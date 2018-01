Romanii au facut cumparaturi online de 2,8 miliarde de euro in 2017: Plata cu cardul a crescut, dar rambursul ramane la putere

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au prins gustul cumparaturilor online. Aproape 3 miliarde de lei cheltuiți in 2017 prin comerțul electronic Romanii au prins gustul cumparaturilor online, iar rezultatele pe anul care tocmai s-a incheiat i-au surprins pana si pe cei mai importanti actori din piata e-commerce. Aproape 3 miliarde…

- Potrivit cifrelor și estimarilor principalilor jucatori din comerțul electronic românesc împreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro în 2017, cu peste 40% mai mult decât în 2016, când s-au înregistrat 1,8 – 2 miliarde…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- Valoarea cumparaturilor online facute de romani a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 – 2 miliarde de euro, potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC. Acest lucru ar insemna…

- Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 6,9 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost in noiembrie de 1,12 miliarde euro, in crestere cu 29,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi luna a anului anterior,…

- Datoria globala totala a crescut la finele celui de-al treilea trimestru din 2017 la valoarea record de 233.000 de miliarde de dolari, cu 16.000 de miliarde de dolari mai mult decat la finele aceleiasi perioade din 2016, arata Institute of International Finance, citat de Quartz. Companiile…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna noiembrie 2017, se cifreaza la 5,46 miliarde de lei, in scadere cu 0,84% fata de suma raportata in octombrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 9,47%, la 6,25 miliarde de lei (echivalent),…

- Camera Deputatilor a lansat un anunt de participare la licitatie deschisa pentru furnizare de carburanti auto in anul 2018, valoarea estimata a contractului fiind de 1,7 milioane de lei, fara TVA, iar in cazul in care acesta s-ar prelungi pana in aprilie 2019, de 2,2 milioane de lei, fara TVA. Astfel,…

- Expunerea totala a celor 7.900 de solicitari de dare in plata este de 2,2 miliarde de lei, conform Raportului de Stabilitate Financiara al BNR. Ponderea creditelor denominate in franci elvetieni in total solicitari de dare in plata este de 42%. Datele statistice prezentate de banca centrala…

- Piata comertului online din Romania va ajunge, la finele anului 2017, la valoarea de 2,3 – 2,4 miliarde de euro, in timp ce cuantumul la nivel mondial va depasi 1,87 trilioane de dolari, in crestere cu 17% fata de anul precedent, arata datele unui studiu realizat de eCommerce Foundation, preluat de…

- Valoarea de piata a portofoliului Globalworth, cel mai mare proprietar de spatii de birouri din Romania, a urcat cu 4,1% in al treilea trimestru din acest an, la 1,088 miliarde euro, comparativ cu nivelul inregistrat la 30 iunie 2017, moment in care se afla la 1,045 miliarde euro. Cresterea a fost…

- Cresterea restantierilor a aparut pe fondul aprecierii euro si a majorarii cheltuielilor de consum, romanii vazandu-se in imposibilitatea de a mai plati ratele la timp si, astfel, ajung in procedurile de executare silita, potrivit unei analize KeysFin. Potrivit datelor BNR, valoarea totala…

- Editia de Black Friday de anul acesta, ce a avut loc intre 16-20 noiembrie, a generat peste 264.000 de tranzactii online in valoare totala de peste 160 de milioane de lei, cu aproximativ 50% mai mult decat aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor PayU Romania, liderul pietei de plati online.Citeste…

- Editia Black Friday 2017 a adus multe noutati pe piata comertului online. Dincolo de cresterea vanzarilor si de utilizarea telefoanelor in cumparaturi au crescut si platile online cu cardul. Romanii s-au pregatit mai bine in acest an si au folosit si cardurile cu rate fara dobanda pentru achizitionarea…

- Datele PayU Romania arata ca anul acesta, de Black Friday, in Romania au fost efectuate 264.000 de tranzactii online in valoare totala de peste 160 de milioane de lei, cu aproximativ 50% mai mult decat aceeasi perioada a anului trecut. Editia de Black Friday de anul acesta a avut loc inperioada 16-20…

- Editia de Black Friday de anul acesta a generat peste 264.000 de tranzactii online in valoare totala de peste 160 de milioane de lei, cu aproximativ 50% mai mult decat aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor PayU Romania, liderul pietei de plati online. 0 0 0 0 0 0 ,,Peste…

- Peste 260.000 de tranzactii au fost efectuate online in Romania de Black Friday 2017, iar valoarea a depasit 160 de milioane de lei, cu 50% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, reiese din datele publicate, vineri, de catre unul dintre furnizorii de servicii de plata online.…

