Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a transmis, pe Facebook, un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale. Instituția indeamna romanii sa mearga la vot pe 26 mai, la alegerile europarlamentare.„Fie ca... toți romanii sa mearga la votul pentru Alegerile Europene, pe 26 mai! #dedataastavotez #alegeriUE2019 #EP2019…

- Noaptea de Paște s-a desfașurat cu peripeții pentru cateva zeci de romani stabiliți in Anglia in orașul Wolverhampton, orașel apropiat de Birmingham. Potrivit unui martor cațiva petrecareți au incercat sa intre in biserica. Oamenii pareau sa fie beți. In momentul in care li s-a interzis acest lucru,…

- „Sarbatoarea Invierii Domnului este pentru toti credinciosii ortodocsi un prilej de bucurie, de speranta, de apropiere de familie, pentru ca acestea sunt lucrurile care reprezinta cheia binelui pentru viitor. Aceasta perioada trebuie sa fie una in care reflectam asupra lucrurilor cu adevarat importante…

- ​Lasat fara ministru al Justiției în Guvernul Dancila, Calin Popescu Tariceanu spune doar ca portofoliul era al celor de la PSD și-l lauda pe Tudorel Toader pentru „gesturile curajoase” pe care le-a facut. „​Este în dreptul celor de la PSD sa decida cine sunt miniștrii…

- Postarea a aparut pe pagina de Facebook a partidului cu cateva minute inaintea adoptarii bugetului in Parlament. POSTAREA DE PE PAGINA DE FACEBOOK A PSD “Bugetul acestui an aduce investiții mai mari decat oricand și continua sa imbunatațeasca viața oamenilor. Romanii din Regiunea de nord-estul…

- Vești bune pentru romanii care au lucrat in grupele I si a II-a de munca. Primele pensii recalculate vor fi platite inainte de Paste, spun surse din ministerul Muncii, citate de Romania TV. Zilele acestea se termina tiparirea primelor taloane de pensie dupa recalculari, iar plațile se fac in luna aprilie.…

- Un scurt istoric despre cum s-a ajuns in actuala situație. Prima licitație a primariei pentru un nou contract de salubrizare stradala a fost lansata in aprilie 2018, cu doar cateva luni inaintea expirarii contractului cu Retim, insa a fost un eșec. Valoarea estimata a contractului, pe patru ani,…

- Cartile de identitate emise de statele membre ale UE raman valabile pentru accesul transportatorilor romani in Marea Britanie, dupa data de 29 martie, insa aceasta situatie se va modifica pe parcurs, in functie de viitoarea relatie dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana, se mentioneaza in raspunsul…