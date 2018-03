Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Ghitiu in varsta de 19 ani din Rohia s-a calificat vineri seara in fara superioara a concusului “Romanii au talent”. Tanara solista a cantat o doina din Maramures, impresioand juriul, care a hotarat sa-i dea patru de DA. Vezi mai jos prestatia tinerei din Maramures ZiarMM Foto: Facebook.com…

- ROMANII AU TALENT 9 MARTIE. Florin Calinescu a dat “Golden Buzz”, vineri seara, la “Romanii au talent”, iar gestul sau a fost starnit un val de reacții in mediul on-line. Laura Bisog si Grigore Luca au primit din partea actorului “Golden Buzz”, deși momentul lor nu i-a satisfacut deloc pe fanii show-ului…

- ROMANII AU TALENT 2018. Laura Bișog și Grigore Luca au cantat o piesa romaneasca din anii 90 in duet, in stilul Mirabelei Dauer și al lui Dan Spataru. Rezultatul a fost…un ropot de aplauze și un Golden Buzz care i-a trimis direct in semifinale! A apasat pe buton insa exact juratul la care nimeni nu…

- Florin Calinescu a fost fascinat de dansul unei concurente de la Romanii au talent, vineri seara, in cea de-a patra ediție a showului care a ajuns la al optulea sezon. Vineri seara, in cea de-a patra seara a sezonului 8 de la Romanii au talent, nu doar telespectatorii au ramas cu gura cascata in timpul…

- Fosta garda de corp a lui Leonard Doroftei, Valentin Vasopol, a urcat aseara pe scena Romanii au talent. Foarte sobru și cu o voce puternica, acesta i-a indus in eroare pe cei 4 jurați. Dupa ce le-a spus acestora povestea sa de viața, Valentin a marturisit ca a lasat tot in urma pentru cariera sa in…

- Vinerea aceasta, scena a fost incarcata de pasiune, efervescenta si vibratie, telespectatorii vor urmari momente uluitoare, dar si cel de-al doilea golden buzz al sezonului 8, un numar special, care i-a vrajit pe toti cei prezenti in sala prin energia transmisa.

- ROMANII AU TALENT. Lui Florin Calinescu i-au dat lacrimile, atunci cand pe scena a aparut fetița de 7 ani, Amelia. ROMANII AU TALENT. Ea și mama ei au adus magia pe scena și au impresionat tot juriul, nu numai pe Florin Calinescu. ROMANII AU TALENT. Vineri, in cea de-a treia editie „Romanii au talent“,…

- Mihaela Radulescu a avut parte de un moment inedit pe durata show-ului „Romanii au talent”. Inainte sa inceapa sa cante, Alexandru Spiridon, unul dintre concurenți, a ținut sa-i transmita un mesaj Mihaelei Radulescu. „Mihaela, te iubesc. Ești dragostea mea. Eu am venit la Piatra Neamț special sa te…

- ROMANII AU TALENT 2018: Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta, tanarul a facut senzație. Acesta a cerut patru de da!, in schimbul unei sticle de vin, pe care de altfel, a baut-o tot singur,…

- ROMANII AU TALENT. Prima apariție pe scena in debutul show-ului de vineri seara a fost parada militara, executata ca la carte. ”Pentru talent 100% romanesc, prezentați arm’!” ROMANII AU TALENT. Juriul a apreciat momentul, nu insa toți telespectatorii, unii dintre ei grabindu-se sa comenteze. ”La orice…

- Cea mai de succes și cea mai urmarita emisiune de divertisment din ultimii ani, „Romanii au talent”, s-a bazat pe un scenariu și un format bine puse la punct, dar și pe charisma și farmecul prezentatorilor. Pavel Bartoș a fost invitat la Interviurile Libertatea LIVE și a dezvaluit lucruri pe care publicul…

- „Esti facuta pentru muzica!”. Aceasta a fost reactia lui Florin Calinescu, dupa evolutia buzoiencei Bianca Mihai, pe scena de la „Romanii au Talent“. Tanara de 16 ani, eleva a Colegiului „B. P. Hasdeu”, este una dintre cele mai bune concurente de anul acesta din celebrul show de televiziune de la Pro…

- Cea de-a doua editie a sezonului 8 "Romanii au talent" a fost vineri lider de audienta pe toate segmentele de public, la nivel national peste 3,5 milioane de telespectatori urmarind spectacolul, potrivit news.ro.Pe segmentul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, show-ul…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- Curajul, ambitia si flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua editie Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, juratii si concurentii fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment si iau decizii surprinzatoare.

