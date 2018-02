ROMANII AU TALENT 2018: Andra a apasat primul Goldez Buzz al sezonului 8. VIDEO cele mai bune momente

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul cu numarul opt al emisiunii „Romanii au talent“, de la ProTV, a debutat in forta, fiind marcat de momente spectaculoase puse in scena de cupluri de acrobati carismatici, dar si de momente emotionante care au reusit sa-i impresioneze pe cei patru membri ai juriului. Andra a apasat butonul auriu…

- Balerina Bianca Badea este primul Golden Buzz de la Romanii au talent sezonul 8. La doar 11 ani, micuța balerina din Bucurști a impresionat juriul cu dansul ei perfect, iar Andra a apasat putonul auriu care a trimis-o direct in semifinale. Inainte de a-și incepe dansul, Bianca a declarat ca baletul…

- Fetita a murit dupa aproape doua luni de la evaluarea facuta de pediatrii timisoreni in vederea unui transplant de celule stem. Medicii au confirmat atunci observatiile doctorilor ieseni potrivit carora starea minorei era critica.

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem si vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emotie si foarte multa distractie.

- "Iubita Sandra, sunt alaturi de tine in greaua suferinta de a o pierde pe minunata doamna Ruxy, pe care nu pot sa o concep ca un lucru firesc atata vreme cat vara trecuta eram cei mai fericiti, distrandu-ne in vacanta la mare. Dar fii convinsa ca din ingerul de pe Pamant care te iubea neconditionat,…

- Sosia lui Bono urca maine pe scena Romanii au talent. De peste mari și țari, concurenții vin l a Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent , incepand de maine, de la 20:30. In prima ediție, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra și Florin…

- De peste mari si tari, concurentii vin la Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent, incepand de maine, de la 20:30! In prima editie, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra si Florin raman fara cuvinte cand il vad si sunt fascinati de asemanarea…

- Calendarul si metodologia de inscriere a copiilor in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 au fost puse in dezbatere de catre Ministerul Educatiei. Potrivit proiectului, cererile de inscriere se completeaza incepand cu 5 martie, online sau la unitatea de invatamant. „Parinții ai caror copii implinesc…

- Bernie și Diane iubeau sa aiba o familie mare, cu cinci baieți, dar cand copiii lor au crescut toți, au decis sa aiba o fata – de aceasta data prin adopție. Așa ca cei doi au participat la un eveniment de adopție unde Diane a observat o fotografie alb-negru care fusese lipita pe un panou. Diane a fost…

- Pe 16 februarie, de la 20:30, incepe sezonul opt Romanii au talent, iar cele doua jurate, Andra si Mihaela Radulescu, au ales si de data aceasta tinute spectaculoase, care li se potrivesc perfect si in care radiaza.

- Asociatia Maria Agapia Aiud organizeaza o campanie de strangere de fonduri, cunoscuta in oras cu numele „Targ de inimioare”. Ideea este simpla: in felul acesta putem darui cu totii un pic din bunatatea inimilor noastre unui copil care are nevoie disperata de ajutor. De data aceasta este vorba despre…

- UPDATE Din primele date, un buzoian in varsta de 49 de ani care se deplasa cu un autoturism pe raza municipiului Buzau, nu a acordat prioritate de trecere unei minore de 15 ani, care se angajase in traversarea drumului public pe marcajul pietonal si a acrosat-o. In urma impactului a rezultat ranirea…

- Pe data de 23 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de reprezentanții Primariei Cumpana asupra unor fapte petrecute in vara anului 2017, persoana vatamata fiind o fetița in varsta de 5 ani. Cele doua femei, mama, respectiv bunica, au fost prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța,…

- ROMANII AU TALENT 2018. La fel ca in sezonul precendent, emisiunea va fi prezentata de Smiley si Pavel Bartos, iar juriul va fi format de Florin Calinescu, Andi Moisescu, Andra si Mihaela Radulescu. „Acest sezon este putin diferit, deoarece ne-am propus sa descoperim talentul autohton, raspandit…

- 1.300 de credite Start-up Nation avizate, doar 200 de antreprenori cu bani in cont Banca Comerciala Romana (BCR) a avizat 1.300 de credite de prefinanțare in cadrul programului Start-up Nation, din care 500 deja aprobate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- La sfarsitul lunii ianuarie, parinții elevilor din clasele V-VIII de la Școala cu clasele I-VIII din Micești, au aflat ca Inspectoratul Școlar are in vedere desfiintarea claselor de gimnaziu, incepand din anul scolar viitor și mutarea elevilor la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. La sfarsitul…

