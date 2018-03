Stiri pe aceeasi tema

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- Momentul artistic excepțional și relația speciala dintre mama și fiica a incantat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente in etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Calinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu sa se exprime in momentul jurizarii. …

- Fosta garda de corp a lui Leonard Doroftei, pe scena Romanii au talent. Valentin este in prezent solist de opera. Are 37 de ani și i-a uimit pe toți cu vocea lui, vineri seara, in cea de-a treia ediție. Valentin a reușit sa ii impresioneze pe toți cu vocea lui. A avut o prestație incredibila și a primit…

- ROMANII AU TALENT 2018: Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta, tanarul a facut senzație. Acesta a cerut patru de da!, in schimbul unei sticle de vin, pe care de altfel, a baut-o tot singur,…

- Magicianul care i-a sucit mințile Mihaelei Radulescu la Romanii au talent, a facut un numar spectaculos, in fața juriului, in ediția de vineri seara, 2 martie. Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta,…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV. Nu ne duce pe noi imaginatia cat ii duce pe ei curajul sa se arate unei tari intregi si sa-si prezinte cu mandrie talentul in cadrul celui mai iubit show de divertisment, Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, scena va fi plina de pasiune,…

- Mihaela Radulescu a aflat cele mai nepotrivite replici de agațat, la „Romanii au talent”. Vinerea aceasta, de la 20:30, scena va fi plina de pasiune, efervescența și vibrație, telespectatorii vor urmari momente uluitoare, dar și cel de-al doilea golden buzz al sezonului 8 , un numar special, care i-a…

- Ieri, 25 februarie, pe scena Salii Palatului au urcat Aurelian Temisan, Dan Bittman, Connect-R si Viorica de la Clejani care i-au fost alaturi artistei Andra in concertul „Aievea”. Jurata de la „Romanii au talent” i-a facut, in cadrul concertului, o declaratie de dragoste soțului ei, Catalin…

- Are 31 de ani și 17 ani de cariera muzicala. E maritata de zece ani și are doi copii de șase, respectiv doi ani, David și Eva. Așa ar arata viața Andrei rezumata in cifre. Andra incepe in forța anul, cu un nou concert grandios la Sala Palatului și cu un nou sezon din „Romanii au talent“. Andra, trei…

- Gabriel Vizitiu, copilul contorsionist, i-a uimit pe jurații de la ”Romanii au talent” cu numarul sau de contorsionism prin dans. Puștiul de 13 ani din Adjud, care viseaza sa ajunga dansator, a primit patru de ”Da”. Pro TV difuzeaza vineri seara o noua ediție a show-ului ”Romanii au talent”, cel de-al…

- Moment spectaculos oferit de Andi Moisescu la Romanii au talent, vineri seara, in cea de-a doua ediție. Inspirat de apariția inedita a unui concurent și de momentul pe care-l prezinta, juratul face un gest neașteptat. ”In costumul ala de pantera roz pot sa ma imbrac și eu.”, iar Mihaela continua: ”Hai,…

- Scrisul ii tradeaza pe Mihaela Radulescu , Florin Calinescu și Smiley , Andra , Pavel Bartoș sau Andi Moisescu – adica jurații și prezentatorii show-ului “ Romanii au talent ”, al carui sezon cu numarul 8 a debutat pe 16 februarie la PRO TV. Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, a facut analiza…

- Mihaela Radulescu, care a plans in timp ce tanarul și-a interpretat cantecul, pe care l-a compus bazandu-se pe experiența lui de viața, l-a felicitat pentru curajul de a-și spune povestea și pentru faptul ca este un luptator, a trecut peste momentele foarte grele din viața lui. Nici Andra…

- Sezonul opt al celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent, a inceput vinerea aceasta in aplauzele publicului! Telespectatorii, impreuna cu juratii si cu Smiley si Pavel Bartos, au trait magia unui spectacol incredibil si i-au urmarit pe primii concurenti, care au inundat scena cu talentul…

- ROMANII AU TALENT PRO TV: Edina a prezentat un dans lasciv, care a ridicat pulsul masculilor din sala. Deși tanara a debutat ezitant pe scena din cauza emoțiilor, aceasta a revenit dupa cateva minute plina de incredere. Astfel, a impresionat publicul și mai ales, partea masculina a juriului.…

