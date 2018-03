Romanii au prins gustul croazierelor. Care sunt cele mai cautate destinatii si ce tarife au

Stiri pe aceeasi tema

- Philip Clements este un vicar care s-a retras din Biserica Anglicana si care a devenit celebru in presa tabloida din Marea Britanie dupa ce a fost pacalit de un roman de 24 de ani cu care s-a casatorit anul trecut. Presa a relatat pe larg povestea vicarului pensionat, aratand ca acesta si-a vandut o…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, si dat in urmarire internationala, a fost identificat de politistii italieni langa Roma, transmite Mediafax. Reprezentantii IPJ Cluj…

- Astfel, luna trecuta au luat nastere la noi in judet 332 de firme, fata de 204, cate s-au inregistrat in ianuarie 2017. Din cele peste 300 de noi societati din ianuarie a.c, 194 sunt Societati cu Raspundere Limitata (SRL), 63 sunt Persoane Fizice Autorizate (PFA), 68 Intreprinderi Industriale (II) si…

- MESAJE de DRAGOBETE 2018: SMS-uri, idei de felicitari și declarații de dragoste. Romanii celebreaza in fiecare an, pe 24 februarie, ziua iubirii, de Dragobete. Este momentul in care cei indragostiti au ocazia sa-si exprime si sa-si dovedeasca sentimentele, prin cele mai interesante și neașteptate gesturi…

- Bilete de avion de la 3 euro pana la 7.400. Așa s-au imparți prețurile, anul trecut, pentru Vola.ro. Agenția de turism online a ajuns la un volum tranzacțional de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24%) și o cifra de afaceri de peste 6,5 milioane de euro in 2017, cu 13% mai mult fața de anul anterior,…

- "Pentru cei care nu cunosc prea bine o limba straina sau pentru cei care doresc mai mult confort, sa aiba totul organizat, exista agentii de turism care gandesc si vand pachete complexe de turism in destinatii din intreaga lume, unele dintre ele avand si insotitor de grup roman. Se observa o crestere…

- • Duminica, 18 februarie a.c., jandarmii valceni au depistat pe strada Industriilor (in zona Platformei Chimice Oltchim) din municipiul Ramnicu Valcea, un barbat in timp ce oferea spre vanzare pește de diferite specii, dintr-un autovehicul. Jandarmii au procedat la legitimarea persoanei in cauza, și…

- Moldovenii au prins gustul calatoriilor. Statistica arata ca, anul trecut, numarul celor care au optat pentru pachete turistice oferite de agentii a crescut cu 15 la suta, fata de 2016, depasind 200 de mii.

- Un satmarean de 52 de ani a ajuns dupa gratii dupa ce a fost prins de catre polițiștii clujeni. Acesta are de executat o pedeapsa de 4 ani și 6 luni pentru inșelaciune. Joi, 15 februarie, polițiștii clujeni au observat o persoana suspecta pe Calea Turzii, care se indrepta spre zona Faget. Persoana in…

- Pe primul loc in privinta produselor alimentare consumate de catre romani se situeaza legumele si conservele din legume. Lunar, la nivel national, o persoana consuma, in medie, 9,803 kilograme de legume si conserve din legume, potrivit datelor Institutului National de Statistica valabile pentru trimestrul…

- Daca simți ca ai ochi de vultur și o minte extrem de agera, atunci inseamna ca trebuie neaparat sa accepți provocarea și sa incerci sa gasești raspunsul la cea mai tare iluzie optica a momentului!

- Un angajat al Primariei Calarași a fost prins in flagrant, dupa ce a luat mita pentru a concesiona morminte. Acesta a primit 2.000 de euro de la o persoana pentru a concesiona doua locuri de veci, au precizat reprezentanții Direcției Generale Anticorupție (DGA). Functionarul este cercetat in stare de…

- Un roman cautat la nivel internațional pentru mai multe furturi din locuinte a fost prins recent in Portugalia. Barbatul folosea o tehnica aparte pentru a patrunde in locuintele victimelor. Potrivit unui comunicat al IGPR, romanul, condamnat la doua pedepse de 3, respectiv 2 ani si 11 luni de inchisoare,…

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Bomba in showbiz-ul romanesc! Bebe Cotimanis (62 de ani) a fost vazut „calcand stramb”. Actorul a fost prins in tandreturi cu amanta tinerica. Cotimanis este casatorit de patru ani cu Florina Marcuta, make-up artist, cu care era intr-o relatie de 17 ani. Fostul jurat de la „Romanii au talent” a uitat…

