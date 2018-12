Romanii au platit cu pana la 15 % mai mult pentru vacanta de Sarbatori; cele mai cautate, statiunile montane autohtone si destinatiile exotice

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au platit cu 10-15% mai mult in acest an pentru vacantele din perioada Sarbatorilor de iarna, cele mai multe cereri fiind pentru statiunile montane autohtone - Sinaia, Poiana Brasov, Busteni si Paltinis, dar si pentru destinatii exotice, precum Mauritius, Maldive, Republica Dominicana, Egipt,…

- Acordarea voucherelor de vacanta au scazut cu 30% cererea familiilor, in special a celor cu copii, pentru destinatiile exotice de Revelion, in favoarea celor autohtone, apreciaza specialistii in turism.

- • Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova: pentru Craciun si Revelion exista unitati care sunt rezervate integral Violeta Stoica 33.148 de lei. Acesta este prețul solicitat de proprietari pentru inchirierea unei vile din Sinaia cu condiții de cinci stele – adica pentru 12 persoane,…

- Problemele au inceput sa apara, miercuri, dupa ce a nins in mai multe zone din țara. La Paltiniș, un autocar cu 46 de copii a ramas blocat din cauza stratului de zapada care s-a depus pe drum in doar cateva ore. De asemenea, pe DN1A, in apropiere de Valenii de Munte, mai multe camioane au derapat din…

- Traficul este aglomerat, duminica, pe DN 1, Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni si intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers catre Capitala, din cauza numarului mare de turisti care se intorc din statiunile montane. Viteza de deplasare este de 30 km/ora.

- Rezervarile facute de romani pentru vacantele de Revelion au inceput timpuriu anul acesta, inca din luna februarie, conform datelor oferite de Vola.ro. Romanii care mai stau inca pe ganduri pentru rezervarea vacantei de Revelion mai au la dispozitie si...

- Mare parte din pensiunile si vilele din Maramures si Bucovina sunt rezervate inca din primavara pentru noaptea de Revelion. La fel si hotelurile de lux din Poiana Brasov, Paltinis si Baile Felix, chiar daca un pachet de Anul Nou costa intre 1.000 si...

- "'Prima Casa' a fost un program bine construit de la inceput, chiar daca nu a avut rol social in niciun fel. El nu a avut rol social. El a fost construit in anul 2009 sau 2010, cand era o inghetare completa a creditului bancar post-criza si nu se mai construia nimic, locuinte, si atunci guvernul…