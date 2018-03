Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de acrobație care l-a dat peste cap pe Florin Calinescu. Juratul de la “Romanii au talent” nu s-a putut abține și i-a facut numeroase complimente Loredanei, care locuiește in Singapore. Loredana l-a zapacit total pe Florin Calinescu, dupa ce a executat un numar de acrobație impecabil. “Cand…

- Dans contemponar intre doi tineri de 15 ani, la Romanii au talent. Dan Tanas si Alina Sclearov au executat un numar pasional in fața a zeci de oameni și au reușit sa mearga in etapa urmatoare cu patru de da! Dan Tanas si Alina Sclearov sunt doi tineri in varsta de 15 ani, care au facut senzație pe scena…

- Credeau ajunși in sezonul opt al show-lui „Romanii au talent", nimic nu-i mai poate impresiona in materie de magie, ei bine ca, de aceasta data, jurații au ramas de-a dreptul uluiți. Muhail Kovali este un tanar din Chișinau și a mers la „Romanii au talent cu un numar de magie care implica carțile de…

- Florin Calinescu i-a suparat pe multi dintre fanii emisiunii „Romanii au talent“ dupa ce a trimis direct in semifinale doi cantareti amatori care i-au imitat pe Mirabela Dauer si Dan Spataru.

- ROMANII AU TALENT 9 MARTIE. Florin Calinescu a dat “Golden Buzz”, vineri seara, la “Romanii au talent”, iar gestul sau a fost starnit un val de reacții in mediul on-line. Laura Bisog si Grigore Luca au primit din partea actorului “Golden Buzz”, deși momentul lor nu i-a satisfacut deloc pe fanii show-ului…

- Vedeta ProTV, Florin Calinescu, a fost protagonistul unor momente emotionante. Acesta a fost surprins cu ochii in lacrimi la ultima editie de la Romanii au Talent. Amelia Uzun și Anca Cernicova, mama și fiica, au impresionat juriul de la Romanii au talent, interpretand piesa „One upon a december".Citeste…

- Momente fabuloase la reprezentatia Romanii au talent din aceasta saptamana. Vedeta ProTV, Andi Moisescu i-a lasat pe toti masca. Acesta a oferit cel de-al doilea golden buzz al sezonului 8, un numar special, care i-a vrajit pe toti cei prezenti in sala prin energia transmisa. Andi Moisescu a ales…

- Florin Calinescu a fost profund impresionat de momentul pus in scena de o mama si fetita ei in a treia editie „Romanii au talent“. Emotiile au fost atat de mari incat celebrul realizator TV a avut lacrimi in ochi pe tot parcursul momentului, iar la final efectiv nu a mai putut vorbi.

- ROMÂNII AU TALENT 2018. E un munte de om, are mistourile în mâneca si autoironie cât cuprinde. Face glume fara perdea sau biciuieste cu vorbele atunci când nu-i convine ceva.

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- Momentul artistic excepțional și relația speciala dintre mama și fiica a incantat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente in etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Calinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu sa se exprime in momentul jurizarii. …

- Mihaela Radulescu a avut parte de un moment inedit pe durata show-ului „Romanii au talent”. Inainte sa inceapa sa cante, Alexandru Spiridon, unul dintre concurenți, a ținut sa-i transmita un mesaj Mihaelei Radulescu. „Mihaela, te iubesc. Ești dragostea mea. Eu am venit la Piatra Neamț special sa te…

- ROMÂNII AU TALENT 2018. Vineri, telespectatorii vor putea urmari un moment extrem de emoționant, vor simți legatura incredibila dintre o mama și fetița ei, care le topește sufletele juraților, dar mai ales pe cel al lui Forin Calinescu.

- Roxana Zorzolan are 20 de ani și este studenta. A cantat de cand era mica, de la gradinița pana la școala, cand a auzit-o invațatoarea și a luat-o la Casa de Cultura. Nu are studii muzicale, a facut cateva luni de canto și atat. Este studenta la Facultatea de Arhitectura in București. Nu știe daca…

- „Esti facuta pentru muzica!”. Aceasta a fost reactia lui Florin Calinescu, dupa evolutia buzoiencei Bianca Mihai, pe scena de la „Romanii au Talent“. Tanara de 16 ani, eleva a Colegiului „B. P. Hasdeu”, este una dintre cele mai bune concurente de anul acesta din celebrul show de televiziune de la Pro…

- Vlad Jucan (24 de ani), un instructor de dans oriental din Cluj-Napoca, s-a intors dupa sase ani la „Romanii au talent“ pentru a-si incerca inca o data norocul cu un numar de belly dance.

- Vineri seara in cea de-a doua emisiune din noul sezon „Romanii au talent”, am avut privilegiu sa o vedem pe Roxana Zorzolan, o tanara de 21 de ani din satul Serboieni, comuna Buzoesti. Momentul a emotionat pana la lacrimi juriul emisiunii și publicul prezent in sala la preselectii. Pentru…

- Roxana Zorzolan a reusit sa aduca lacrimi in ochii publicului in cea de-a doua editie „Romanii au talent“ de la Pro TV. Tanara a venit cu un moment de post-modern rap, cu care a castigat juriul, dar mai ales pe Florin Calinescu, care a fost profund impresionat de „energia creatoare“ a fetei.