- Asociatia magazinelor online din Romania, ARMO, a analizat preturile a 1.773 de produse, comparandu-se in perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2017, pretul din magazinul offline cu pretul din online, acelasi retailer, aceeasi zi. Concluziile studiului realizat de Retail Data Monitoring?…

- Schimbari majore in comerțul online, de Black Friday 2017. Ediția din acest an a Black Friday, cel mai mare eveniment de shopping din an, a adus 8,3 milioane de vizite pe site-ul eMAG și 1,1 milioane de produse comandate in valoare de 360 milioane lei, cu 10 milioane lei peste estimarea inițiala și…

- În perioada 6 noiembrie- 31 decembrie 2017, Visa da startul campaniei naționale de iarna, “Convinge-i pe ai tai sa plateasca cu Visa”, oferind premii zilnice în bani românilor care platesc direct cu cardul Visa în magazine si online. Fiecare plata cu un…

- Ediția din acest an a Black Friday, cel mai mare eveniment de shopping din an, a adus 8,3 milioane de vizite pe site-ul eMAG și 1,1 milioane de produse comandate în valoare de 360 milioane lei, cu 10 milioane lei peste estimarea inițiala și cu o creștere de 20% raportata la ediția anterioara…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Badea, transmite: Volumul pariurilor sportive și casino online și offline (wagered amounts) din Romania se ridica, in medie, la valoarea de 4 miliarde de euro pe an, potrivit estimarilor din piața de profil. Jucatorii din piața explica faptul ca…

- Black Friday 2017 a fost un succes total pentru retaileri, dar si pentru vanatorii de reduceri. Vineri, pana la ora 22:30, eMag vanduse 1.061.358 de produse, in valoare totala de 340 de milioane de lei, informeaza stirileprotv.ro. Suma e mai mare decat cea inregistrata in prima zi…

- Serviciul online de procesare al platilor cu cardul PayU a pus la dispozitia adevarul.ro, numarul total de tranzactii inregistrate de Black Friday 2017, in ceea ce priveste platile cu cardul bancar.

- Valoarea totala a tranzacțiilor online inregistrata pentru intreaga zi de Black Friday in sistemul PayU Romania este de aproximativ 115 milioane de lei, cu peste 165.000 de tranzacții. Valoarea medie a costului de cumparaturi a fost de 695 de lei.

- Valoarea totala a tranzacțiilor online inregistrata pentru intreaga zi de Black Friday in sistemul PayU Romania este de aproximativ 115 milioane de lei, cu peste 165.000 de tranzacții. Valoarea medie a costului de cumparaturi a fost de 695 de lei.

- Romanii au facut in intreaga zi de Black Friday peste 165.000 de tranzactii in valoare de 115 milioane lei (25,5 milioane de euro), potrivit datelor publicate sambata de operatorul de plati PayU Romania.Valoarea medie a cosului de cumparaturi a fost de 695 lei. Vezi si: Fostul principe…

- Avand in vedere ca urmeaza perioada reducerilor si multi comercianti permit, ca facilitate, plata in mediul online, politistii va recomanda sa respectati cateva reguli, pentru cumparaturi cat mai sigure. CE TREBUIE SA FACI Cumpara din surse sigure, de la firme sau magazine pe care le cunosti sau pe…

- Valoarea totala a tranzacțiilor online va depași 175 de milioane de lei, pe 17 noiembrie, de Black Friday, în creștere cu 55% fața de anul anterior, estimeaza unul dintre furnizorii de servicii de plata online. Conform prognozelor de piața, 30% din totalul comenzilor de Black Friday…

- Valoarea totala a tranzacțiilor online va depași 175 de milioane de lei, pe 17 noiembrie, de Black Friday, in creștere cu 55% fața de anul anterior, estimeaza unul dintre furnizorii de servicii de plata online. Conform prognozelor de piața, 30% din totalul comenzilor de Black Friday…

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata miercuri, 15 noiembrie, de Guvern, cu incadrarea in deficitul bugetar de 2,96% din PIB și avand in vedere datele ce argumenteaza posibilitatea unei creșteri economice de 6,1% fața de 5,6% cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare…

- Peste 70% dintre romanii din mediul urban au in plan sa faca achizitii de Black Friday, iar aproape jumatate dintre ei intentioneaza sa plateasca online, releva datele unui studiu remis, marti, AGERPRES . “71% dintre romanii din mediul urban intentioneaza sa cumpere produse de Black Friday in acest…

