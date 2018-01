Romanii au luat cu asalt Valea Prahovei de Revelion! Statiunile Sinaia, Busteni si Azuga au fost ocupate 100%

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la anexa unei cabane din statiunea Azuga, judetul Prahova, 13 turisti fiind evacuati preventiv, anunta Mediafax. Potrivit ISU Prahova, incendiul a izbuncit la anexa unei cabane din Azuga, arzand acoperisul pe o suprafata de 32 ...

- Statiunile Sinaia si Busteni se afla in topul destinatiilor preferate de romanii care petrec vacanta de Craciun in tara, gradul de ocupare a locurilor de cazare la Sinaia fiind de aproape 80 la suta, in timp ce, in Busteni, putin peste 70 la suta dintre locurile de cazare sunt rezervate pentru aceasta…

- Politistii din Prahova au ridicat o tona de articole pirotehnice in urma celor 8 perchezitii efectuate joi, la Campina, la persoane banuite de operatiuni ilegale cu astfel de produse, informeaza IPJ Prahova."De la locatiile perchezitionate, politistii au indisponibilizat si ridicat o tona…

- Violeta Stoica Sarbatorile de Iarna inseamna pentru mulți dintre romani petreceri in familie, acasa sau in stațiunile montane, inclusiv in cele de pe Valea Prahovei. Puțini cunosc, insa, condițiile de dincolo de ușile inchise ale bucatariilor unor restaurante din locații aflate in stațiunile montane…

- V. Stoica Agenția Naționala pentru Locuințe a recepționat, in urma cu cateva zile, 69 de apartamente, construite la Sinaia și amplasate pe „Intrarea Lalelelor“. Cu un regim de inalțime parter plus trei etaje și mansarda, noile blocuri ANL cuprind apartamente destinate inchirierii, fiind cele mai multe…

- ♦ Compania Diavist Product a intrat in insolventa in anul 2012, iar in planul de reorganizare se mentioneaza ca administratorul special a propus vanzarea activelor societatii. Cris-Tim, unul dintre cei mai mari procesatori de carne de pe plan local, a preluat activele firmei Diavist Product…

- Grupuri de colindatori și pastratori de tradiții din Argeș, Sibiu, Harghita, Prahova și Covasna au participat la cea de-a 27-a ediție a Festivalului de colinde și obiceiuri de iarna "Craciunul la romani", care s-a incheiat, duminica, la Sfantu Gheorghe. Câteva dintre cele…

- "In luna cadourilor, alege sa daruiești o șansa la viața", acesta este motto-ul sub care se va desfașura campania de donare de sange organizata de Școala Postliceala "Louis Pasteur" din Campina, in colaborare cu Centrul de Transfuzii Sanguine din Ploiești.

- Amicalul „lupilor galbeni” cu CS Blejoi – ultimul al anului 2017 pentru Petrolul, se va juca astazi, de la orele 11,00, pe stadionul sintetic din Campina! Programat initial la Parcul Vest, tot pe teren sintetic, jocul a fost mutat din motive obiective, din cauza ploii cazute, terenul de langa Ploiesti…

- Ziua Nationala a Romaniei a fost plina de evenimente nedorite si neplacute in Campina si imprejurimi. Dupa accidentul de pe Calea Doftanei, in care a fost implicat un barbat de 82 de ani, caruia i s-a facut rau la volan, si incendiul de la Telega, in urma cu putin timp, la Breaza, o femeie a suferit…

- V. Stoica O parte a partiilor de schi din stațiunile de pe Valea Prahovei au fost deschise, de ieri, pentru turiștii iubitori de sporturi de iarna. Deși, din cauza vantului puternic, ieri dimineața unele instalații de transport pe cablu nu au funcționat, romanii care s-au imbulzit la propriu sa ocupe…

- Administratorii de domenii schiabile de pe Valea Prahovei au deschis oficial joi mai multe partii pe care stratul de zapada masoara pana la jumatate de metru. La Sinaia si Azuga, preturile pentru telegondola si skipass sunt in acest sezon aceleasi ca in sezonul trecut, iar la Sinaia telegondola operata…

