena va fi plina de pasiune,…

- Bianca Mihai are doar 16 ani si al varsta asta are o voce extraordinara si suava. Momentul ei artistic a ridicat in picioare publicul si juratii, trecand mai departe cu 4 de DA! Florin Calinescu: "Deschizi geamul si arunci computer-ul pe geam. Nu-ti va fi de folos.

- Curajul, ambitia si flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua editie Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, juratii si concurentii fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment si iau decizii surprinzatoare.

- Curajul, ambitia si flexibilitatea sunt cuvinte cheie in cea de-a doua editie „Romanii au talent“, in care membrii juriului si concurentii promit sa faca spectacol pe scena de la Pro TV, de la ora 20.30.

- O concurenta de la “Romanii au talent” l-a uimit pe Florin Calinescu. Intregul moment poate fi urmarit in ediția de vineri seara, 23 februarie. Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol…

- Sezonul opt al celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent, a inceput vinerea aceasta in aplauzele publicului! Telespectatorii, impreuna cu juratii si cu Smiley si Pavel Bartos, au trait magia unui spectacol incredibil si i-au urmarit pe primii concurenti, care au inundat scena cu talentul…

- ROMANII AU TALENT PRO TV: Edina a prezentat un dans lasciv, care a ridicat pulsul masculilor din sala. Deși tanara a debutat ezitant pe scena din cauza emoțiilor, aceasta a revenit dupa cateva minute plina de incredere. Astfel, a impresionat publicul și mai ales, partea masculina a juriului.…

- Doi romani care canta pentru a-și caștiga traiul la metroul din Paris au decis sa participe anul acesta la Romanii au talent sezonul 8 care a debutat vineri seara. Maya și Mario Preda au reușit sa treaca in etapa viitoare a showului de divertisment de la Pro TV. Maya și Mario, parinții a doi copii,…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV LIVE VIDEO PRO TV Click aici pentru a vedea Romanii au Talent Pro TV va difuza de astazi o noua ediție a show-ului Romanii au talent, cel de-al optulea sezon. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți,…

- De peste mari si tari, concurentii vin la Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent, incepand de maine, de la 20:30! In prima editie, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra si Florin raman fara cuvinte cand il vad si sunt fascinati de asemanarea…

- Smiley , Pavel Bartoș și fashion designerul Irina Voinea, care ii imbraca pe cei doi – ce mai au cei trei in comun? Unica.ro a stat de vorba cu ei, așa ca asculta clipul video și vezi ce povestesc! Vizioneaza și: Miruna Stanculescu, psihoterapeut: Nu iți pune obiective prea mari! „Mi-ar placea foarte…

- Sosia lui Bono urca maine pe scena Romanii au talent. De peste mari și țari, concurenții vin l a Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent , incepand de maine, de la 20:30. In prima ediție, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra și Florin…

- ROMANII AU TALENT 2018. Vineri, 16 februarie, incepe sezonul 8 al emisiunii Romanii au talent, difuzata pe Pro TV. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. …

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Pro TV urmeaza sa difuzeze in curand o noua ediție a show-ului Romanii…

- Intre doua prezentari la Eurovision, contratenorul Cezar Ouatu a susținut un recital extraordinar la Filarmonica "Paul Constantinescu" din Ploiești. In proiectul "Mozartissimo", dedicat marelui compozitor, Cezar esta acompaniat de pianista Ioana Maria Lupașcu.

- ROMANII AU TALENT 2018. La fel ca in sezonul precendent, emisiunea va fi prezentata de Smiley si Pavel Bartos, iar juriul va fi format de Florin Calinescu, Andi Moisescu, Andra si Mihaela Radulescu. „Acest sezon este putin diferit, deoarece ne-am propus sa descoperim talentul autohton, raspandit…

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie! In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem si vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emotie si foarte multa distractie. Romanii de pretutindeni vor urca pe scena si vor face Marea Unire a…

- O balerina, viitoarea caștigatoare de la Romanii au talent ? Daca Andi Moisescu are talent… vrajitoresc și sta bine la capitolul previziuni, sunt toate șansele sa fie așa. Vedeta care jurizeaza concursul de talente de la PRO TV, alaturi de Andra , Mihaela Radulescu și Florin Calinescu, spune ca o fetița…

- Scena este pregatita pentru Marea Unire a Talentului, juratii show-ului suprem, Romanii au talent, sunt gata de spectacol, iar Smiley si Pavel Bartos sunt nerabdatori sa ii intampine pe romanii care lupta sa devina urmatorii eroi nationali.

- Plecand de la vechii daci, cei patru jurati, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu, si-au dat intalnire pe un varf de munte, intr-un peisaj mirific, unde, in sunet prelung de bucium, le-au dat lui Smiley si lui Pavel Bartos sarcina de a gasi in toata lumea si de a aduce acasa…

- Incepe sezonul 8 Romanii au talent. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. Plecand de la vechii daci, cei patru jurați, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra și Florin Calinescu,…