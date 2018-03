Stiri pe aceeasi tema

- ROMANII AU TALENT 2018. Marea Unire a Talentului continua maine seara, de la 20:30, pe scena celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent, scrie libertatea.ro. Telespectatorii vor cunoaște noi concurenți veniți atat din țara, cat și din strainatate, cu povești impresionante și abilitați…

- Talentul ne aduce impreuna, ne uimeste si ne inalta vinerea aceasta, in cea de-a cincea editie Romanii au talent, cand vom urmari momente care ne vor umple sufletele de bucurie si de emotie si care ne vor face sa vibram.

- Vedeta ProTV, Florin Calinescu, a fost protagonistul unor momente emotionante. Acesta a fost surprins cu ochii in lacrimi la ultima editie de la Romanii au Talent. Amelia Uzun și Anca Cernicova, mama și fiica, au impresionat juriul de la Romanii au talent, interpretand piesa „One upon a december".Citeste…

- Moment de senzatie la „Romanii au talent”, vineri seara (2 martie). Dansatorul si coregraful oradean Emil Rengle a facut furori pe scena de la Protv. Incalțat pe tocuri și foarte increzator, barbatul i-a lasat masca pe jurații show-ului. Dansul lui a ridicat sala in picioare, iar Andra, Mihaela Radulescu,…

- Momentul artistic excepțional și relația speciala dintre mama și fiica a incantat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente in etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Calinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu sa se exprime in momentul jurizarii. …

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV. Nu ne duce pe noi imaginatia cat ii duce pe ei curajul sa se arate unei tari intregi si sa-si prezinte cu mandrie talentul in cadrul celui mai iubit show de divertisment, Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, scena va fi plina de pasiune,…

- Florin Calinescu nu-și mai poate stapani lacrimile la Romanii au talent. Vineri, telespectatorii vor urmari un moment extrem de emoționant, vor simți legatura incredibila dintre o mama și fetița ei, care le topește sufletele juraților, dar mai ales pe al lui Forin Calinescu. Juratul nu-și poate stapani…

- Robbie Williams: ”Am o boala in cap care vrea sa ma omoare”. Robbie williams a vorbit despre batalia lui dureroasa cu o boala mentala, susținand ca aceasta dorește sa-l omoare. Intr-un interviu pentru The Sun , cunoscutul cantareț, in varsta de 44 de ani, a dezvaluit ca a fost foarte aproape de moarte…

- Are 31 de ani și 17 ani de cariera muzicala. E maritata de zece ani și are doi copii de șase, respectiv doi ani, David și Eva. Așa ar arata viața Andrei rezumata in cifre. Andra incepe in forța anul, cu un nou concert grandios la Sala Palatului și cu un nou sezon din „Romanii au talent“. Andra, trei…

- Bianca Mihai are doar 16 ani si al varsta asta are o voce extraordinara si suava. Momentul ei artistic a ridicat in picioare publicul si juratii, trecand mai departe cu 4 de DA! Florin Calinescu: "Deschizi geamul si arunci computer-ul pe geam. Nu-ti va fi de folos.

- Gabriel Vizitiu, copilul contorsionist, i-a uimit pe jurații de la ”Romanii au talent” cu numarul sau de contorsionism prin dans. Puștiul de 13 ani din Adjud, care viseaza sa ajunga dansator, a primit patru de ”Da”. Pro TV difuzeaza vineri seara o noua ediție a show-ului ”Romanii au talent”, cel de-al…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE 2018: Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment și iau decizii surprinzatoare. ROMANII…

- Andra dezvaluie secretele din spatele concertelor sale de la Sala Palatului, susținute cel puțin o data pe an in fața catorva mii de fani, iar cifrele sunt impresionante! Este vorba, de fiecare data, de o superproducție ce implica o echipa uriașa, de 250 de oameni, și tone de echipament! Iar efortul…

- O concurenta de la “Romanii au talent” l-a uimit pe Florin Calinescu. Intregul moment poate fi urmarit in ediția de vineri seara, 23 februarie. Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol…

- Andra, jurata de la Romanii au talent, este pregatita pentru trei zile magice la Sala Palatului! Artista va susține pe 23, 24 și 25 februarie spectacolul AIEVEA cu casa inchisa, ultimele bilete disponibile epuizandu-se cu cateva zile inainte de primul...

- Moment spectaculos oferit de Andi Moisescu la Romanii au talent, vineri seara, in cea de-a doua ediție. Inspirat de apariția inedita a unui concurent și de momentul pe care-l prezinta, juratul face un gest neașteptat. ”In costumul ala de pantera roz pot sa ma imbrac și eu.”, iar Mihaela continua: ”Hai,…

- Andra, jurata de la Romanii au talent, este pregatita pentru trei zile magice la Sala Palatului! Artista va sustine pe 23, 24 si 25 februarie spectacolul AIEVEA cu casa inchisa, ultimele bilete disponibile epuizandu-se cu cateva zile inainte de primul concert.

