- Gest fabulos al Simonei Halep. Liderul mondial a luat o decizie de ultima, urmand sa participe la un eveniment special chiar inaintea turneului de la Indian Wells. Numarul unu mondial va fi pe terenul de tenis pentru a strange fonduri pentru lupta impotriva autismului.Citeste si: Momente fabuloase…

- Momente fabuloase la reprezentatia Romanii au talent din aceasta saptamana. Vedeta ProTV, Andi Moisescu i-a lasat pe toti masca. Acesta a oferit cel de-al doilea golden buzz al sezonului 8, un numar special, care i-a vrajit pe toti cei prezenti in sala prin energia transmisa. Andi Moisescu a ales…

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- Cat de pregatiti sunt romanii si autoritatile pentru a face fata unui nou seism de aceeasi marime? Consolidarea cladirilor cu risc seismic ridicat se face superficial: in ritmul actual lucrarile vor fi gata in 80-85 de ani. Expertii cred ca daca seimul din 1977 s-ar repeta acum, pagubele ar depasi 6…

- Momentul artistic excepțional și relația speciala dintre mama și fiica a incantat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente in etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Calinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu sa se exprime in momentul jurizarii. …

- ROMANII AU TALENT 2018: Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta, tanarul a facut senzație. Acesta a cerut patru de da!, in schimbul unei sticle de vin, pe care de altfel, a baut-o tot singur,…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV. Nu ne duce pe noi imaginatia cat ii duce pe ei curajul sa se arate unei tari intregi si sa-si prezinte cu mandrie talentul in cadrul celui mai iubit show de divertisment, Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, scena va fi plina de pasiune,…

- Vineri, la Romanii au talent, telespectatorii vor urmari un moment extrem de emotionant, vor simti legatura incredibila dintre o mama si fetita ei, care le topeste sufletele juratilor, dar mai ales pe al lui Forin Calinescu.

- Ieri, 25 februarie, pe scena Salii Palatului au urcat Aurelian Temisan, Dan Bittman, Connect-R si Viorica de la Clejani care i-au fost alaturi artistei Andra in concertul „Aievea”. Jurata de la „Romanii au talent” i-a facut, in cadrul concertului, o declaratie de dragoste soțului ei, Catalin…

- In aceasta seara, pe scena Salii Polivalente, 15 artisti isi vor disputa dreptul de-a reprezenta tara noastra in marea finala Eurovision din Portugalia. Romanii isi aleg astazi reprezentantul in concursul Eurovision 2018. Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment,…

- Roxana Zorzolan a reusit sa aduca lacrimi in ochii publicului in cea de-a doua editie „Romanii au talent“ de la Pro TV. Tanara a venit cu un moment de post-modern rap, cu care a castigat juriul, dar mai ales pe Florin Calinescu, care a fost profund impresionat de „energia creatoare“ a fetei.

- Are 31 de ani și 17 ani de cariera muzicala. E maritata de zece ani și are doi copii de șase, respectiv doi ani, David și Eva. Așa ar arata viața Andrei rezumata in cifre. Andra incepe in forța anul, cu un nou concert grandios la Sala Palatului și cu un nou sezon din „Romanii au talent“. Andra, trei…

- Marius Bodochi, cunoscut pentru numeroasele roluri in piese de teatru, dar si in filme si seriale de televiziune, a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Bodochi a vorbit la Antena Stars despre cumplitul moment in care a primit vestea ca mama lui a murit. Actorul se afla…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE 2018: Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment și iau decizii surprinzatoare. ROMANII…

- Moment spectaculos oferit de Andi Moisescu la Romanii au talent, vineri seara, in cea de-a doua ediție. Inspirat de apariția inedita a unui concurent și de momentul pe care-l prezinta, juratul face un gest neașteptat. ”In costumul ala de pantera roz pot sa ma imbrac și eu.”, iar Mihaela continua: ”Hai,…

- Scrisul ii tradeaza pe Mihaela Radulescu , Florin Calinescu și Smiley , Andra , Pavel Bartoș sau Andi Moisescu – adica jurații și prezentatorii show-ului “ Romanii au talent ”, al carui sezon cu numarul 8 a debutat pe 16 februarie la PRO TV. Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, a facut analiza…

- ROMANII AU TALENT PRO TV: Edina a prezentat un dans lasciv, care a ridicat pulsul masculilor din sala. Deși tanara a debutat ezitant pe scena din cauza emoțiilor, aceasta a revenit dupa cateva minute plina de incredere. Astfel, a impresionat publicul și mai ales, partea masculina a juriului.…

- Doi romani care canta pentru a-și caștiga traiul la metroul din Paris au decis sa participe anul acesta la Romanii au talent sezonul 8 care a debutat vineri seara. Maya și Mario Preda au reușit sa treaca in etapa viitoare a showului de divertisment de la Pro TV. Maya și Mario, parinții a doi copii,…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV LIVE VIDEO PRO TV Click aici pentru a vedea Romanii au Talent Pro TV va difuza de astazi o noua ediție a show-ului Romanii au talent, cel de-al optulea sezon. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți,…

- De peste mari si tari, concurentii vin la Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent, incepand de maine, de la 20:30! In prima editie, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra si Florin raman fara cuvinte cand il vad si sunt fascinati de asemanarea…

- „Romanii au talent“ revine cu sezonul 8, vinerea aceasta, de la ora 20.30. Pro TV ofera imagini in premiera din prima editie, cu un moment impresionant de pole dance, pus in scena de cuplu carismatic. Tot vineri, sosia lui Bono de la U2 urca pe scena talentelor.

