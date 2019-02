Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 8 februarie, in prima ediție din sezonul #9suprem Romanii au talent, jurații vor fi uimiți de reprezentația remarcabila a unei concurente care l-a facut pe Andi Moisescu sa aclame numarul și pe Andra și Florin Calinescu sa se ridice in picioare. "Ești incredibila, neașteptata, ești unica. M-ai…

- ROMANII AU TALENT 2019. "Ești incredibila, neașteptata, ești unica. M-ai omorat!", va spune Andi, potrivit libertatea.ro. La sfarșitul prestației, Andra merge in culise pentru a face o fotografie cu concurenta, fiind profund impresionata de calitațile ei. Citeste si ROMANII AU TALENT SEZONUL…

- Gazdele emisiunii vor fi Smiley si Pavel Bartos, iar juratii, Andi Moisescu, Andra, Mihai Petre si Florin Calinescu, dcrie news.ro. Citeste si O fetita romanca de 11 ani a fost calificata direct in finala "Suedezii au talent". Prestatia ei a ridicat sala in picioare VIDEO „Cred ca ne…

- Show-ul „Romanii au talent“ aduce sezonul „#9suprem“. Prezentatorii emisiunii Pavel Bartos (44 de ani) si Smiley (35 de ani) au facut primele marturisiri despre experienta filmarilor noului sezon.

- In curand, cel mai tare show de divertisment din istoria televiziunii, Romanii au talent, le va aduce telespectatorilor spectacolul suprem in sezonul 9! Concurenții vor prezenta momente unice, nemaivazute pe scena talentului. ”Mai e foarte puțin pana vom spune Romanii au talent in sezonul #9suprem!…

- Managerul "diavolilor", Jose Mourinho, are pretenții la victorie pe Anfield Road: "Știm ca infruntam liderul și, in ciuda problemelor și dubiilor de lot și de tot felul, vom folosi o echipa capabila sa-și fructifice calitațile". Jose Mourinho s-a pregatit pentru debyul cu Liverpool, "ințepandu-l" la…

- Pavel Bartoș va continua și in noul sezon „Romanii au Talent” de la PRO TV! Artistul a vorbit despre planurile pentru 2019, ocazie cu care a dezvaluit ca a realizat un film, pe parcursul caruia a lucrat și cu Smiley. “Imi doresc sa fiu sanatos. Vreau sa imi iasa acum acest scrurt-metraj la care filmez,…