- Are 31 de ani și 17 ani de cariera muzicala. E maritata de zece ani și are doi copii de șase, respectiv doi ani, David și Eva. Așa ar arata viața Andrei rezumata in cifre. Andra incepe in forța anul, cu un nou concert grandios la Sala Palatului și cu un nou sezon din „Romanii au talent“. Andra, trei…

- S-a apropiat de pianul de pe scena, dar nu ca sa cante, ci ca sa-și arunce și sa-și smulga hainele pentru a ramane, in final intr-un sumar bikini. Un bistrițean a facut asta-seara senzație la Romanii au talent – doar aratandu-și mușchii! „Sunt unul dintre romanii care face cinste țarii, in Spania...!”,…

- Bianca Mihai are doar 16 ani si al varsta asta are o voce extraordinara si suava. Momentul ei artistic a ridicat in picioare publicul si juratii, trecand mai departe cu 4 de DA! Florin Calinescu: "Deschizi geamul si arunci computer-ul pe geam. Nu-ti va fi de folos.

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Un schimb de replici spumos a avut loc, vineri seara, la "Romanii au talent", intre Florin Calinescu și o profesoara, care a venit in cadrul emisiunii pentru a-i incanta pe jurați cu vocea ei.

- Curajul, ambitia si flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua editie Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, juratii si concurentii fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment si iau decizii surprinzatoare.

- Scrisul ii tradeaza pe Mihaela Radulescu , Florin Calinescu și Smiley , Andra , Pavel Bartoș sau Andi Moisescu – adica jurații și prezentatorii show-ului “ Romanii au talent ”, al carui sezon cu numarul 8 a debutat pe 16 februarie la PRO TV. Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, a facut analiza…

- Unul dintre cele mai emotionante momente din prima editie a sezonului 8 „Romanii ai talent“, care a debutat aseara, la PRO TV, a fost oferit de un concurent de 28 de ani, lucrator comercial in Italia, cu numele de scena Analogic Mind.

- Mihaela Radulescu, care a plans in timp ce tanarul și-a interpretat cantecul, pe care l-a compus bazandu-se pe experiența lui de viața, l-a felicitat pentru curajul de a-și spune povestea și pentru faptul ca este un luptator, a trecut peste momentele foarte grele din viața lui. Nici Andra…

- ROMANII AU TALENT PRO TV: Edina a prezentat un dans lasciv, care a ridicat pulsul masculilor din sala. Deși tanara a debutat ezitant pe scena din cauza emoțiilor, aceasta a revenit dupa cateva minute plina de incredere. Astfel, a impresionat publicul și mai ales, partea masculina a juriului.…

- Maya și Mario au doi copii si sunt deja vedete pe internet, dupa ce filmarile cu ei in timp ce canta la metrou au devenit virale. Cei care i-au ascultat cantand spun ca sunt extrem de talentați și fac parte din categoria romanilor care nu ne fac de rușine peste hotare. Maya a declarat, pe…

- Un concurent din noul sezon „Romanii au talent” și-a spus povestea in versuri și a starnit lacrimile Mihaelei Radulescu și mai multor oameni din sala. Artistul care și-a spus povestea pe acorduri de muzica rap s-a calificat mai departe cu patru de „DA”. „M-a durut sa te aud”, i-a transmis Andra concurentului.…

- Irina Voinea, stilista lui Smiley si a lui Pavel Bartos, a lansat recent prima ei colectie pentru barbati sub denumirea INTRO. La eveniment, alaturi de Irina, au fost atat Andrei (Smiley), cat si Pavel Bartos, Andi Moisescu si Cornel Ilie.Urmareste materialul video de la eveniment.

- ROMANII AU TALENT 2018. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și cateva accente glamour, Mihaela Radulescu a abordat in general stilul rock, dar a optat și pentru ținute cu influențe din anii '20, '50 sau '60. Citeste si "Romanii au talent 2018",…

- Andra și Mihaela Radulescu se vor lupta in ținute care mai de care mai elegante și extravagante in nou sezon Romanii au talent, care va incepe la PRO TV pe 16 februarie. Cele doua grații feminine din juriul show-ului și-au ales ținute din stiluri diferite, dar la fel de elegante. Daca Andra are in…

- Marele actor și om de televiune ține morțiș sa le arate tuturor ca deși a trecut de cațiva ani la un format mai prietenos și mai emoțional pe sticla, la pupitrul de jurat de la „Romanii au talent!”, nu-și schimba naravul. Umorul, satira, ironia și chiar ințelepciunea, toate fac parte din mesajele lui…

- Pro TV a luat o decizie foarte importanta în privinta show-ului "Românii au talent". Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români.

- O balerina, viitoarea caștigatoare de la Romanii au talent ? Daca Andi Moisescu are talent… vrajitoresc și sta bine la capitolul previziuni, sunt toate șansele sa fie așa. Vedeta care jurizeaza concursul de talente de la PRO TV, alaturi de Andra , Mihaela Radulescu și Florin Calinescu, spune ca o fetița…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a declarat impresionat de taria aratata de Simona Halep in finala de la Australian Open, in ciuda problemelor fizice, si a marturisit ca nu se astepta ca romanca sa castige setul secund. "Pe mine, Simona Halep a reusit sa ma convinga in acest turneu,…

- Valentin Dinu, fostul concurent de la ”Romanii au talent”, le-a cerut ajutorul disperat prietenilor lui. Preferatul Andrei trece prin momente cumplite, dupa ce fratele lui a disparut de acasa de doua zile.

- Valentin Dinu a devenit faimos dupa ce a participat la un show de televiziune de la Pro TV, acolo unde a impresionat cu vocea sa. Au trecut șase ani de atunci. La 19 ani, Valentin Dinu s-a casatorit, iar in scurt timp a venit pe lume si baietelul lui Dragos Andrei. Valentin Dinu, care are o poveste…