- Turistii romani sunt din ce in ce mai atrasi de croaziere. Cele mai dorite croaziere sunt cele in Marea Mediterana, Tarile Nordice (Fiorduri) si Baltice cu Sankt Petersburg, insa in ultimele sase a exista o cerere ridicata pentru croaziere in Insulele Canare si Maroc. 0 0 0 0 0 0

- Unul dintre cei mai mari tour operatori din Turcia anunta zboruri charter de pe Aeroportul International Oradea. De la inceputul luni iunie si pana in la sfarsitul lunii septembrie, turistii vor putea zbura spre Antalya

- Etichetele, nu gustul, vand mezelurile! Zeci de sortimente de carnati, salam, pastrama sau muschiulet sunt promovate ca facute ca la mama acasa. In realitate, insa, sunt produse cu ingrediente pe care nu le gasesti in nicio bucatarie - aditivi, soia sau emulsie de sorici. Legea nu este incalcata. Dar…

- Tot mai multi bihoreni se arata interesati de accesarea fondurilor europene. Florin Drimbau a pornit de la 17 hectare iar acum ajunge sa exploateze nu mai putin de 170 de hectare de teren lucrate in zona Marghita.

- Pentru a celebra Mica Unire, care a avut loc in anul 1859, zeci de romani, de toate varstele, s-au prins, miercuri, in hora la Gara de Nord din Bucuresti, impulsionati de naistul Nicolae Voiculet si luati la dans chiar de tenismenul Ilie Nastase. Romanii s-au prins in Hora Unirii pe peronul Garii de…

- ”Destinații-paradis” pentru turiști sau ”locuri ideale” pentru romanii certați cu legea? In timp ce unii platesc mii de euro pentru sejururi exotice, sa se relaxeze și culturalizeze, alții le transforma in ascunzatori ideale.

- O tanara a fost agresata intim in urma cu doua zile pe o strada din Sectorul 6, in scurt timp politistii identificand si retinand un barbat de 20 de ani, pe care l-au condus la audieri si apoi l-au retinut. Surse din Politie au declarat, joi, pentru Agerpres, ca tanara este politista si agresorul…

- La data de 17 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au identificat pe raza localitații un barbat de 56 de ani, din municipiul Motru, urmarit internațional, pe numele caruia exista o semnalare emisa de catre autoritatile italiene pentru arestare in vederea extradarii. Persoana…

- Potrivit lui Ioan Dirzu, președintele PSD Alba, romanii o duc mai bine dar inca nu s-au prins: ”creștere economica peste cele mai optimiste așteptari”. Deși s-a plasat de partea lui Dragnea in razboiul acestuia cu premierul Mihai Tudose, liderul PSD Alba deputatul Ioan Dirzu se lauda cu performanțele…

- Polițiștii jibouani au fost sesizați la data de 9 ianuarie a.c., de catre un barbat din Jibou, despre faptul ca in noaptea de 8 spre 9 ianuarie a.c., o persoana necunoscuta i-a sustras din scara blocului o bicicleta, care a fost lasata neasigurata. In urma verificarilor efectuate, persoana banuita de…

- Valoarea cumparaturilor online facute de romani a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 – 2 miliarde de euro, potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC. Acest lucru ar insemna…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- Din vara lui 2017, Aeroportul Internațional Timișoara are la dispoziție mai multe destinații de vacanța care ii poate duce pe locuitorii zonei de vest catre Marea Neagra, Marea Ionica, Marea Egee sau Marea Mediterana. Mai exact, din iunie 2017 putem ajunge cu avionul spre destinații de vacanța ca: Antalya,…

- O stire, conform careia romanii care lipsesc din tara mai mult de sase luni intr-un an si nu anunta Fiscul vor fi amendati, a facut valva prin mass-media in ultima vreme. Potrivit legii, amenda este cuprinsa intre 50 si 100 de lei. Amenda este mult mai mica, in majoritatea cazurilor, fata…

- Potrivit sursei citate, la nivelul fiecarei gospodarii din Romania, venitul total mediu lunar a fost de 1.308 lei de persoana, iar cheltuiala medie totala s-a ridicat la 1.101 de lei/persoana. La nivel general, in T3 din 2017, veniturile totale medii lunare au reprezentat, in termeni nominali,…

