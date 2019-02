ROMANII AU TALENT 22 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Surpriza de vineri seara, juraţii au rămas cu gura căscată ROMANII AU TALENT 22 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV: Telespectatorii s-au bucurat vineri de inca o seara plina de talent autentic și de un spectacol formidabil marca Romanii au talent. Diversitatea reprezentațiilor prezentate de concurenți i-a impresionat pe Andi, Andra, Mihai și Florin, care au fost cuprinși de emoție și s-au distrat alaturi de ei fie pe scena, fie la masa juriului. Cea de-a doua ediție a sezonului 9 Romanii au talent a fost lider de audiența pe toate segmentele de public! Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 și 49 de ani, show-ul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