- Balerina Bianca Badea este primul Golden Buzz de la Romanii au talent sezonul 8. La doar 11 ani, micuța balerina din Bucurști a impresionat juriul cu dansul ei perfect, iar Andra a apasat putonul auriu care a trimis-o direct in semifinale. Inainte de a-și incepe dansul, Bianca a declarat ca baletul…

- Bianca Ceaușescu, o romanca de 19 ani, plecata de 16 ani in Spania, a cucerit juriul de la Romanii au talent cu un numar de flamenco de excepție. Cei patru jurați de la sezonul 8 al emisiunii concurs de la Pro Tv au fost impresionați de dansul Biancai și mai ales de trairile acesteia. Bianca, nascuta…

- Un concurent din noul sezon „Romanii au talent” și-a spus povestea in versuri și a starnit lacrimile Mihaelei Radulescu și mai multor oameni din sala. Artistul care și-a spus povestea pe acorduri de muzica rap s-a calificat mai departe cu patru de „DA”. „M-a durut sa te aud”, i-a transmis Andra concurentului.…

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem si vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emotie si foarte multa distractie.

- Sosia lui Bono urca maine pe scena Romanii au talent. De peste mari și țari, concurenții vin l a Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent , incepand de maine, de la 20:30. In prima ediție, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra și Florin…

- ROMANII AU TALENT 2018. Vineri, 16 februarie, incepe sezonul 8 al emisiunii Romanii au talent, difuzata pe Pro TV. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. …

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Pro TV urmeaza sa difuzeze in curand o noua ediție a show-ului Romanii…

- Jurații de la “Romanii au talent”, surprinși in culise, in pauzele publicitare de la preselecții. Mihaela Radulescu, Andi Moisescu, Andra și Florin Calinescu așteapta cu nerabdare inceperea noului sezon Romanii au talent, din 16 februarie. Puțini sunt cei care vad ce fac jurații, dar și cei doi prezentatori,…

- Pe 16 februarie, de la 20:30, incepe sezonul opt Romanii au talent, iar cele doua jurate, Andra si Mihaela Radulescu, au ales si de data aceasta tinute spectaculoase, care li se potrivesc perfect si in care radiaza.

- Cand incepe „Ferma vedetelor” și „Romanii au talent”. Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie! In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Bucuros ca așteptarea…

- Pro TV a decis sa faca anumite schimbari privind una dintre cele mai populare emisiuni ale sale, ”Românii au Talent”.Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români. În ceea ce priveste…

- ROMANII AU TALENT 2018. La fel ca in sezonul precendent, emisiunea va fi prezentata de Smiley si Pavel Bartos, iar juriul va fi format de Florin Calinescu, Andi Moisescu, Andra si Mihaela Radulescu. „Acest sezon este putin diferit, deoarece ne-am propus sa descoperim talentul autohton, raspandit…

- O balerina, viitoarea caștigatoare de la Romanii au talent ? Daca Andi Moisescu are talent… vrajitoresc și sta bine la capitolul previziuni, sunt toate șansele sa fie așa. Vedeta care jurizeaza concursul de talente de la PRO TV, alaturi de Andra , Mihaela Radulescu și Florin Calinescu, spune ca o fetița…

- Andra se pregatește intens de noul sezon „Romanii au talent“ și de spectacolele pe care le va susține la Sala Palatului, pe 23 și 24 februarie. In acest context, ea ne-a dezvaluit așteptarile in legatura cu evenimentele importante ce o așteapta, dar și cele mai mari temeri ale ei. Andra, incepe…

- Scena este pregatita pentru Marea Unire a Talentului, juratii show-ului suprem, Romanii au talent, sunt gata de spectacol, iar Smiley si Pavel Bartos sunt nerabdatori sa ii intampine pe romanii care lupta sa devina urmatorii eroi nationali.

- Plecand de la vechii daci, cei patru jurati, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu, si-au dat intalnire pe un varf de munte, intr-un peisaj mirific, unde, in sunet prelung de bucium, le-au dat lui Smiley si lui Pavel Bartos sarcina de a gasi in toata lumea si de a aduce acasa…

- Incepe sezonul 8 Romanii au talent. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. Plecand de la vechii daci, cei patru jurați, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra și Florin Calinescu,…

- Revelionul a prins-o pe Andra pe scena, așa cum ii sta bine oricarui artist super actual. Mii de oameni au aplaudat-o in noaptea dintre ani, ascultandu-i melodiile și bucurandu-se cand le ura “La mulți ani!”. In 2017 a avut performanțe uriașe: a susținut un concert eveniment la Sala Palatului care a…