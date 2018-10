Stiri pe aceeasi tema

- A 25-a ediție a Salonului Auto București & Accesorii 2018 va avea loc in perioada 11 – 21 octombrie, cu participarea marcilor internaționale, o expoziție de mașini de epoca și un spațiu destinat exclusiv maținilor electrice, scrie Mediafax.La SAB & Accesorii 2018 participa Abarth,…

- Piata auto din Romania a inregistrat o crestere de 22% in primele opt luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2017, volumul total al livrarilor de autovehicule ajungand la 119.093 de unitati, arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), informeaza…

- Numarul inmatricularilor de masini noi a facut un salt in luna august, fiind cu 137% mai mare decat in perioada similara a anului trecut, la un total de 28.546 unitati, in conditiile in care dealerii auto de pe piata locala se straduiesc sa livreze ultimele masini omologate sub vechiul standard…

- Mercedes-Benz preyinta la Stockholm, mult-asteptatul sau SUV electric, EQC, marcand inceputul atacului german impotriva dominatiei Tesla pe piata automobilelor premium care functioneaza pe baza de baterie, relateaza Reuters conform News.ro . Mercedes-Benz, divizie a grupului Daimler, grupul BMW si Audi…

- Aproximativ 75.300 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 33% comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce inregistrarile de autoturisme rulate s-au diminuat cu 6,87%, pana la 274.195 de unitati, arata statistica Directiei Regim…

- „Piata auto second-hand din Romania este dominata de samsari, iar dealerii auto abia reusesc sa ajunga la 15% cota de piata din totalul tranzactiilor. Dealerii sunt de multe ori in dificultate si castiga greu cota de piata pentru ca atunci cand vinzi masini corecte - kilometri reali, istoric verificabil…