- Angela Bitlan a aparut pe scena de la "Romanii au talent" și s-a ales cu patru de "da" dupa ce cantat a o piesa de la Beyonce. Tanara profesoara a ajuns in aceasta etapa a showului dupa ce a primit Golden Buzz-ul la concursul "Publicul are talent". Andra a fost impresionata de calitațile vocale ale…

- ROMANII AU TALENT 2019. Florin Siriac are 25 de ani, este din Barlad, iar de trei ani locuieste in Bucuresti. Groparul VRS, asa cum vrea sa fie numit, nu i-a impresioant pe cei patru jurati de la "Romanii au talent" cu numarul sau de rap. Mai mult, Mihai Petre a apasat butonul rosu in timp ce canta.…

- ROMANII AU TALENT 2019. Emma Lixandru a reușit sa șocheze, Smiley afirmand "Extraordinar, ce copil talentat!". De asemenea, și Mihai Petre, considerat cel mai dur jurat, a fost topit de dansul și fragilitatea Emmei: "A fost ca un vis frumos numarul tau". ROMANII AU TALENT 3 MAI 2019 LIVE VIDEO…

- ROMANII AU TALENT 3 MAI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. In momentul in care pașește pe cea mai urmarita scena din Romania, orice concurent viseaza sa ii cucereasca pe cei patru jurați exigenți: sa o emoționeze pe Andra, sa-l uimeasca pe Andi, sa il cucereasca pe Mihai cu eleganța sau sa…

- Aris Negoita, in varsta de 8 ani, a avut un moment fabulos pe scena "Romanii au talent" si a primit Golden Buzz de la Smiley si Pavel Bartos. A ajuns astfel direct in semifinala."Arati ca o fiara pe ringul de dans. I ai rupt pe toti. Esti foarte bun", i a spus Mihai Petre."Sunt socata de ce am vazut.…

- Alesia Calin, 8 ani, a reușit sa-i impresioneze profund pe cei patru jurați de la Romanii au talent, Mihai Petre fiind surprins cand iși ștergea o lacrima. Fetița a urcat emoționata pe scena și Florin Calinescu a incercat sa o ajute sa se relaxeze punandu-i cateva intrebari despre ea. Dar cand a inceput…

- Ediția de vineri seara, "Romanii au talent" a inceput cu o surpriza de proporții. Tanarul Alexandru Arnautu, in varsta de 29 de ani a oferit un numar de stand-up muzical, reușind sa ridice publicul in picioare. Și juriul a fost imresionat, iar Andi Moisescu l-a felicitat pentru talentul lui. Comediantul…