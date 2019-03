ROMANII AU TALENT. Lachi, câinele care îşi ţine respiraţia! Momente uluitoare VIDEO ROMANII AU TALENT. Lachi este un caine lup care a fost antrenat de forțele speciale și de dresorul sau, care lucreaza la Politia de Frontiera a Republicii Moldova. ROMANII AU TALENT 22 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Surpriza de vineri seara, juratii au ramas cu gura cascata ROMANII AU TALENT. Lachi și-a ținut respirația intr-un borcan cu apa preț de cateva minute, a dansat și a facut show pe scena de la ROMANII AU TALENT. ROMANII AU TALENT. Un culturist de 68 de ani i-a impresionat pe jurati. "Este ireal cum poate sa arate!" VIDEO Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

