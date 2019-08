Romanii au platit 192.000 de nopti cu vouchere de vacanta in vara anului 2019

In sezonul de vara 2019 s-au inregistrat peste 190.000 de nopti platite cu vouchere de vacanta, cu 269% mai mult decat anul trecut, cand au fost doar 52.000 de nopti platite cu tichete.



Litoralul, Valea Prahovei, statiunile balneare si principalele orase din tara sunt in topul destinatiilor alese de romani pentru vacanta de vara in Romania, conform platformei de rezervari hoteliere Travelminit.ro.



Explozie a rezervarilor folosind vouchere de vacanta. Crestere cu aproape 300% in 2019



Daca in anul 2018 romanii erau reticenti sa foloseasca voucherele de vacanta si multe…