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE 2018: Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment și iau decizii surprinzatoare. ROMANII…

- Curajul, ambitia si flexibilitatea sunt cuvinte cheie in cea de-a doua editie „Romanii au talent“, in care membrii juriului si concurentii promit sa faca spectacol pe scena de la Pro TV, de la ora 20.30.

- Curajul, ambitia si flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua editie Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, juratii si concurentii fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment si iau decizii surprinzatoare.

- Curajul, ambitia si flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua editie Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, juratii si concurentii fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment si iau decizii surprinzatoare.

- Are doar 11 ani, dar i-a vrajit pe toți! Pentru prima data in acest sezon al emisiunii „Romanii au talent”, o concurenta a primit Golden Buzz de la Andra! Astfel Bianca Badea a ajuns direct in finala. Ea practica baletul de la trei ani. ”Mica Balerina”, cum a fost supranumita, a fost invitata in emisiunea…

- – interpretul de muzica populara și-a ras mustața pentru a se transforma in faimoasa artista – aceasta a privit momentul cu mare haz din fața televizorului Interpretul Anton Achiței este prezent pe scena muzicala de mai bine de patruzeci de ani, iar de-a lungul carierei sale a compus peste 100 de cantece…

- Mihaela Radulescu, care a plans in timp ce tanarul și-a interpretat cantecul, pe care l-a compus bazandu-se pe experiența lui de viața, l-a felicitat pentru curajul de a-și spune povestea și pentru faptul ca este un luptator, a trecut peste momentele foarte grele din viața lui. Nici Andra…

- Sezonul opt al celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent, a inceput vinerea aceasta in aplauzele publicului! Telespectatorii, impreuna cu juratii si cu Smiley si Pavel Bartos, au trait magia unui spectacol incredibil si i-au urmarit pe primii concurenti, care au inundat scena cu talentul…

- ROMANII AU TALENT PRO TV: Edina a prezentat un dans lasciv, care a ridicat pulsul masculilor din sala. Deși tanara a debutat ezitant pe scena din cauza emoțiilor, aceasta a revenit dupa cateva minute plina de incredere. Astfel, a impresionat publicul și mai ales, partea masculina a juriului.…

- Sezonul cu numarul opt al emisiunii „Romanii au talent“, de la ProTV, a debutat in forta, fiind marcat de momente spectaculoase puse in scena de cupluri de acrobati carismatici, dar si de momente emotionante care au reusit sa-i impresioneze pe cei patru membri ai juriului. Andra a apasat butonul auriu…

- Balerina Bianca Badea este primul Golden Buzz de la Romanii au talent sezonul 8. La doar 11 ani, micuța balerina din Bucurști a impresionat juriul cu dansul ei perfect, iar Andra a apasat putonul auriu care a trimis-o direct in semifinale. Inainte de a-și incepe dansul, Bianca a declarat ca baletul…

- Un concurent din noul sezon „Romanii au talent” și-a spus povestea in versuri și a starnit lacrimile Mihaelei Radulescu și mai multor oameni din sala. Artistul care și-a spus povestea pe acorduri de muzica rap s-a calificat mai departe cu patru de „DA”. „M-a durut sa te aud”, i-a transmis Andra concurentului.…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO PRO TV LIVE VIDEO PRO TV Click aici pentru a vedea Romanii au Talent Pro TV va difuza de astazi o noua ediție a show-ului Romanii au talent, cel de-al optulea sezon. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți,…

- ROMÂNII AU TALENT, 16 februarie 2018. Un nou sezon din Românii au talent debuteaza la Pro Tv, de la ora 20.30. Concurenții se lupta pentru marele premiu în valoare de 120.000 de euro.

- Cu ocazia inceperii noului sezon al show-ului „Romanii au talent”, Pavel Bartos si Smiley au fust invitati pe canapeaua de la „Vorbeste lumea”, unde au raspuns tuturor curiozitatilor despre emisiune, dar si despre viata personala. Pentru ca e traditional ca vedetele emisiunii sa se intalneasca cu mic,…

- De peste mari si tari, concurentii vin la Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent, incepand de maine, de la 20:30! In prima editie, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra si Florin raman fara cuvinte cand il vad si sunt fascinati de asemanarea…

- „Romanii au talent“ revine cu sezonul 8, vinerea aceasta, de la ora 20.30. Pro TV ofera imagini in premiera din prima editie, cu un moment impresionant de pole dance, pus in scena de cuplu carismatic. Tot vineri, sosia lui Bono de la U2 urca pe scena talentelor.

