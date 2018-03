Stiri pe aceeasi tema

- ROMÂNII AU TALENT, martie 2018. În cea de-a patra ediție Românii au talent, sunt prezentate povești uluitoare și unice, care lasa jurații și publicul fara cuvinte și aduc energie și emoție.

- Fosta garda de corp a lui Leonard Doroftei, Valentin Vasopol, a urcat aseara pe scena Romanii au talent. Foarte sobru și cu o voce puternica, acesta i-a indus in eroare pe cei 4 jurați. Dupa ce le-a spus acestora povestea sa de viața, Valentin a marturisit ca a lasat tot in urma pentru cariera sa in…

- Trupa „Vocile Tacerii” de la Chișinau au impresionat, ieri-seara, juriul, spectatorii și telespectatorii de la concursul „Rominii au talent” de la Pro TV București. Ajutați doar de miini, tinerii au creat o poveste uimitoare pe o piesa de-a lui Pașa Parfeni, fiind indrumați de Liliana Marii. „Ne-ați…

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- Momentul artistic excepțional și relația speciala dintre mama și fiica a incantat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente in etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Calinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu sa se exprime in momentul jurizarii. …

- ROMANII AU TALENT. Lui Florin Calinescu i-au dat lacrimile, atunci cand pe scena a aparut fetița de 7 ani, Amelia. ROMANII AU TALENT. Ea și mama ei au adus magia pe scena și au impresionat tot juriul, nu numai pe Florin Calinescu. ROMANII AU TALENT. Vineri, in cea de-a treia editie „Romanii au talent“,…

- Mihaela Radulescu a avut parte de un moment inedit pe durata show-ului „Romanii au talent”. Inainte sa inceapa sa cante, Alexandru Spiridon, unul dintre concurenți, a ținut sa-i transmita un mesaj Mihaelei Radulescu. „Mihaela, te iubesc. Ești dragostea mea. Eu am venit la Piatra Neamț special sa te…

- ROMANII AU TALENT 2018: Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta, tanarul a facut senzație. Acesta a cerut patru de da!, in schimbul unei sticle de vin, pe care de altfel, a baut-o tot singur,…

- ROMANII AU TALENT. Prima apariție pe scena in debutul show-ului de vineri seara a fost parada militara, executata ca la carte. ”Pentru talent 100% romanesc, prezentați arm’!” ROMANII AU TALENT. Juriul a apreciat momentul, nu insa toți telespectatorii, unii dintre ei grabindu-se sa comenteze. ”La orice…

- ROMÂNII AU TALENT 2018. Mihaela Radulescu li se alatura unor concurenți de pe scena, pentru a afla cele mai nepotrivite replici de agatat într-un moment de improvizație aplaudat îndelung de toți cei prezenți în sala,

- Oana Roman a vorbit la rubrica “Secrete intre fete“ despre scurta relație pe care au avut-o Mihaela Radulescu și a marturisit ca s-au cunoscut la un Lounge, cum se spune acum, și din punct de vedere amoros a fost destul de sportiva. „A avut o relatie lunga cu Dan Chisu. Ea a mai avut o […] The post…

- Florin Calinescu nu-și mai poate stapani lacrimile la Romanii au talent. Vineri, telespectatorii vor urmari un moment extrem de emoționant, vor simți legatura incredibila dintre o mama și fetița ei, care le topește sufletele juraților, dar mai ales pe al lui Forin Calinescu. Juratul nu-și poate stapani…

- Cea mai de succes și cea mai urmarita emisiune de divertisment din ultimii ani, „Romanii au talent”, s-a bazat pe un scenariu și un format bine puse la punct, dar și pe charisma și farmecul prezentatorilor. Pavel Bartoș a fost invitat la Interviurile Libertatea LIVE și a dezvaluit lucruri pe care publicul…

- Roxana Zorzolan are 20 de ani și este studenta. A cantat de cand era mica, de la gradinița pana la școala, cand a auzit-o invațatoarea și a luat-o la Casa de Cultura. Nu are studii muzicale, a facut cateva luni de canto și atat. Este studenta la Facultatea de Arhitectura in București. Nu știe daca…

- Mihai Margineanu a acordat un interviu in care a vorbit despre Andreea Esca, Loredana Groza și Mihaela Radulescu. Artistul a precizat cum le-a cunoscut pe cele trei vedete și prin ce a trecut alaturi de ele. Mihai Margineanu a precizat ca ii este veșnic recunoscator Mihaelei Radulescu, in principal…

- 17 ani avea Shakira cand a atras pentru prima oara atenția! A fost un debut intr-un serial de telenovela și a fost transmis in perioada 1993-1994. Cand a devenit celebra și bogata, cantareața a cumparat serialul, care nu a mai putut fi transmis vreodata. Shakira avea rolul principal, fiind fiica unui…

- Are 31 de ani și 17 ani de cariera muzicala. E maritata de zece ani și are doi copii de șase, respectiv doi ani, David și Eva. Așa ar arata viața Andrei rezumata in cifre. Andra incepe in forța anul, cu un nou concert grandios la Sala Palatului și cu un nou sezon din „Romanii au talent“. Andra, trei…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Romanii care iși incearca norocul la Loto 6/49 au așteptat cu sufletul la gura sa fie extrase numerele in aceasta seara ca sa afle daca se numara printre aceia care au ghicit numerele. La tragerile loto de duminica, 18 februarie, Loteria Romana a acordat 30.883 de caștiguri in valoare totala de 1.120.130,04…

- Are doar 11 ani, dar i-a vrajit pe toți! Pentru prima data in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent”, o concurenta a primit Golden Buzz de la Andra! Astfel Bianca Badea a ajuns direct in finala. Ea practica baletul de la trei ani. ”Mica Balerina”, cum a fost supranumita, a fost invitata in emisiunea…

- Unul dintre cele mai emotionante momente din prima editie a sezonului 8 „Romanii ai talent“, care a debutat aseara, la PRO TV, a fost oferit de un concurent de 28 de ani, lucrator comercial in Italia, cu numele de scena Analogic Mind.

