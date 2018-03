Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj va intalni astazi de la ora 20:45 in Gruia in primul meci al primei etape din acest sezon al play-off-ului Ligii i formația CSM Poli Iași. Ajunși cu mult noroc in play-off datorita situației mai bune intr-un clasament in trei cu FC Botoșani și Dinamo, echipe cu care a terminat sezonul regular…

- Un polițist din Arad a fost retinut, in noaptea de marți spre miercuri, de catre colegii sai, dupa ce, beat fiind, a calcat cu mașina un biciclist care traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni. Șoferul, agent de poliție la o secție din oraș, gonea cu viteza nebuna pe bulevard, in condițiile…

- Simona Halep a primit o mașina noua. Reacția numarului 1 mondial. Simona Halep a avut parte de o surpriza inainte de Indian Wells . Simona Halep a primit un cadou foarte scump din partea unuia dintre sponsorii sai: va conduce o mașina decapotabila al carei preț de plecare depașește 80.000 de euro. Simona…

- Doi barbați și-au vazut moartea cu ochii, dupa ce s-au rasturnat cu mașina la scurt timp de cand au pornit intr-o cursa nebuna. Din fericire, deși impactul a fost unul violent, doar pasagerul aflat pe scaunul din dreapta șoferului a fost ranit. Polițiștii i-au facut dosar penal celui aflat la volan,…

- ROMANII AU TALENT. Lui Florin Calinescu i-au dat lacrimile, atunci cand pe scena a aparut fetița de 7 ani, Amelia. ROMANII AU TALENT. Ea și mama ei au adus magia pe scena și au impresionat tot juriul, nu numai pe Florin Calinescu. ROMANII AU TALENT. Vineri, in cea de-a treia editie „Romanii au talent“,…

- Mihaela Radulescu a avut parte de un moment inedit pe durata show-ului „Romanii au talent”. Inainte sa inceapa sa cante, Alexandru Spiridon, unul dintre concurenți, a ținut sa-i transmita un mesaj Mihaelei Radulescu. „Mihaela, te iubesc. Ești dragostea mea. Eu am venit la Piatra Neamț special sa te…

- Kieron Durkan, un popular fotbalist englez, a fost gasit mort in masina sa, care era parcata intr-o rezervatie naturala. Kieron Durkan a fost gasit la Wigg Island, in Runcon, oras industrial si port din nord-vestul Angliei, unde acesta a copilarit. Poliția a declarat ca nu exista circumstanțe suspecte…

- Prin programul „Rabla” nu va mai fi acceptata orice mașina. Romanii care vor sa se foloseasca de programul „Rabla” pentru a-și schimba vechea mașina vor fi nevoiți sa aiba obligatoriu acest document, daca proiectul de lege va fi adoptat. Conform unui proiect de act normativ aflat in dezbatere, mașinile…

- Se dau bani: statul da un nou ajutor de 4.500 de lei! Uite cum poti intra in posesia banilor Potrivit unui nou proiect de lege romanii ar putea primi de la stat un ajutor de 4.500 de lei. Programul, care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto, prevede ca posesorii…

- Propunerea legislativa privind sustinerea eliminarii autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani si acordarea de voucher valoric, in suma de 4.500 de lei, pentru achizitia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus si surse alternativ/ecologice a fost pusa de curand…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- "Vom finanta in continuare, dupa aprobarea Fondului de Mediu, programul pentru reinnoirea parcului auto national - vechiul "Rabla Clasic", prin care fiecare dintre noi care avem acasa o masina mai veche de opt ani, sa putem sa o dam si sa primim printr-un ecobonus de 6.500 de lei, acelasi pe care l-am…

- Romanii ar putea sa primeasca, in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar și reducerea…

- Un roman și-a uitat soția intr-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea orașului Szeged. Barbatul a condus apoi sute de kilometri, in timp ce femeia se afla in parcare, fara telefon, fara bani și fara niciun document asupra ei, relateaza Hirado.hu. Romanii mergeau cu mașina…

- "Ati vazut probabil acest val de declaratii de unire cu Romania din partea comunelor din Republica Moldova. Astazi avem o noua declaratie, am ajuns la 39", a afirmat Codreanu, la dezbaterea intitulata "Basarabia si Timocul".Primarii, prezenti la dezbatere, au explicat cum au ajuns la declaratia…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala un eșec umilitor trait in Romania. Frumoasa moldoveanca și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și ca sa se simta mai romanca, ea și-a dorit sa obțina cetațenie romana. Din nefericire,…

- Sindicatul Politistilor Europeni „Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Soții care au devenit virali cantand in metroul din Paris, Marius si Georgiana, au venit la „Romanii au talent”. Prestația lor i-a impresionat pe jurați, care le-au oferit fiecare cate un „DA” soților deveniți celebri pe internet. „Soția mea nu a vrut sa spuna, dar visul ei a fost sa apara in fața Andrei”,…

- Romanii nu vor "prima masina". Programul prin care tinerii puteau primi sprijin financiar din partea statului, atunci cand isi luau primul autoturism nou, arata ca un esec. Anul trecut nu a fost dat niciun credit, anul acesta bugetul este mult mai mic. Iar bancile profita de birocratia impusa de stat.

- Doi tineri si-au terminat programul in magazinul in care lucrau si nu au mai putut astepta sa ajunga acasa. Au dat frau liber hormonilor chiar pe o masa din magazin, iar imaginile cu ei au ajuns rapid pe internet.

