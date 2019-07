Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de autoturisme electrice achiziționate de catre romani in primele cinci luni ale anului au crescut cu 69% fața de anul trecut. In total au fost cumparate 2.285 de mașini „verzi” , arata statistica Asociației Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA).

- Numarul autoturismelor “verzi” comercializate in Romania, in primele cinci luni ale anului, a ajuns la 2.285 de unitati, in crestere cu 69% fata de acelasi interval din 2018, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES. Conform datelor de…

- Numarul autoturismelor "verzi" comercializate in Romania, in primele cinci luni ale anului, a ajuns la 2.285 de unitati, in crestere cu 69% fata de acelasi interval din 2018, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de...

- Numarul autoturismelor „verzi” comercializate in Romania, in primele cinci luni ale anului, a ajuns la 2.285 de unitati. Acesta este in crestere cu 69% fata de acelasi interval din 2018, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES. Conform…

- Numarul autoturismelor "verzi" comercializate in Romania, in primele cinci luni ale anului, a ajuns la 2.285 de unitati, in crestere cu 69% fata de acelasi interval din 2018, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES. Conform datelor de…

- Aproape 960 de autoturisme ecologice au fost cumparate in Romania, in primul trimestru al anului, in crestere cu 45,5% fata de aceeasi perioada din 2018, cand se inregistrau 659 de unitati, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor...

- Aproape 960 de autoturisme ecologice au fost cumparate in Romania, in primul trimestru al anului, in crestere cu 45,5% fata de aceeasi perioada din 2018, cand se inregistrau 659 de unitati, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…

- Mașinile cu motoare diesel nu mai reprezinta un punct de atracție nici pentru clienții din Romania, care urmeaza astfel exemplul celor din statele dezvoltate ale Europei. Potrivit unui raport publicat de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) pentru primele trei luni ale anului,…