- Ieri seara, la Pro TV București, a inceput difuzarea sezonul 8 al proiectului televizat ,,Rominii au Talent”. Ansambul de Dansuri Populare ,,Joc” a facut furori in prima ediție a concursului. Dansatorii au ridicat sala in picioare, iar momentul a fost unul dintre cele mai relevante pentru rominii din…

- Mihaela Radulescu, care a plans in timp ce tanarul și-a interpretat cantecul, pe care l-a compus bazandu-se pe experiența lui de viața, l-a felicitat pentru curajul de a-și spune povestea și pentru faptul ca este un luptator, a trecut peste momentele foarte grele din viața lui. Nici Andra…

- Sezonul cu numarul opt al emisiunii „Romanii au talent“, de la ProTV, a debutat in forta, fiind marcat de momente spectaculoase puse in scena de cupluri de acrobati carismatici, dar si de momente emotionante care au reusit sa-i impresioneze pe cei patru membri ai juriului. Andra a apasat butonul auriu…

- Balerina Bianca Badea este primul Golden Buzz de la Romanii au talent sezonul 8. La doar 11 ani, micuța balerina din Bucurști a impresionat juriul cu dansul ei perfect, iar Andra a apasat putonul auriu care a trimis-o direct in semifinale. Inainte de a-și incepe dansul, Bianca a declarat ca baletul…

- Un concurent din noul sezon „Romanii au talent” și-a spus povestea in versuri și a starnit lacrimile Mihaelei Radulescu și mai multor oameni din sala. Artistul care și-a spus povestea pe acorduri de muzica rap s-a calificat mai departe cu patru de „DA”. „M-a durut sa te aud”, i-a transmis Andra concurentului.…

- Soții care au devenit virali cantand in metroul din Paris, Marius si Georgiana, au venit la „Romanii au talent”. Prestația lor i-a impresionat pe jurați, care le-au oferit fiecare cate un „DA” soților deveniți celebri pe internet. „Soția mea nu a vrut sa spuna, dar visul ei a fost sa apara in fața Andrei”,…

- Mihaela Radulescu il aduce pe Felix Baumgartner in Romania! Diva de la Monaco ( și-a facut acolo o casa de vis! ), jurat in show-ul “Romanii au talent”, al carui nou sezon, al optulea, incepe diseara la PRO TV, ne-a marturisit ca iubitul ei austriac, care a devenit o celebritate mondiala dupa ce a sarit…

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Pro TV urmeaza sa difuzeze in curand o noua ediție a show-ului Romanii…

- Jurații de la “Romanii au talent”, surprinși in culise, in pauzele publicitare de la preselecții. Mihaela Radulescu, Andi Moisescu, Andra și Florin Calinescu așteapta cu nerabdare inceperea noului sezon Romanii au talent, din 16 februarie. Puțini sunt cei care vad ce fac jurații, dar și cei doi prezentatori,…

- Mihaela Radulescu și Andra ne prezinta in avanpremiera unele dintre cele mai extravagante ținute pe care le vor purta in noul sezon „Romanii au talent“, show ce va incepe pe 16 februarie la PRO TV. Cele doua grații feminine din show-ul „Romanii au talent“, Andra și Mihaela Radulescu, se vor intrece…

- ROMANII AU TALENT 2018. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și cateva accente glamour, Mihaela Radulescu a abordat in general stilul rock, dar a optat și pentru ținute cu influențe din anii '20, '50 sau '60. Citeste si "Romanii au talent 2018",…

- Andra și Mihaela Radulescu se vor lupta in ținute care mai de care mai elegante și extravagante in nou sezon „Romanii au talent“, care va incepe la PRO TV pe 16 februarie. Cele doua grații feminine din juriul show-ului Romanii au talent și-au ales ținute din stiluri diferite, dar la fel de elegante.…

- Pro TV a decis sa faca anumite schimbari privind una dintre cele mai populare emisiuni ale sale, ”Românii au Talent”.Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români. În ceea ce priveste…

- Trei artiști indragiți de publicul de toate varstele au adus la Ploiești doua spectacole inedite, in luna ianuarie, in cadrul evenimentelor „Marea echipare pentru distracție”. Cel mai recent show, susținut pe data de 27 ianuarie de Eduard CRBL și Cosmin Agache, finalist al emisiunii Romanii au Talent,…

- Andra se pregatește intens de noul sezon „Romanii au talent“ și de spectacolele pe care le va susține la Sala Palatului, pe 23 și 24 februarie. In acest context, ea ne-a dezvaluit așteptarile in legatura cu evenimentele importante ce o așteapta, dar și cele mai mari temeri ale ei. Andra, incepe…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul CME ( VEZI AICI: PRO TV prin Tudor Chirila in spatele mobilizarii #REZIST. Ce interese are televiziunea nr.1 sa scoata romanii in strada si cine e “sforarul”…

- Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto 6 din 49 a fost in anul 2013. Atunci, un barbat din Galați a nimerit toate cele șase numere și s-a imbogațit cu aproape 49 milioane de lei (48.952.706,17), adica peste 11 milioane de euro, la vremea respectiva. Cel mai mare premiu caștigat vreodata la Loto…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a transmis, intr-un mesaj postat pe pagina sa oficiala de pe reteaua de socializare Facebook, ca strigatul “Jos comunismul” din 1989 se aude si acum pe strazile tarii si ca e un mesaj pentru “politicienii care dovedesc in aceste zile ca nu vor sa se desprinda de…