- 75% din tranzactiile online europene sunt realizate in țarile din Europa Centrala și de Vest, primele poziții fiind ocupate de Marea Britanie, Franța, Germania, Spania și Italia. Același trend ascend se resimte și in dinamica pieței locale. Potrivit datelor GPeC (www.gpec.ro), valoarea cumparaturilor…

- 71% dintre romanii din mediul urban intenționeaza sa cumpere produse de Black Friday in acest an, iar 44% dintre acestia au in plan sa plateasca online achizitiile facute, potrivit studiului „Increderea romanilor in platile online" solicitat de Blugento, companie clujeana specializata in furnizarea…

- Trei sferturi dintre oraseni vor face cumparaturi de Black Friday 71% dintre romanii din mediul urban vor sa cumpere produse de Black Friday in acest an, iar 44% dintre acestia au in plan sa plateasca online achizitiile facute. Rezultatele studiului „Încrederea românilor în…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a anuntat, astazi, intr-un comunicat de presa, ca din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restanțe de 15,99 miliarde lei in contul contribuțiilor sociale obligatorii pentru ...

- Europenii prefera tot mai mult cumparaturile online. Conform estimarilor eCommerce Foundation se așteapta ca valoarea cumparaturilor online sa creasca de la 523 miliarde în 2016 la 593 miliarde de euro în 2017. Cea mai rapida dezvoltare în eCommerce o au piețele din Europa…

- Europenii prefera tot mai mult cumparaturile online. Conform estimarilor eCommerce Foundation, se așteapta ca valoarea cumparaturilor online sa creasca de la 523 miliarde in 2016 la 593 miliarde de euro in 2017.

- Potrivit studiului, 87% dintre romani spun ca nu s-au aflat niciodata in situatia de a returna produsele cumparate de Black Friday. Totodata, 43% dintre respondenti nu si-au stabilit o lista de produse pe care vor sa le cumpere anul acesta de Black Friday si vor decide dupa ce vor analiza ofertele…

- Aproape trei sferturi (71%) dintre romanii din mediul urban intenționeaza sa cumpere produse de Black Friday in acest an, iar 44% dintre acestia au in plan sa plateasca online achizitiile facute, potrivit unui studiu efectuat de platforma online iVox, la solicitarea companiei clujene Blugento, specializata…

- Aproape trei sferturi (71%) dintre romanii din mediul urban vor sa cumpere produse de Black Friday in acest an, iar 44% dintre acestia au in plan sa plateasca online achizitiile facute, potrivit unui studiu efectuat de platforma online iVox, la solicitarea companiei clujene Blugento, specializata in…

- Deficitul comercial al Romaniei, dupa primele trei trimeste, a ajuns la 8.88 miliarde de euro. Valoarea este cu aproape doua miliarde mai mare decat in aceeași perioada a anului trecut, potrivit unui document transmis joi de Institutul National de Statistica.Citeste si: Surpriza TOTALA pregatita…

- Romanii se muta in online pentru shopping, profitand de beneficiile aduse de diversitatea ofertelor, noutatea produselor, preturi si economia de timp, iar categoria fashion este unul din domeniile cu...

- Romania are un potential foarte mare de dezvoltare in sectorul IT, dar, deocamdata, se claseaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste gradul de digitalizare, se arata intr-o analiza PwC remisa marti. Romania se claseaza pe locul 28 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste…

- În ultimii zece ani, numarul de europeni care cumpara online s-a dublat (de la 29,7% în 2007 la 55% în 2017)*. Comerțul electronic este din ce în ce mai popular și în România, în primele noua luni ale anului remarcându-se trei direcții importante.…

- Plata online in rate cu cardul devine din ce in ce mai populara printre romani, in primele luni ale anului trecut peste 15% din totalul tranzactiilor fiind realizate in acest fel, se arata intr-un comunicat de presa al unei companii de profil.

- Majorarea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2018 la 1.900 de lei, masura anuntata de curand de ministrul Muncii, va duce la cresterea amenzilor de circulatie, dar va avea si alte efecte pentru romani. Valoarea punctul de amenda se calculeaza in functie de salariul minim. Mai exact, reprezinta…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca, la 30 septembrie, valoarea arieratelor nerecuperabile din TVA reprezenta 7,1 miliarde de lei, el sustinand ca plata defalcata a taxei va pune pe picior de egalitate contribuabilii, prin combaterea concurentei neloiale.Ionut…

- Ministrul Finantelor Ionut Misa a declarat, in plenul Camerei Deputatilor, ca, la 30 septembrie, valoarea arieratelor nerecuperabile din TVA reprezenta 7,1 miliarde de lei. Mișa crede ca plata defalcata a taxei va pune pe picior de egalitate contribuabilii, prin combaterea concurentei neloiale. “Diferenta…