- In acesta luna, majoritatea marilor companii aeriene au reduceri consistente la biletele de avion, de pana la 50%. Cele mai populare destinatii europene sunt Londra, Roma, Bruxelles, Madrid si Milano. Preturile incep de la 16 euro de persoana, dus-intors, cu taxe de aeroport incluse, pentru un bilet…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani și o luna, pentru savarsirea infractiunii de deținere de droguri de mare risc fara drept. In data…

- Legea falimentului personal, cea care ar putea ajuta romanii ce intampina probleme la plata datoriilor catre banci sau alți creditori a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, dupa doi ani de amanari.

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost prins de politisti luni dimineata. El este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele. Barbatul ar fi fost recunoscut de catre colegii sai si astfel s-a…

- Spațiile de cazare din statiunile montane de pe Valea Prahovei au fost ocupate aproape complet, iar cele din stațiunile balneare sau de pe litoral au avut de asemenea cautare. Dintre cei aproape 170.000 de turiști, o mare parte au preferat destinatii cu traditie, cel mai mare numar de locuri…

- Peste 167.000 de turisti romani au ajuns in statiunile din tara de Revelion, cu 5,5% mai mult decat in anul precedent. Acestia au cheltuit aproape 37 de milioane de euro, in crestere cu 11% fata de Revelionul anterior, potrivit Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, in timp ce tarifele percepute…

- Romanilor le place sa se rasfete de sarbatori si indiferent cat de putin castiga, cheltuiesc de la an la an tot mai mult. Acasă, în familie, pe pârtiile de pe Valea Prahovei sau în ţările calde, cu brad împodobit pe plajă, la 35 de grade, Moşul i-a găsit…

- Experienta ca banchet sau Un altfel de scriitor Un bunic, un tata sau un unchi sfatos – multi si-ar fi dorit un astfel de martor nepretuit de la care sa afle cum s-au petrecut de fapt lucrurile in familie, cum se explica atatea conflicte absurde, de ce un var talentat a avut o soarta haina si un nepot…

- Turcia se mentine in top trei destinatii preferate de romani, iar Antalya, cunoscuta ca fiind Riviera Turciei, este de departe cea mai populara printre turisti. Romanii care aleg Turcia pentru vacanta de vara isi aloca un buget de 400-600 de euro/persoana, insa in ultima perioada exista un interes…

- "La fel ca cehii, sarbii sau slovenii, datele arata ca romanii sarbatoresc Anul Nou in strainatate, unsprezece destinatii din Top 20 fiind in afara tarii. Cele mai multe destinatii sunt din tarile vecine. Printre acestea se numara Viena, Budapesta sau Praga", se precizeaza in analiza citata de Agerpres. …

- Echipa momondo.ro a analizat cautarile de zbor efectuate pentru perioada sarbatorilor si dezvaluie catre ce destinatii iau romanii avionul la final de an si din ce tari exista cea mai mare cerere de zbor catre Romania de Craciun, comparativ cu anul 2016 .

- Aproximativ 17% din cetatenii UE si-au gasit spatii de locuit (camere, apartamente, case, casute de vacanta, etc.) in ultimele 12 luni, de la o alta persoana particulara via siteuri de Internet sau aplicatii, romanii fiind mult sub media din UE, potrivit unui sondaj realizat de Eurostat. In…

- Romanii sunt din ce mai dornici de evenimente inedite pentru a marca momentele importante din viata lor, iar nuntile organizate pe plaja sunt un trend in crestere in randul acestora. Ioana Selner, fondatoarea Nunta pe plaja ne-a povestit ce destinatii prefera romanii si ce buget aloca pentru asemenea…

- Romanii din diaspora se considera in inferioritate fața de minoritațile din Romania, din cauza distribuirii bugetului de stat. Astfel, aceștia le-au trimis un mesaj parlamentarilor in care solicita Parlamentului alocarea unui buget de 20 de milioane de euro.

- Legendarul muzician Johnny Hallyday, care a murit pe 6 decembrie la varsta de 74 de ani, a fost cea mai cautata persoana pe Google in Franta anul acesta, a anuntat miercuri gigantul american, citat de AFP.Citeste si: Statistici ULUITOARE: Romanii ar accepta si joburi PROST PLATITE. Ce conditie…