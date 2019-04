ROMANII AU TALENT 2019. Pana in acest moment telespectatorii au putut urmari ediții inregistrate ale emisiunii, dar in curand vor asista la o schimbare radicala in ceea ce privește galele live. Dupa ce anul acesta au fost modificari și in juriu, Mihaela Radulescu fiind inlocuita cu Mihai Petre, iata ca au aparut modificari și in transmiterea editiilor live.

ROMANII AU TALENT 2019. Bataia pentru premiul de 120.000 de euro se va da diferit de aceasta data. Nu va mai fi ca in editiile trecute, in care erau cinci semifinale live, ci vom avea parte de doar doua gale live, plus marea finala,…