- Scrisul ii tradeaza pe Mihaela Radulescu , Florin Calinescu și Smiley , Andra , Pavel Bartoș sau Andi Moisescu – adica jurații și prezentatorii show-ului “ Romanii au talent ”, al carui sezon cu numarul 8 a debutat pe 16 februarie la PRO TV. Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, a facut analiza…

- Mihaela Radulescu, care a plans in timp ce tanarul și-a interpretat cantecul, pe care l-a compus bazandu-se pe experiența lui de viața, l-a felicitat pentru curajul de a-și spune povestea și pentru faptul ca este un luptator, a trecut peste momentele foarte grele din viața lui. Nici Andra…

- Sezonul opt al celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent, a inceput vinerea aceasta in aplauzele publicului! Telespectatorii, impreuna cu juratii si cu Smiley si Pavel Bartos, au trait magia unui spectacol incredibil si i-au urmarit pe primii concurenti, care au inundat scena cu talentul…

- ROMANII AU TALENT PRO TV: Edina a prezentat un dans lasciv, care a ridicat pulsul masculilor din sala. Deși tanara a debutat ezitant pe scena din cauza emoțiilor, aceasta a revenit dupa cateva minute plina de incredere. Astfel, a impresionat publicul și mai ales, partea masculina a juriului.…

- Maya și Mario au doi copii si sunt deja vedete pe internet, dupa ce filmarile cu ei in timp ce canta la metrou au devenit virale. Cei care i-au ascultat cantand spun ca sunt extrem de talentați și fac parte din categoria romanilor care nu ne fac de rușine peste hotare. Maya a declarat, pe…

- Un concurent din noul sezon „Romanii au talent” și-a spus povestea in versuri și a starnit lacrimile Mihaelei Radulescu și mai multor oameni din sala. Artistul care și-a spus povestea pe acorduri de muzica rap s-a calificat mai departe cu patru de „DA”. „M-a durut sa te aud”, i-a transmis Andra concurentului.…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV LIVE VIDEO PRO TV Click aici pentru a vedea Romanii au Talent Pro TV va difuza de astazi o noua ediție a show-ului Romanii au talent, cel de-al optulea sezon. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți,…

- Sosia lui Bono urca maine pe scena Romanii au talent. De peste mari și țari, concurenții vin l a Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent , incepand de maine, de la 20:30. In prima ediție, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra și Florin…

- ROMANII AU TALENT 2018. Vineri, 16 februarie, incepe sezonul 8 al emisiunii Romanii au talent, difuzata pe Pro TV. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. …

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Pro TV urmeaza sa difuzeze in curand o noua ediție a show-ului Romanii…

- In urma cu sase ani, Gabriel Stefanescu si tatal lui, Radu, faceau furori in emisiunea „Romanii au talent”. Cei doi au reusit sa cucereasca publicul cu un cantec la fluier, respectiv la chitara. Momentul a emotionat o tara intreaga, iar cei din sala au fost impresionati pana la lacrimi. Talentul celor…

- ROMANII AU TALENT 2018. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și cateva accente glamour, Mihaela Radulescu a abordat in general stilul rock, dar a optat și pentru ținute cu influențe din anii '20, '50 sau '60. Citeste si "Romanii au talent 2018",…

- Smiley și Pavel și-au facut trupa de toboșari! Spectacolul de pe scena “Romanii au talent” incepe pe 16 februarie, cel din culisele show-ului… a inceput deja! Libertatea va arata, in premiera, poze cu cel mai indragit cuplu de prezentatori in cele mai trasnite ipostaze, cum a fost surprins in pauze……

- Cand incepe „Ferma vedetelor” și „Romanii au talent”. Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie! In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Bucuros ca așteptarea…

- Pro TV a decis sa faca anumite schimbari privind una dintre cele mai populare emisiuni ale sale, ”Românii au Talent”.Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români. În ceea ce priveste…

- ROMANII AU TALENT 2018. La fel ca in sezonul precendent, emisiunea va fi prezentata de Smiley si Pavel Bartos, iar juriul va fi format de Florin Calinescu, Andi Moisescu, Andra si Mihaela Radulescu. „Acest sezon este putin diferit, deoarece ne-am propus sa descoperim talentul autohton, raspandit…

- O balerina, viitoarea caștigatoare de la Romanii au talent ? Daca Andi Moisescu are talent… vrajitoresc și sta bine la capitolul previziuni, sunt toate șansele sa fie așa. Vedeta care jurizeaza concursul de talente de la PRO TV, alaturi de Andra , Mihaela Radulescu și Florin Calinescu, spune ca o fetița…

- Plecand de la vechii daci, cei patru jurati, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu, si-au dat intalnire pe un varf de munte, intr-un peisaj mirific, unde, in sunet prelung de bucium, le-au dat lui Smiley si lui Pavel Bartos sarcina de a gasi in toata lumea si de a aduce acasa…

- Incepe sezonul 8 Romanii au talent. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. Plecand de la vechii daci, cei patru jurați, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra și Florin Calinescu,…

- Andra și Catalin Maruța lucreaza de Anul Nou. De vreo patru ani, indragitele vedete au imparțit Sarbatorile de iarna intre familie și fani, in așa fel incat sa nu sufere nimeni: Craciunul il petrec cu copiii și parinții, frații și prietenii foarte apropiați, iar Revelionul ii prinde pe scena, cantand…