- Poveste inspirata din filmele de groaza in județul Prahova, unde un barbat din Breaza a dormit in pat cu sora moarta. Deși femeia murise de aproape un an, individul a ascuns totul pentru a-i incasa pensia de handicap. Individul de 58 de ani a fost reținut de Poliție. Constantin Istrate s-a dat singur…

- Un incendiu a izbucnit cu putin timp in urma, la o casa din cartierul Podu Vadului, Breaza, judetul Prahova.Mai multe autospeciale cu 13 pompieri si o ambulanta SMURD s au deplasat la fata locului.Incendiul de manifesta pe o suprafata de 5 mp si s a produs de la explozia unui televizor.Evenimentul s…

- Nicoleta Dumitrescu Statiunile montane de pe Valea Prahovei sunt, si in acest an, in topul preferintelor pentru petrecerea minivacantei de 1 Decembrie. Sinaia, dar si Busteni si Azuga vor fi pline ochi de turisti la acest sfarsit de saptamana, confirmarea venind prin numarul mare de locuri de cazare…

- Unitatile de cazare din statiunile de pe Valea Prahovei sunt ocupate in proportie de 70 la suta pentru Craciun de 95 la suta de Revelion, anunta operatorii din turism. Cele mai cautate statiuni sunt, potrivit rezervarilor, Sinaia, Busteni si Azuga. Potrivit datelor furnizate de Ascoiaţia pentru…

- Cea mai buna stațiune de schi din Romania a fost desemnata ”Perla Carpatilor”, din Sinaia, in cadrul Galei World Ski Awards, din Austria. Este pentru prima oara cand Romania este inclusa pe lista nominalizarilor. Primaria Sinaia anunta ca ”Perla Carpatilor”, cum este supranumita statiunea, a castigat…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, o prima situatie a fost sesizata la Busteni, la ora 18,15, fiind semnalata prezenta unei ursoaice insotita de doi pui pe o strada din oras. Dupa aproximativ o ora, echipajele au fost solicitate sa intervina intr-un caz similar in…

- Duminica, in jurul orei 13, polițiști din cadrul Secției Rurale nr. 4 Campina au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre un posibil transport ilegal de material lemnos. Polițiștii s-au deplasat in locul indicat și au depistat doi barbați din comuna Brebu, in timp ce transportau,…

- Prahovenii consuma apa de calitate. Aceasta este concluzia reprezentantilor societatii Hidro Prahova dupa ce au fost realizate recent analize specifice in patru localitati din judet. Este vorba despre: Campina, Breaza, Plopeni si Azuga Iata rezultatul analizelor pentru probele privind calitatea in Campina:…

- Nu doar elevii din primul an de la Școala de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” din Campina au depus, la sfarșitul saptamanii trecute, juramantul, un astfel de eveniment derulandu-se și la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” din Boldesti-Scaeni. Potrivit unui comunicat…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 noiembrie 2017, a lui Ninel Cercel, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, cu privire la savarșirea infracțiunii…

- Ninel Cercel, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost retinut vineri seara, pentru 24 de ore, de procurorii DNA, fiind acuzat de savarsirea infractiunii de santaj. Procurorii spun ca "exista date si probe" din care reiese ca la data de 31 octombrie 2017, in statia Comarnic,…

- "Cercel Ninel, profitand de functia de secretar de stat, i-a solicitat direct sau prin intermediari, partii vatamate, in mod imperativ sa-si dea demisia din functia de manager al CZM Brasov, caci in caz contrar va fi demis, chiar daca incidentul nu s-a produs pe raza sa teritoriala de responsabilitate.…

- In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza, exista date și probe care contureaza urmatoarea stare de fapt: La data de 31.10.2017, in stația Comarnic, jud. Prahova, aflata in raza teritoriala a sucursalei București din cadrul CFR Marfa SA, s-a constatat un inceput de incendiu la un tren…

- Medicii Serviciului de Ambulanta Prahova au intervenit in 3 localitati din Prahova, unde s-au inregistrat cazuri de tentativa de suicid. Prima interventie a avut loc la Breaza, in jurul orei 12, unde o tanara in varsta de 32 de ani a incercat sa-si puna capat zilelor inghitind mai multe medicamente.…

- Pompierii militari din cadrul ISU Prahova, care au participat in linia intai in ziua in care un tren plin cu nitrat de amoniu a fost cuprins de flacari chiar in momentul in care a ajuns in dreptul localitatii Breaza, au fost inaintati in grad inainte de termen.