- Politistii cauta o minora, de 4 ani, care disparuta de acasa. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta – 112. Politistii Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au fost sesizati despre disparitia fetiței AIOANEI ALEXANDRA…

- A murit cea mai in varsta actrița din Hollywood, Connie Sawyer, la varsta de 105 ani, scrie tvrain.ru, cu referire la The Hollywood Reporter. Sawyer a continuat sa lucreze pana la sfarșitul anului 2017 și a murit in casa sa din Los Angeles.

- In vara anului 2002, intr-o casa dintr-un orasel din Alabama s-au auzit tipete ingrozitoare. Robert Smith a intrat alertat in casa, unde a gasit o priveliste pe care nimeni nu si-o putea inchipui: fiica lui de 14 luni fusese bagata la cuptor. Melissa, mama lui Ashley, scosese gratarul din…

- Un barbat a fost filmat in timp ce iși arunca copilul nou-nascut la tomberon din orașul chinez Xuanwei. Bebelușul a fost salvat de o femeie in varsta care l-a dus la spital unde i s-a oferit ingrijire medicala, scrie The Mirror. Tatal nemilos a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce lasa…

- Andra incaseaza bani foarte buni de la postul de televiziune PRO TV, acolo unde este jurat la doua emisiuni de mare succes. De asemenea, și soțul ei, Catalin Maruța, are un salariu impresionant. Andra nu este doar cantareața, ci și jurat la doua dintre emisiunile de mare succes de la Pro TV, „Romanii…

- Misty si Keo au devenit parinti pentru prima data. Surse din preajma cuplului sustin ca Misty, pe numele real Alexandra Pavel, a ajuns la un spital privat din Bucuresti in perioada sarbatorilor de iarna si, la scurt timp dupa internare, a si fost bagata in sala de nasteri pentru a i se face o cezariana.…

- Protectia Copilului a detaliat intr-un comunicat de presa situatia minorei Bianca Nedelcu, fetita diagnosticata cu cancer renal careia parintii i-au refuzat continuarea tratamentului de chimioterapie.

- In momentul de fața, respectiv luna ianuarie 2018 copilul este diagnosticat cu o forma grava și agresiva de cancer, recidivat a 3 a oara. Pronosticul medicilor speciliști este unul rezervat. Parintii desi limitati ca educatie, nu pot fi acuzati de neglijarea nevoilor copilului. Au colaborat…

- De sarbatori, cei mai multi romani, plecati peste hotare, revin acasa, alaturi de familie si prieteni. Chiar daca timpul petrecut langa cei dragi e scurt, se bucura din plin de aceaste zile. Si, asa cum vin, trebuie sa se si intoarca inapoi, printre straini.

- Andra și Catalin Maruța lucreaza de Anul Nou. De vreo patru ani, indragitele vedete au imparțit Sarbatorile de iarna intre familie și fani, in așa fel incat sa nu sufere nimeni: Craciunul il petrec cu copiii și parinții, frații și prietenii foarte apropiați, iar Revelionul ii prinde pe scena, cantand…

- Parintii refuza in continuare tratamentul pentru fetita din Iasi bolnava de cancer. Copilul ar fi trebuit sa inceapa astazi chimioterapia la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria. Asta dupa ce medicii de la Timișoara au constatat ca tumorile sunt inoperabile. Conducerea spitalului spune insa ca parinții…

- Andra a avut un an incredibil, cu multe reusite care au insemnat un efort pe masura. Desi adesea dupa nopti nedormite, din cauza concertelor sau pentru ca are doi copii acasa, iar mamele stiu ce inseamna asta, Andra a filmat pentru emisiunile Romanii au talent si Vocea Romaniei Junior , a lansat 4 single-uri…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a ajuns la spital cu unul dintre copiii sai. Momente mai puțin placute pentru vedeta de televiziune Mirela Boureanu Vaida. Aceasta are probleme cu unul dintre cei doi copii ai sai . Mai precis, Carla, fiica prezentatoarei de televiziune, a avut probleme de…

