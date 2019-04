Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Focșaneanu, un puști de 12 ani, a reușit sa-i cucereasca pe cei patru jurați de la Romanii au talent, dar și publicul aflat in sala. Puștiul a dansat impecabil, dovedind ca are o flexibilitate ieșita din comun. "Acum ințeleg de ce sunt atat de multe fete in sala pentru tine. la urmatoarea…

- Viorel Stanescu, alias Blue Talking, a revenit pe scena Romanii au talent. Acesta a creat o adevarata isterie pe scena. "A trecut un an de cand nu ne-am vazut. Aveți un coleg nou și ma bucur foarte mult. Am venit sa-mi fac imaginea mea", a spus concurentul. Acesta a interpretat melodii din repertoriul…

- Alesia Calin, 8 ani, a reușit sa-i impresioneze profund pe cei patru jurați de la Romanii au talent, Mihai Petre fiind surprins cand iși ștergea o lacrima. Fetița a urcat emoționata pe scena și Florin Calinescu a incercat sa o ajute sa se relaxeze punandu-i cateva intrebari despre ea. Dar cand a inceput…

- Claudia Vesa are 21 de ani, s-a nascut in Romania, dar familia a dus-o in Italia, deoarece sufera de o boala metabolica grava și in țara noastra nu avea nicio șansa. Acum s-a intors in țara pentru a urca pe scena Romanii au talent și a reușit sa impresioneze cu felul in care a interpretat ”O sole mio”.…

- Vineri, 8 februarie, in prima ediție din sezonul #9suprem Romanii au talent, jurații vor fi uimiți de reprezentația remarcabila a unei concurente care l-a facut pe Andi Moisescu sa aclame numarul și pe Andra și Florin Calinescu sa se ridice in picioare. "Ești incredibila, neașteptata, ești unica. M-ai…

ROMANII AU TALENT 2019. "Ești incredibila, neașteptata, ești unica. M-ai omorat!", va spune Andi, potrivit libertatea.ro. La sfarșitul prestației, Andra merge in culise pentru a face o fotografie cu concurenta, fiind profund impresionata de calitațile ei.

- In curand, cel mai tare show de divertisment din istoria televiziunii, Romanii au talent, le va aduce telespectatorilor spectacolul suprem in sezonul 9! Concurenții vor prezenta momente unice, nemaivazute pe scena talentului. ”Mai e foarte puțin pana vom spune Romanii au talent in sezonul #9suprem!…