- Seful Politiei Transpoturi Feroviare Prahova, Madalin Stroe, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca a fost deschisa o ancheta penala, dupa incendiul produs marti la marfarul incarcat cu aproape 2.000 de tone de nistrat de amoniu. „Am intocmit un dosar penal. Se fac cercetari pentru distrugere…

- Potrivit CFR Infrastructura, impiegatul de miscare din statia Comarnic Ilie Serban a oprit trenul de marfa incarcat cu nitrat de amoniu, dupa ce a observat o degajare de fum cand trenul tranzita statia. ”La trecerea trenului prin statia Comarnic am observat o degajare de fum la un boghiu.…

- "Din punctul nostru de vedere, problema este rezolvata. A fost un risc mare, dar din fericire s-a terminat cu bine", a declarat pentru AGERPRES Raed Arafat. Acesta a aratat ca oamenii din zona care au fost evacuați se pot intoarce acasa. "Erau 25 de vagoane dintre care unul singur de…

- Populatia din Breaza a fost evacuata, marti seara, pe o raza de un kilometru in zona garii unde se afla trenul incarcat cu nitrat de amoniu al carui vagon fumega, pompierii deschizand containerul si actionand pentru inundarea acestuia, incendiul fiind localizat. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Incendiul care a izbucnit, marti, la un vagon al unui tren de marfa incarcat cu nitrat de amoniu a fost lichidat dupa o interventie care a durat peste doua ore, localnicii care au fost evacuati urmand sa revina la casele lor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pericol de explozie intr-o gara din judetul Prahova, dupa ce au fost semnalate probleme la un tren de marfa. Traficul feroviar este intrerupt intre Campina și Comarnic. Pompierii prahoveni intervin, marti seara, in gara Breaza Nord, pentru asigurarea masurilor specifice la un vagon incarcat cu nitrat…

- Șase echipaje de pompieri ale ISU Prahova, unul de descarcerare și o ambulanța SMURD intervin, marți seara, in Breaza nord (Gura Beliei), dupa ce autoritațile au fost alertate ca de la un vagon incarcat cu nitrat (azotat) de amoniu iese fum.

- Jandarmii prahoveni au avut, in weekend, șapte intervenții, in patru localitați din județ, in urma semnalarii prezenței animalelor salbatice. Echipajele au fost solicitate la Breaza, Bușteni, Azuga, dar și la Valcanești, unde un cioban a fost atacat de un urs, informeaza telegrama.ro. Victima, in varsta…

- V. Stoica Secretarii de comuna (juriști) și arhitecții-șefi par sa fie printre cele mai dificile funcții publice de conducere din cadrul autoritaților locale. Secretarii sunt juriștii care raspund de legalitatea tuturor documentelor – inclusiv a hotararilor consilierilor locali – care ies dintr-o primarie,…

- Muncitor mort in fața Primariei din Breaza. Barbatul s-a prabușit de la aproape șase metri inalțime, impreuna cu un coleg, dupa ce au cazut cu schela. Cei doi muncitori lucrau la renovarea fostului Camin Cultural din Breaza. In timp ce lucrau la planșeul cladirii, barbații au cazut cu tot cu schela…

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista actualizata a locurilor de munca vacante in Ploiesti si in localitatile invecinate: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS – D.S.T. SRL Agent de securitate Ploiesti, str. Veniamin Costache, nr.4, bl. 27G, ap.3, parter : 0720081581…

- Violeta Stoica Cifre alarmante anunțate public de șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova, Mihai Dragan: circa 20 la suta dintre imobilele expertizate la nivel național și incadrate in clasa I de risc seismic se regasesc pe raza județului Prahova, fiind, in mare masura, cladiri de locuit…

- Secția Ploiești are in dotare utilaje multifuncționale proprii vechi de peste 20 de ani Violeta Stoica Cei 291 de kilometri de drumuri naționale care strabat județul Prahova vor fi deszapeziți – potrivit declarațiilor șefului Secției Drumuri Naționale Ploiești, Ionel Ciobanu – de o asociere de firme…