- „Romanii au talent“ revine cu sezonul 8, vinerea aceasta, de la ora 20.30. Pro TV ofera imagini in premiera din prima editie, cu un moment impresionant de pole dance, pus in scena de cuplu carismatic. Tot vineri, sosia lui Bono de la U2 urca pe scena talentelor.

- Irina Voinea, stilista lui Smiley si a lui Pavel Bartos, a lansat recent prima ei colectie pentru barbati sub denumirea INTRO. La eveniment, alaturi de Irina, au fost atat Andrei (Smiley), cat si Pavel Bartos, Andi Moisescu si Cornel Ilie.Urmareste materialul video de la eveniment.

- Smiley , Pavel Bartoș și fashion designerul Irina Voinea, care ii imbraca pe cei doi – ce mai au cei trei in comun? Unica.ro a stat de vorba cu ei, așa ca asculta clipul video și vezi ce povestesc! Vizioneaza și: Miruna Stanculescu, psihoterapeut: Nu iți pune obiective prea mari! „Mi-ar placea foarte…

- Sosia lui Bono urca maine pe scena Romanii au talent. De peste mari și țari, concurenții vin l a Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent , incepand de maine, de la 20:30. In prima ediție, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra și Florin…

- De peste mari si tari, concurentii vin la Marea Unire a Talentului in sezonul 8 Romanii au talent, incepand de maine, de la 20:30! In prima editie, sosia lui Bono urca pe scena celui mai tare show de divertisment! Andi, Mihaela, Andra si Florin raman fara cuvinte cand il vad si sunt fascinati de asemanarea…

- ROMANII AU TALENT 2018. Vineri, 16 februarie, incepe sezonul 8 al emisiunii Romanii au talent, difuzata pe Pro TV. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. …

- ROMANII AU TALENT 2018. La fel ca in sezonul precendent, emisiunea va fi prezentata de Smiley si Pavel Bartos, iar juriul va fi format de Florin Calinescu, Andi Moisescu, Andra si Mihaela Radulescu. „Acest sezon este putin diferit, deoarece ne-am propus sa descoperim talentul autohton, raspandit…

- Gimnasta Diana Boiachin, care este originara din Republica Moldova, a avut o participare fulminanta la concursul Romanii au Talent din Romania, in primavara lui 2017. Mladioasa, frumoasa, incolatacita in jurul unui cerc la inalțime și fara nici o siguranța — așa s-a prezentat, anul trecut, Moldoveanca…

- O balerina, viitoarea caștigatoare de la Romanii au talent ? Daca Andi Moisescu are talent… vrajitoresc și sta bine la capitolul previziuni, sunt toate șansele sa fie așa. Vedeta care jurizeaza concursul de talente de la PRO TV, alaturi de Andra , Mihaela Radulescu și Florin Calinescu, spune ca o fetița…

- Scena este pregatita pentru Marea Unire a Talentului, juratii show-ului suprem, Romanii au talent, sunt gata de spectacol, iar Smiley si Pavel Bartos sunt nerabdatori sa ii intampine pe romanii care lupta sa devina urmatorii eroi nationali.

- Plecand de la vechii daci, cei patru jurati, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu, si-au dat intalnire pe un varf de munte, intr-un peisaj mirific, unde, in sunet prelung de bucium, le-au dat lui Smiley si lui Pavel Bartos sarcina de a gasi in toata lumea si de a aduce acasa…

- Incepe sezonul 8 Romanii au talent. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. Plecand de la vechii daci, cei patru jurați, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra și Florin Calinescu,…

- Gabriel Stefanescu, unul dintre cei mai indragiti copii de la “Romanii au talent”, a devenit barbat in toata regula. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce s-a ales de baietelul care, in 2012, cucerea sufletele romanilor cu cantecul sau la fluier. ( CITESTE SI: Gabriel Stefanescu de la Romanii…

- Valentin Dinu a devenit faimos dupa ce a participat la un show de televiziune de la Pro TV, acolo unde a impresionat cu vocea sa. Au trecut șase ani de atunci. La 19 ani, Valentin Dinu s-a casatorit, iar in scurt timp a venit pe lume si baietelul lui Dragos Andrei. Valentin Dinu, care are o poveste…

- Pavel Bartoș, prezentatorul “Vocea Romaniei” si “Romanii au talent”, de la Pro TV, este un tatic fericit și mandru. Actorul și soția lui, Anca, au trei fetițe care ii fac cei mai fericiți parinți. “Fetele mele au o relatie foarte buna cu muzica. In primul rand, iubesc muzica lui Smiley foarte mult,…