- Sosia lui Bono urca maine pe scena Romanii au talent. De peste mari și țari, concurenții vin l a Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent , incepand de maine, de la 20:30. In prima ediție, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra și Florin…

- ROMANII AU TALENT 2018. Vineri, 16 februarie, incepe sezonul 8 al emisiunii Romanii au talent, difuzata pe Pro TV. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. …

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Pro TV urmeaza sa difuzeze in curand o noua ediție a show-ului Romanii…

- CFR Calatori pune in vanzare pentru zilele de 14 și 24 februarie bilete la jumatate de preț pentru indragostiți/parteneri de calatorie cu trenul. Prin oferta „Plimbați-va in doi! Jumatate tu, jumatate noi!”, reducerea este de 50% din tariful biletului intreg și se acorda la achiziționarea…

- Jurații de la “Romanii au talent”, surprinși in culise, in pauzele publicitare de la preselecții. Mihaela Radulescu, Andi Moisescu, Andra și Florin Calinescu așteapta cu nerabdare inceperea noului sezon Romanii au talent, din 16 februarie. Puțini sunt cei care vad ce fac jurații, dar și cei doi prezentatori,…

- Marele actor și om de televiune ține morțiș sa le arate tuturor ca deși a trecut de cațiva ani la un format mai prietenos și mai emoțional pe sticla, la pupitrul de jurat de la „Romanii au talent!”, nu-și schimba naravul. Umorul, satira, ironia și chiar ințelepciunea, toate fac parte din mesajele lui…

- Cand incepe „Ferma vedetelor” și „Romanii au talent”. Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie! In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Bucuros ca așteptarea…

- Pro TV a decis sa faca anumite schimbari privind una dintre cele mai populare emisiuni ale sale, ”Românii au Talent”.Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români. În ceea ce priveste…

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie! In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem si vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emotie si foarte multa distractie. Romanii de pretutindeni vor urca pe scena si vor face Marea Unire a…

- ROMANII AU TALENT 2018. La fel ca in sezonul precendent, emisiunea va fi prezentata de Smiley si Pavel Bartos, iar juriul va fi format de Florin Calinescu, Andi Moisescu, Andra si Mihaela Radulescu. „Acest sezon este putin diferit, deoarece ne-am propus sa descoperim talentul autohton, raspandit…

- Plecand de la vechii daci, cei patru jurati, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu, si-au dat intalnire pe un varf de munte, intr-un peisaj mirific, unde, in sunet prelung de bucium, le-au dat lui Smiley si lui Pavel Bartos sarcina de a gasi in toata lumea si de a aduce acasa…

- Revelionul a prins-o pe Andra pe scena, așa cum ii sta bine oricarui artist super actual. Mii de oameni au aplaudat-o in noaptea dintre ani, ascultandu-i melodiile și bucurandu-se cand le ura “La mulți ani!”. In 2017 a avut performanțe uriașe: a susținut un concert eveniment la Sala Palatului care a…

- Pedrera, o localitate din Andalucia cu 5.000 de locuitori, sta pe un butoi cu pulbere. In urma unui altercații in trafic, mai mulți romani au agresat doi localnici. Spaniolii s-au strans in fața primariei, pentru a protesta, trei zile la rand. La un moment dat, starostele urbei, Antonio Nogales, vorbind…

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locul de petrecere a Revelionului, potrivit rezultatelor unui sondaj, care arata ca 60% dintre ei opteaza pentru propria locuinta, avand alaturi familia. Potrivit acestui sondaj, 6 din 10 respondenti vor fi acasa in noaptea dintre…

- Oana Roman a vorbit recent despre bani și despre Sarbatori. Conform Libertatea , vedeta a declarat ca daca ar avea suficienți bani i-ar ajuta atat pe cei dragi din viața ei, dar ar sari și in ajutorul nevoiașilor. „Pentru asta ar trebui sa serveasca banii mulți. Pentru a face oameni fericiți. De multe…

- Moment istoric, astazi, in sedinta Consiliului Local Municipal Buzau. La lucrari au luat parte oaspeti din Basarabia: primarul orasului Soroca si o mare parte dintre consilierii locali, dar si episcopul de Soroca. Primarii celor doua orase au semnat un acord de infratire pentru totdeauna intre Buzau…

- Cortegiul funerar a ajuns la Gara Regala Baneasa, de unde sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai va fi dus la Curtea de Arges. Mii de oameni au scandat si aplaudat pe intreg traseul, de la Patriarhia Romana si pana la gara.Peste 10.000 de oameni sunt asteptati la inmormantarea…

- Laura Bretan, caștigatoarea din 2016 a show-ului „Romanii au talent”, a susținut un concert la New York, acolo unde sute de oameni s-au adunat sa o vada și mai ales sa o asculte. Laura Bretan este o tanara cu origini romanești, stabilita de foarte mulți ani in America. Posesoarea unei voci ieșite din…

- Dupa ce au colaborat cu succes pe cel mai recent single – Piatra de pe inima, Adrian Sina si Aza lanseaza “Noapte magica”. “Noapte magica” este cea mai noua colaborare dintre celebrul artist si producator si una dintre cele mai promitatoare artiste din noua generatie, o piesa cu un mesaj special de…