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar luni se vor acorda 8 medalii de aur, la snowboard (slopestyle feminin), patinaj artistic (proba pe echipe), schi alpin (slalom urias feminin), biatlon (urmarire feminin si masculin), patinaj viteza…

- In urma cu sase ani, Gabriel Stefanescu si tatal lui, Radu, faceau furori in emisiunea „Romanii au talent”. Cei doi au reusit sa cucereasca publicul cu un cantec la fluier, respectiv la chitara. Momentul a emotionat o tara intreaga, iar cei din sala au fost impresionati pana la lacrimi. Talentul celor…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție au dispus trimiterea in judecata, in libertate, a lui Decebal Silviu Draghis, cunoscut mai ales pentru denuntul impotriva lui Gheorghe Stefan (fostul primar spunea despre el…

- Apartamentele disponibile spre vanzare, atat noi, cat și vechi, au continuat sa se scumpeasca și in prima luna a anului 2018, prețul mediu pe metrul patrat util ajungand la 1.172 de euro, potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro. Astfel, prețurile s-au majorat cu 0,69% la nivel național,…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului Finantelor, Eugen-Orlando Teodorovici, sa raspunda la trei intrebari-cheie privind domeniul fiscal, la inceputul mandatului sau. Inceputul anului 2018 ne-a gasit in toiul unui scandal urias legat de depunerea Formularului 600. Romanii care obtin venituri…

- La nivelul Uniunii Europene, conform statisticilor, peste 30% din populație face sport zilnic, timp de minim doua ore. În România, media este de numai 7, 8%, ceea ce reprezinta un semnal de alarma în ceea ce privește starea de sanatate a românilor. Românii sunt dependenți…

- Proiectul de buget pentru Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) prevede o reducere cu peste 36% a fondurilor alocate pentru programul Rabla, ceea ce inseamna ca numarul de vouchere va fi semnificativ mai mic.

- Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national „Rabla” va avea o alocare din credite bugetare de 150 de milioane de lei, in anul 2018, respectiv de 133 milioane lei pe baza creditelor de angajament, potrivit proiectului de buget publicat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) si citat…

- S-au aflat sumele pe care le vor primi romanii care renunta la masinile vechi! Acestia ar putea incasa intre 6.500 si 9.200 de lei daca isi iau una noua prin programul Rabla, care se va desfasura si anul acesta. Nu se stie, insa, cat vor mai avea de asteptat pana vor putea incepe demersurile, deoarece…

- Programul Rabla, prin intermediul caruia romanii isi pot schimba masinile vechi cu unele noi, va continua si in anul 2018, conform legislatiei in vigoare. Astfel, persoanele fizice vor putea cere de la stat peste 9.000 de lei, bani pe care nu vor trebui sa-i returneze.

- Intr-o lume in care mașinile deja se conduc singure, sunt puțin cei care se mai gandesc la istorie. Care este insa cel mai vechi automobil care circula pe strazile de la noi inmatriculat cu numere romanești?

- Piața de mașini reprezinta un subiect controversat în țara noastra din pricina taxelor auto și a raportului de mașini noi cu second hand, dar haideți sa vedem și aspectul global al acesteia.Istoria taxei auto în diferitele ei forme va avea un nou episod in 2018. La 1 ianuarie…

- Romanii care vor sa instaleze, sa modifice sau sa inlocuiasca integral sistemul de incalzire al locuintei, astfel incat sa utilizeze energie regenerabila, vor putea solicita de la stat o suma de pana la 8.000 de lei, prin programul Casa Verde, scrie avocatnet.ro . Mai exact, persoanele fizice vor putea…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Veche de aproape 225 de ani, biserica a trecut prin vremuri grele, care au marcat la propriu lacasul de cult. Intr-o simpla vizita aici se pot vedea pe pereti urmele gloantelor care au fost trase in momente tensionate.

- In ultimele zile ale anului trecut, Ministerul Mediului a schimbat metoda de calcul a taxelor și contribuțiilor la fondul pentru mediu. Legea lasa o marja mare de apreciere inspectorilor Administratiei Fondului pentru Mediu. Romanii vor suporta o taxa de depozitare, pe langa taxa de salubrizare. Modificarile…

- Soferii vor avea parte de o noua taxa, iar ea va fi cu atat mai mare cu cat masina polueaza mai mult. Noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, ea urmand sa fie calculata in functie de gradul de poluare…

- Mai mulți turiști români au decis sa-și petreaca Revelionul într-o stațiune montana din Serbia, însa, ajunși acolo, și-au dat seama ca n-a fost cea mai buna idee. Românii au ramas fara mașinile personale pe care le lasasera în parcarea hotelului la care s-au cazat. …

- Mii de oameni sunt asteptati sa petreaca Revelionul in strada, primariile marilor orase organizand concerte si focuri de artificii. Pentru spectacole au fost alocate zeci de mii de lei de la bugetele locale....

- In 2017, la fiecare masina noua s-au inmatriculat cinci masini vechi, dar asta este pe cale sa se schimbe. Pentru anul viitor, autoritatile pregatesc o noua taxa, care i-ar putea determina pe soferi sa se gandeasca de doua ori inainte sa cumpere o masina la mana a doua. 2018 ar putea aduce o schimbare…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a prelungit, pana in 2020, schema de ajutor pentru transportul combinat tip RO-LA, prin care se stimuleaza trecerea transportului de marfa dinspre transportul rutier catre calea ferata, in scopul reducerii emisiilor de CO2 de la ...

- Noua taxa auto se va aplica tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au achitat sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto la masina, spune Cristian Muntean, presedintele Asociației Societaților de Service Auto Independente (ASSAI), potrivit economica.net. “Noua taxa auto se va…

- Un loc de munca mai prost platit, dar cu mai mult timp liber, ar fi o oferta acceptata de 55% dintre romani, in contextul in care Romania trece printr-o criza pe piata muncii, potrivit unui studiu efectuat de Hunters, divizie a companiei de cercetare Unlock Market Research, scrie News.ro. Citeste…