- Casa Alba a fost izolata sambata cu un perimetru de securitate, dupa ce in apropierea edificiului au fost trase focuri de arma, transmite AFP. Presedintele Donald Trump nu se afla acolo in momentul incidentului, el petrecand weekend-ul la resedinta sa de la Mar-a-Lago, in Florida, conform Agerpres.Citeste…

- In a treia editie „Romanii au talent“, Andi Moisescu a apasat butonul auriu si a trimis direct in semifinale trei dansatori care l-au impresionat cu originalitatea de care au dat dovada pe scena, dar si cu povestea lor.

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- ROMANII AU TALENT 2018: Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta, tanarul a facut senzație. Acesta a cerut patru de da!, in schimbul unei sticle de vin, pe care de altfel, a baut-o tot singur,…

- Cea mai de succes și cea mai urmarita emisiune de divertisment din ultimii ani, „Romanii au talent”, s-a bazat pe un scenariu și un format bine puse la punct, dar și pe charisma și farmecul prezentatorilor. Pavel Bartoș a fost invitat la Interviurile Libertatea LIVE și a dezvaluit lucruri pe care publicul…

- Sezonul 8 al emisiunii „Romanii au talent” se anunta unul plin de momente magice si de emotie. Al doilea episod alpreselectiilor a adus-o in prim plan pe argeseanca Roxana Zorzolan. Aceasta a impresionat inca din momentul in care a facut primii pasi pe scena. O mare parte a corpului era acoperita…

- Are 31 de ani și 17 ani de cariera muzicala. E maritata de zece ani și are doi copii de șase, respectiv doi ani, David și Eva. Așa ar arata viața Andrei rezumata in cifre. Andra incepe in forța anul, cu un nou concert grandios la Sala Palatului și cu un nou sezon din „Romanii au talent“. Andra, trei…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE 2018: Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment și iau decizii surprinzatoare. ROMANII…

- Moment spectaculos oferit de Andi Moisescu la Romanii au talent, vineri seara, in cea de-a doua ediție. Inspirat de apariția inedita a unui concurent și de momentul pe care-l prezinta, juratul face un gest neașteptat. ”In costumul ala de pantera roz pot sa ma imbrac și eu.”, iar Mihaela continua: ”Hai,…

- Cel mai trasnit quiz show, Pe bune?!, revine la PRO TV din 12 februarie. In fiecare luni si miercuri, de la 22:30, Andi Moisescu si cei doi capitani de echipa, Costi Dita si Cosmin Natanticu, le vor aduce telespectatorilor o competitie cu intrebari uimitoare si raspunsuri neasteptate. Invitati precum…

- Scrisul ii tradeaza pe Mihaela Radulescu , Florin Calinescu și Smiley , Andra , Pavel Bartoș sau Andi Moisescu – adica jurații și prezentatorii show-ului “ Romanii au talent ”, al carui sezon cu numarul 8 a debutat pe 16 februarie la PRO TV. Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, a facut analiza…

- Sezonul opt al celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent, a inceput vinerea aceasta in aplauzele publicului! Telespectatorii, impreuna cu juratii si cu Smiley si Pavel Bartos, au trait magia unui spectacol incredibil si i-au urmarit pe primii concurenti, care au inundat scena cu talentul…

- ROMANII AU TALENT PRO TV: Edina a prezentat un dans lasciv, care a ridicat pulsul masculilor din sala. Deși tanara a debutat ezitant pe scena din cauza emoțiilor, aceasta a revenit dupa cateva minute plina de incredere. Astfel, a impresionat publicul și mai ales, partea masculina a juriului.…

- Balerina Bianca Badea este primul Golden Buzz de la Romanii au talent sezonul 8. La doar 11 ani, micuța balerina din Bucurști a impresionat juriul cu dansul ei perfect, iar Andra a apasat putonul auriu care a trimis-o direct in semifinale. Inainte de a-și incepe dansul, Bianca a declarat ca baletul…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV LIVE VIDEO PRO TV Click aici pentru a vedea Romanii au Talent Pro TV va difuza de astazi o noua ediție a show-ului Romanii au talent, cel de-al optulea sezon. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți,…

- Cu ocazia inceperii noului sezon al show-ului „Romanii au talent”, Pavel Bartos si Smiley au fust invitati pe canapeaua de la „Vorbeste lumea”, unde au raspuns tuturor curiozitatilor despre emisiune, dar si despre viata personala. Pentru ca e traditional ca vedetele emisiunii sa se intalneasca cu mic,…

- De peste mari si tari, concurentii vin la Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent, incepand de maine, de la 20:30! In prima editie, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra si Florin raman fara cuvinte cand il vad si sunt fascinati de asemanarea…

- Irina Voinea, stilista lui Smiley si a lui Pavel Bartos, a lansat recent prima ei colectie pentru barbati sub denumirea INTRO. La eveniment, alaturi de Irina, au fost atat Andrei (Smiley), cat si Pavel Bartos, Andi Moisescu si Cornel Ilie.Urmareste materialul video de la eveniment.