- Pentru numarul care apare maine pe piața, revista VIVA! i-a luat un interviu complex unuia dintre cei mai cunoscuți medici esteticieni din Romania, Adina Alberts. Cunoscuta drept ”esteticianul vedetelor”, soția omului de afaceri Viorel Catarama este o prezența rara in paginile revistelor de profil,…

- Soferul unei autocisterne, un barbat in varsta de 45 de ani din Alba, a provocat un accident rutier in lant, vineri dupa-amiaza, in jurul orei 14.00, pe DN1, in apropiere de intersectia cu DN7 – Vestem, judetul Sibiu. Din primele date, nu ar fi pastrat distanta de siguranta si alte trei autoturisme…

- O fetița nascuta cu inima in afara trupului a supraviețuit dupa ce a fost supusa mai multor intervenții chirurgicale la Spitalul Glenfield din Leicester, Marea Britanie, scrie BBC News. Vanellope Hope Wilkins s-a nascut fara stern. Ea a venit pe lume prin cezariana, iar cand medicii au vazut ce nu este…

- Un echipaj cu asistent al Serviciului Judetean de Ambulanta Iasi a plecat, luni seara, din comuna Raducaneni spre Targu Mures, pentru a o duce pe Petronela, fetita bolnava de cancer, precum si pe mama ei, spre Spitalul de Copii din Timisoara, scrie Mediafax. Echipajul le va duce pe cele doua…

- Nașterea micuței Lucy Marie Perkins a uimit pe toata lumea, inclusiv pe medicii care au asistat-o pe mama ei. Cazul este atat de rar incat se intalnește o data la 48 de milioane de nașteri. Parinții fetiței sunt ei inșiși un caz special, sunt nascuți amandoi in același an și in aceeași zi, pe 16 august…

- In aceasta perioada, mulți parinți incearca sa pregateasca un Craciun perfect pentru copii. Doi britanici insa trec prin momente extrem de triste, dupa ce au aflat ca fetița lor in varsta de trei ani are o tumoare la creier. „Am auzit melodia ei preferata la radio și m-am gandit ca am putea sa o punem…

- Parintii unei fetite de opt ani bolnave de cancer sunt obligati de judecatori, printr-o decizie emisa in situatii de urgenta, sa continue tratamentul copilei care trebuis sa fie supusa inca unei operatii pentru a supravietui.

- O ordonanta presedintiala obtinuta in cazul fetitei pe care parintii refuza sa o opereze, cu toate ca are metastaze pulmonare, nu a fost pusa in aplicare nici la 10 zile de la emitere.

- Parintii sunt categoria de consumatori cea mai vulnerabila la presiunea sociala, fiind fortati sa cheltuiasca pentru copiii lor un buget mai mare decat isi pot permite, potrivit noului Raport al Consumatorilor privind platile efectuate de catre acestia. Acesta arata ca retelele de socializare joaca…

- "Cele trei persoane care au provocat astazi tulburarea ordinii publice si au agresat o persoana in varsta au fost sanctionate contraventional cu suma de 7000 de lei", scrie Jandarmeria pe contul sau de Facebook, atasand si o fotografie a barbatului agresat, insotita de explicatia: "Fotografia releva…

- Centrul de Sanatate Publica (CSP) din municipiul Chișinau anunța ca a recepționat, la finele saptamanii trecute, 4 370 de doze de vaccin tetravalent „Gardasil” (producator SUA - n.r.) pentru tipurile Papilloma Virusul Uman (HPV) – virus responsabil de majoritatea formelor de cancer anogenital. Acest…

- O tânara din Marea Britanie care a ucis într-un parc o fetița de șape ani a fost condamnata la închisoare pe viața. Adolescenta avea 15 ani atunci când a comis crima care a șocat o întreaga comunitate. Katie Rough, în vârsta de șapte ani, a fost sufocata,…

- De cand a devenit mama, Andreea Balan și-a schimbat prioritațile, și, așa cum era firesc, pe primul loc o pune pe fiica ei, Ella. Totuși, deși alte mamici prefera sa lase bebelușii fie in grija bunicilor, fie a bonelor atunci cand vor sa se relaxeze cateva zile, Andreea Balan pleaca in toate vacanțele…

- Andra are doar 7 ani și este sufletul petrecerilor. Fetita din Turburea este invitata alaturi de familia ei la nunti și botezuri, Andra fiind fiica unor cunoscuti artiști din zona. Familia Sgaiba a fost invitata luni la Pro TV, unde realizatorul Cata...