- Smiley , Pavel Bartoș și fashion designerul Irina Voinea, care ii imbraca pe cei doi – ce mai au cei trei in comun? Unica.ro a stat de vorba cu ei, așa ca asculta clipul video și vezi ce povestesc! Vizioneaza și: Miruna Stanculescu, psihoterapeut: Nu iți pune obiective prea mari! „Mi-ar placea foarte…

- Sosia lui Bono urca maine pe scena Romanii au talent. De peste mari și țari, concurenții vin l a Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent , incepand de maine, de la 20:30. In prima ediție, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra și Florin…

- ROMANII AU TALENT 2018. Vineri, 16 februarie, incepe sezonul 8 al emisiunii Romanii au talent, difuzata pe Pro TV. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. …

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Pro TV urmeaza sa difuzeze in curand o noua ediție a show-ului Romanii…

- Jurații de la “Romanii au talent”, surprinși in culise, in pauzele publicitare de la preselecții. Mihaela Radulescu, Andi Moisescu, Andra și Florin Calinescu așteapta cu nerabdare inceperea noului sezon Romanii au talent, din 16 februarie. Puțini sunt cei care vad ce fac jurații, dar și cei doi prezentatori,…

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie! In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem si vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emotie si foarte multa distractie. Romanii de pretutindeni vor urca pe scena si vor face Marea Unire a…

- ROMANII AU TALENT 2018. La fel ca in sezonul precendent, emisiunea va fi prezentata de Smiley si Pavel Bartos, iar juriul va fi format de Florin Calinescu, Andi Moisescu, Andra si Mihaela Radulescu. „Acest sezon este putin diferit, deoarece ne-am propus sa descoperim talentul autohton, raspandit…

- Mesajul Cezarei Dafinescu la trei ani de la moartea primului ei soț, George Motoi.Chiar daca cei doi au pus punct casniciei in urma cu mulți ani, iar actrița s-a recasatorit, aceștia au ramas in relații foarte bune. Actrița a postat un mesaj emoționant despre primul ei sot, George Motoi, care pe 22…

- Un barbat din Oradea a murit dupa ce a cazut sub un tramvai, in statia de langa parcul Olosig. Rotile tramvaiului nu i-au sectionat corpul, insa i-au provocat rani grave. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru barbatul in varsta de 61 de ani. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 15.40,…

- Fiul lui Șerban Ionescu, marturisiri emoționante despre tatal lui, la aproape șase ani de la moartea acestuia. Carol, in varsta de 22 de ani, a devenit actor și inca unul talentat, iar acum dezvaluie lucruri mai puțin știute despre familia lui. Carol Ionescu a dezvaluit, intr-un interviu pentru yorick.ro,…

- O balerina, viitoarea caștigatoare de la Romanii au talent ? Daca Andi Moisescu are talent… vrajitoresc și sta bine la capitolul previziuni, sunt toate șansele sa fie așa. Vedeta care jurizeaza concursul de talente de la PRO TV, alaturi de Andra , Mihaela Radulescu și Florin Calinescu, spune ca o fetița…

- Scena este pregatita pentru Marea Unire a Talentului, juratii show-ului suprem, Romanii au talent, sunt gata de spectacol, iar Smiley si Pavel Bartos sunt nerabdatori sa ii intampine pe romanii care lupta sa devina urmatorii eroi nationali.

- Plecand de la vechii daci, cei patru jurati, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu, si-au dat intalnire pe un varf de munte, intr-un peisaj mirific, unde, in sunet prelung de bucium, le-au dat lui Smiley si lui Pavel Bartos sarcina de a gasi in toata lumea si de a aduce acasa…

- Incepe sezonul 8 Romanii au talent. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. Plecand de la vechii daci, cei patru jurați, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra și Florin Calinescu,…

- Joi, 18 ianuarie 2018, de la ora 18.00, Petre Craciun vine la libraria La Doua Bufnițe pentru a prezenta opera sa „Cu Andersen in Regatul Poveștilor”. „Aici este, intr-un anumit fel, Casuța Poveștilor inca nescrise. Povești nescrise, dar ascultate de mine in nopțile de iarna de la…

- ♦ Romanii cheltuie pe produse de larg consum (FMCG) circa 20,7 mld. euro anual, suma fiind relativ constanta in ultimii ani in contextul in care masurile de relaxare fiscala au dus preturile in jos, insa romanii au cumparat mai mult (in volum) sau mai scump.

- Pavel Bartoș, prezentatorul “Vocea Romaniei” si “Romanii au talent”, de la Pro TV, este un tatic fericit și mandru. Actorul și soția lui, Anca, au trei fetițe care ii fac cei mai fericiți parinți. “Fetele mele au o relatie foarte buna cu muzica. In primul rand, iubesc muzica lui Smiley foarte mult,…

- Cifre dramatice vin de la Eurostat, institutul european de statistica: Romania are cel mai mare procent de cetateni saraci din UE. Jumatate dintre romani au lipsuri sociale si materiale grave. Statistica e sumbra: unul din doi romani e privat de elementele esentiale pentru un trai...

- Par sa apara schimbari in comportamentul romanilor, arata un studiu al Hunters, noua divizie de trenduri a companiei de cercetare Unlock Market Research. Acesta lanseaza primul studiu national complex care masoara tendintele in stilul de viata al romanilor in 2018, datele fiind colectate timp de un…